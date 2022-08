La famille et les amis pleurent Katriona Koziara, 13 ans, l’une des 8 tuées dans l’accident de l’I-90 le mois dernier – Shaw Local

À peine une semaine après la mort de Katriona Koziara, 13 ans, dans un accident mortel, sa mère a réfléchi à toutes les bonnes choses à son sujet, se souvenant d’elle comme “merveilleuse, intelligente, attentionnée, talentueuse et aimante”.

“Elle était mon amour, ma meilleure amie, ma vie et mon brillant avenir”, a déclaré Katarzyna Koziara au Northwest Herald à propos de sa fille.

Enfant unique de Katarzyna et de son mari Marcin, la vie de Katriona a été écourtée le mois dernier lorsqu’un véhicule roulant dans le mauvais sens sur l’Interstate 90 est entré en collision frontale avec la camionnette d’une famille Rolling Meadows au sud de Marengo. Huit personnes, dont Katriona, ont été tuées dans l’accident.

Les décès comprenaient également six membres d’une même famille et le conducteur de la voiture qui a fait fausse route sur la I-90. Thomas et Lauren Dobosz de Rolling Meadows et leurs quatre enfants ont été tués dans l’accident. Thomas a d’abord survécu mais est décédé quelques jours plus tard des suites de ses blessures, ont annoncé les autorités.

Depuis l’accident, les pairs de Katriona ont contacté Katarzyna pour lui dire à quel point elle leur manquera, a déclaré sa mère. Dans les messages que Katarzyna a partagés avec le Northwest Herald, les amis de sa fille l’ont décrite comme “une amie incroyable”, “une âme douce”, “l’enfant la plus cool que nous ayons jamais connue” et “la meilleure danseuse de break que j’aie jamais vue”.

La propriétaire d’un studio de danse où elle a suivi des cours au cours des quatre dernières années a décrit Katriona comme “positive, respectueuse, serviable et enthousiaste”.

“Nous tenions profondément à Kat”, a déclaré Brittany Cederberg, propriétaire du studio Dance & All That Jazz, dans un message sur Facebook. «Nous faisions partie de notre famille de danseurs et nous manquerons de voir son visage souriant lorsqu’elle est entrée dans le studio pour les cours. Elle se souviendra toujours d’elle.”

Katriona Koziara, 13 ans, a été tuée avec les sept autres dans le cadre d’un accident mortel le dimanche 31 juillet. Plus d’informations ont été publiées sur Katriona ce mois-ci et une collecte de fonds a été lancée pour aider la famille à payer les frais de subsistance et funéraires, sa a déclaré sa mère au Northwest Herald le 8 août 2022. (Fourni par la famille Koziara)

Cederberg a déclaré que Katriona était en studio le jeudi 28 juillet, trois jours seulement avant l’accident mortel, et a ajouté qu’elle était une étudiante monitrice pour les jeunes danseurs et qu’elle “en aimait chaque minute”.

L’un de ses instructeurs de danse, Ryley Mikos, a déclaré que sa passion, son amour et son leadership étaient une inspiration tant pour les autres danseurs du programme que pour les instructeurs.

“Il n’y a pas de mots pour exprimer la douleur que nous ressentons tous en ce moment avec cette nouvelle tragique”, a déclaré Mikos dans un message sur Facebook. “Nous avons adoré Kat, et depuis le moment où nous l’avons rencontrée il y a des années, elle a été l’un de nos plus grands atouts pour notre programme.”

Un DonEnvoyerAller Levée de fonds pour sa famille pour aider à payer les frais funéraires et de subsistance de la famille avait recueilli plus de 13 000 $ lundi soir.

“Katriona était une jeune fille athlétique et amusante qui aimait passer du temps avec sa famille et ses amis, et avait une passion et un talent indéniables pour le breakdance”, a déclaré Brian Kent, un ami de la famille, sur la page de la collecte de fonds. “Elle était dans la fleur de l’âge et toujours vue avec un visage souriant et une attitude positive.”

Selon des amis, la famille Dobosz – les parents Lauren et Thomas Dobosz, et leurs quatre enfants – voyageaient pour des vacances planifiées, avec Katriona, qui était une amie de la fille aînée de la famille, lorsqu’ils ont été heurtés par un véhicule se rendant au à contresens dimanche 31 juillet. La conductrice de l’autre véhicule, Jennifer Fernandez, 22 ans, de Carpentersville, a également été tuée.

Des centaines de personnes se sont rassemblées la semaine dernière pour une veillée et un lâcher de ballons pour ceux qui ont péri, qui ont eu lieu le lundi 1er août à Oriole Park à Chicago.