Il y a quelques heures à peine, Samsung a officiellement annoncé sa chronologie de mise à jour Android 11, les premiers appareils devant être les Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra. Nous ne savions pas à l’époque que la société publierait les premières mises à jour plus tard dans la journée, mais cela se produit maintenant.

Les S20, S20 + et S20 Ultra de Verizon sont maintenant en train de recevoir la mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11, via la version G98xUSQU1CTKH, où «x» est différent en fonction du téléphone que vous avez.

Comme d’habitude, le déploiement devrait être organisé et prendre au moins quelques jours, voire des semaines, pour atteindre tous les appareils. Maintenant que la balle tourne, et étonnamment avec Verizon comme transporteur de lancement de mise à jour, peut-être que d’autres transporteurs entreront bientôt dans l’action, aux États-Unis.

La mise à jour d’Android 11 devrait s’étendre à de nombreuses autres régions du monde pour la famille S20 avant la fin de l’année, comme Samsung l’a déjà annoncé. On ne sait pas ce qui arrivera au S20 FE, car étrangement, il ne figurait pas sur la liste de Samsung.

