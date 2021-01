Tout au long de sa carrière de 33 ans, Jonathan Ross a connu un énorme succès en tant que l’une des plus grandes stars de la télévision britannique.

Mais le juge Masked Singer, 60 ans, n’est pas le seul de sa famille.

Non seulement sa femme Jane Goodman s’est taillé une carrière à Hollywood, mais son frère Paul est également un présentateur de télévision de longue date alors que sa défunte mère était acteur dans un grand feuilleton.

Et sa fille Honey Ross, 23 ans, devient rapidement une star à part entière grâce à son travail en tant qu’activiste de la positivité corporelle qui publie régulièrement des photos stimulantes de son corps sur les réseaux sociaux.

Jane a commencé comme journaliste de divertissement pour le Daily Star et a également écrit pour Cosmopolitan, Just Seventeen, The Times et le Evening Standard, entre autres.

C’est alors qu’elle couvrait un événement showbiz en tant que journaliste junior de 16 ans qu’elle a rencontré pour la première fois Jonathan – qui a 10 ans son aîné.

À son grand mécontentement, son souvenir de cette première rencontre reste vague.

«J’ai rencontré Jonathan lors d’une sorte d’événement promotionnel, a-t-elle déclaré au Times en 2012.

«Il venait de commencer son émission The Last Resort. Il ne le faisait que depuis deux semaines, je pense.

«Je ne me souviens pas de ce dont nous avons parlé. SI seulement je pouvais. Honey me demande toujours ça, mais je ne m’en souviens vraiment pas.

«Je pense que je l’ai invité à autre chose, dans l’espoir de le revoir. Peut-être que j’étais moins mal à l’aise socialement à l’époque.

Ils se sont mariés en 1988 alors qu’elle avait 18 ans et ont eu trois enfants – Betty Kitten, 29 ans; Harvey Kirby, 26 ans et Honey Kinny, 23 ans.







Ambitieuse et talentueuse, Jane s’est éloignée du journalisme pour devenir scénariste hollywoodienne, s’associant au réalisateur Matthew Vaughn.

Ensemble, ils ont co-écrit des scénarios pour Kingsman: The Secret Service, X-Men: First Class et X-Men: Days of Future Past.

Elle était également le cerveau derrière le scénario de Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children de Tim Burton et le scénario de The Woman In Black.

Mais les talents de Jane ne s’arrêtent pas là. La star née à Londres a également publié plusieurs livres, dont la série à succès en deux volumes The X-Files Book of the Unxplained en 1997 et son roman de 2000 Dreamworld.

Jane et Jonathan se sont d’abord liés par leur amour commun de la science-fiction, des films d’horreur et de la culture pop américaine.

Et il n’a pas caché son adoration durable pour son seul véritable amour.

«Jane est mon idéal, quelle que soit la manière dont elle est», a-t-il dit un jour.

«Nous avons grandi ensemble et je me passionne pour elle au fil des années.

« Pour moi, ça n’a été que Jane et ça ne le sera jamais. »

Maman Martha Ross







Martha, mère de six enfants, a passé la meilleure partie de sa carrière en tant que habituée du feuilleton de la BBC EastEnders.

Depuis la création de l’émission jusqu’en 2006, elle a joué un magasin de marché sur Albert Square et a également joué dans Grange Hill.

Martha est malheureusement décédée en janvier 2019 après avoir reçu un diagnostic de cancer, et Jonathan dévasté s’est par la suite exprimé sur son profond regret d’avoir « reporté » sa visite.

Ignorant à quel point elle allait mal, il a déclaré à Loose Women: « Ce qui est horrible, c’est que je l’ai vue peu de temps avant sa mort mais ensuite …

«Eh bien, elle avait une forme de cancer, mais on nous a dit qu’elle pouvait vivre avec. Nous avons supposé qu’elle resterait beaucoup plus longtemps.







«Puis, début février, elle est tombée malade et un coup de téléphone a circulé. Nous avions un groupe familial WhatsApp.

«Je me sens mal parce que tout le monde a dit: ‘Oh, nous irons tous la voir.’ Et j’ai dit: ‘N’allons pas tous la voir aujourd’hui parce que personne ne la verra demain. la semaine. Qui ne peut y aller qu’aujourd’hui?

«Deux d’entre eux sont allés là-bas, puis elle est morte ce jour-là. Le dernier jour où je l’aurais vue. Même si je pense qu’elle ne savait pas vraiment ce qui se passait.

Fille activiste Honey Ross







Honey s’est donné pour mission de promouvoir la positivité corporelle et de contester les jugements sur la forme et la taille du corps.

Elle partage régulièrement des images puissantes de son corps avec ses 44000 abonnés Instagram et héberge son propre podcast, The Body Protest.

En grandissant, elle a admis qu’elle détestait son propre corps et a une fois pris pour cible ses parents bien intentionnés pour l’avoir pointée dans la direction d’un régime.

«Ils m’ont vu, une adolescente rentrer à la maison en disant:« Je déteste mon corps ».

«Ils ont essayé de me donner des solutions à un problème que je leur avais posé, qui était de perdre du poids. Ils m’ont présenté des régimes et des régimes, comme nous le savons, ne fonctionnent pas et sont absolument toxiques.

« Mon conseil aux parents est de garder cela aussi loin que possible de vos enfants, si vous voulez qu’ils aient une bonne relation avec la nourriture et que leur corps grandisse, ne leur faites pas honte. »

Mais il n’y a pas de malaise entre Honey et ses parents, qui, a-t-elle expliqué, ne savaient tout simplement pas comment gérer la situation.

Elle a poursuivi: « Récemment, ma mère s’est excusée pour la façon dont ils l’ont géré quand j’ai confié ce que je ressentais pour mon corps – et comment elle aurait souhaité qu’ils aient les outils pour offrir une alternative. »

