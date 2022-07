La famille Floyd, d’autres voient l’inégalité des peines pour les ex-flics

MINNEAPOLIS (AP) – Trois anciens policiers de Minneapolis ont comparu devant un juge fédéral au cours de la semaine dernière pour être condamnés pour violation des droits civils de George Floyd, et pour chaque homme, le juge de district américain Paul Magnuson a infligé des sanctions bien en deçà de ce que les procureurs recherchaient et en dessous du fédéral des lignes directrices.

Tou Thao, qui a retenu les passants inquiets alors que Derek Chauvin s’agenouillait sur le cou de Floyd, a écopé de 3 ans et demi. J. Alexander Kueng, qui a épinglé le dos de Floyd, en a obtenu trois. Et Thomas Lane, qui a tenu les pieds de Floyd et a demandé deux fois à faire rouler l’homme noir sur le côté, a obtenu 2 1/2.

Pour certains membres et militants de la famille Floyd, les peines étaient trop faibles – et un rappel amer d’un système judiciaire qui, selon eux, ne traite pas tout le monde de la même manière.

“Une fois de plus, notre système judiciaire a favorisé les personnes qui devraient être enfermées pour toujours”, a déclaré jeudi l’oncle de Floyd, Selwyn Jones. Les officiers, a-t-il dit, “ont contribué au meurtre le plus brutal et le plus odieux de la majeure partie de notre vie”.

Floyd, 46 ans, est décédé le 25 mai 2020, après que Chauvin, qui est blanc, se soit agenouillé sur le cou pendant 9 minutes et demie alors que Floyd disait à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas respirer et qu’il s’est finalement arrêté. Le meurtre, enregistré par des passants, a déclenché des protestations dans le monde entier et une prise en compte de l’injustice raciale dans la police.

Chauvin, qui a plaidé coupable à un chef d’accusation fédéral dans lequel il a admis avoir délibérément privé Floyd de son droit d’être libre de saisie abusive, a été condamné à 21 ans pour cela et pour une affaire non liée impliquant un garçon de 14 ans.

Lane, Thao et Kueng ont tous été reconnus coupables d’avoir privé Floyd de soins médicaux; Kueng et Thao ont également été reconnus coupables d’un deuxième chef de non-intervention. Lorsqu’ils prononcent des peines dans des affaires impliquant plusieurs accusés, les juges doivent examiner le niveau de culpabilité de chaque accusé et prononcer des peines proportionnelles. Les experts juridiques qui ont parlé à l’Associated Press ne s’attendaient pas à ce qu’aucun d’entre eux reçoive des peines aussi longues que celle de Chauvin.

Mark Osler, professeur à la faculté de droit de l’Université de St. Thomas et ancien procureur fédéral, a qualifié les peines des trois “révolutionnaires”, affirmant qu’il est rare que des officiers qui ne commettent pas directement des meurtres soient tenus responsables.

Paris Stevens, la cousine de Floyd et coprésidente du George Floyd Global Memorial, a déclaré qu’elle ne pensait pas que Lane, Kueng et Thao auraient dû recevoir la même peine que Chauvin – mais les peines qu’ils ont infligées étaient trop faibles. Elle a déclaré que les policiers devraient être punis plus sévèrement en raison du pouvoir qu’ils détiennent, et a déclaré que les trois hommes auraient pu aider Floyd, mais ne l’ont pas fait.

“Ils sont restés là et ont en quelque sorte regardé”, a-t-elle déclaré.

Stevens a vu du favoritisme dans les phrases de Magnuson.

«Je pense que tous les officiers ont du favoritisme devant les tribunaux. Parce qu’historiquement, c’est comme ça que ça se passe », a-t-elle déclaré.

Lors de leurs audiences de détermination de la peine, Magnuson a déclaré que Lane, qui est blanc, et Kueng, qui est noir, étaient des recrues. Il a qualifié Thao, qui est Hmong américain, de « bon policier, père et mari ». Alors qu’il a déclaré que les officiers étaient coupables d’avoir violé les droits de Floyd, Magnuson a également mentionné de nombreuses lettres de soutien que chaque officier a reçues. Et lors de la condamnation de Chauvin, Magnuson a semblé suggérer que Chauvin était le plus blâmé dans l’affaire, lui disant: “Vous avez absolument détruit la vie de trois jeunes officiers en prenant le commandement de la scène.”

Toshira Garroway, une militante qui a assisté aux audiences de détermination de la peine mercredi pour soutenir la petite amie de Floyd, s’est opposée à l’évaluation de Magnuson selon laquelle Thao était “un bon policier, père et mari”.

“Cela n’avait aucun rapport avec ce qu’il a fait le 25 mai 2020”, a déclaré Garroway.

Ayesha Bell Hardaway, qui dirige le Social Justice Law Center de la Case Western Reserve University, a déclaré que la juge “semblait vraiment avoir perdu la trace de ce qui s’était passé pendant ces 9 minutes et 30 secondes” et de ce qu’elle a qualifié de meurtre “grave”.

Elle a déclaré que le meurtre de Floyd avait suscité une prise de conscience généralisée des dommages que peuvent avoir une force et des tactiques excessives, mais craignait que les peines ne sapent l’élan de la réforme de la police.

«Quand quelqu’un meurt et que nous ne parlons que du potentiel de deux ans de prison, je pense qu’il y a une forte inquiétude, une inquiétude bien fondée, que cela enlève la motivation de la police à être plus consciente de la façon dont elle choisit d’utiliser force contre des individus dans la rue », a déclaré Hardaway.

Osler a déclaré que toute peine de prison pour un policier inciterait probablement les autres policiers à réfléchir à deux fois avant de refuser d’intervenir.

“Nous devons espérer que cela aura pour effet de modifier les comportements et de les inciter à intervenir lorsqu’une vie peut être sauvée”, a-t-il déclaré.

Angela Harrelson, une tante de Floyd, a déclaré que le juge avait fait preuve de favoritisme lorsqu’il avait autorisé les trois hommes à rester libres en attendant la condamnation et par la suite – bien que cela se fasse fréquemment dans les affaires fédérales. Pourtant, elle a célébré les verdicts de culpabilité comme un progrès vers la responsabilisation de la police pour ses actes.

«Il y a beaucoup de triomphes qui ont été remportés en allant de l’avant. Nous sommes sur la bonne voie et les policiers sont tenus responsables », a déclaré Harrelson. «Pour les personnes noires et brunes, nous démantelons le système. Il se décolle sous nos yeux. »

Dans une procédure distincte devant un tribunal d’État, Chauvin a été reconnu coupable de meurtre et d’homicide involontaire coupable et a été condamné à 22 ans et demi, qui est purgé en même temps que sa peine fédérale. Lane a plaidé coupable devant un tribunal d’État d’un chef d’accusation d’avoir aidé et encouragé un homicide involontaire coupable au deuxième degré et attend sa condamnation. Kueng et Thao font face à un procès le 24 octobre pour avoir aidé et encouragé à la fois le meurtre et l’homicide involontaire.

Bosquets signalés à Sioux Falls, Dakota du Sud. Trisha Ahmed, journaliste de l’Associated Press/Report for America, a contribué depuis Minneapolis.

Amy Forliti et Stephen Groves, Associated Press