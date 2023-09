La famille et les amis du militant sikh Hardeep Singh Nijjar tué au Canada s’expriment

Chargement « Pyaara Singh [Nijjar’s father] Utilisés pour collecter le lait des autres habitants du village et le vendre à l’extérieur, le commerce du lait les a aidés à survivre lorsqu’ils étaient ici », explique Dharamvir, 62 ans, qui gère une petite épicerie et qui demande à être mentionné uniquement par son prénom. Bien qu’il s’agisse d’une région relativement prospère, des décennies d’inégalités ont alimenté la division religieuse dans cette région, aggravant le mécontentement qui a influencé le mouvement indépendantiste sikh. Himmat est assis sur un tabouret en plastique devant sa petite ferme. Il utilise le mot punjabi « kooto ». Cela se traduit par l’utilisation d’un mortier et d’un pilon pour piler. « Le gouvernement travaille en frappant la minorité pour piller les voix de la majorité », dit-il.

Himmat Singh, l’oncle de Hardeep Singh Nijjar, chez lui à la ferme.

Crédit: Saurabh Yadav Les différences religieuses ont toujours alimenté des tensions entre sikhs et hindous – en particulier le système de castes hindoues et la croyance en plusieurs dieux – mais ces divisions historiques ont été exacerbées par la montée de l’extrémisme et du nationalisme. Les attaques d’extrémistes sikhs contre des vols et l’assassinat en 1984 de la Première ministre Indira Gandhi ont déclenché de vastes représailles contre les sikhs dans les années 1980. L’agriculteur à la retraite Bhajna Ram affirme que la police locale a kidnappé et tué des Sikhs au plus fort des tensions, obligeant certains à fuir vers d’autres pays. De nombreuses familles de ce village, dont les Nijjars, sont allées au Canada. Bhajna Ram, agricultrice à la retraite, à Bhar Singh Pura. Crédit: Saurabh Yadav



Le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Arindam Bagchi, a qualifié la semaine dernière le Canada de « refuge pour les terroristes » après que le Premier ministre canadien Justin Trudeau a accusé le gouvernement indien d’être impliqué dans le meurtre de Nijjar. Cette allégation explosive a déclenché une série d’expulsions diplomatiques et la fermeture des services de visa indiens pour les Canadiens, tout en mettant en lumière le mouvement de protestation relativement obscur qui veut établir le Khalistan, un État indépendant pour les sikhs. L’ouvrier agricole Jagir Lal. Crédit: Saurabh Yadav Jagir Lal, 72 ans, continue de ramasser de l’herbe comme fourrage sur les terres familiales de Nijjar pour survivre. Il garde de bons souvenirs de sa famille, qui lui donnait à manger du roti et du fromage cottage lorsqu’il ne pouvait pas se nourrir seul. Lal ne se souvient pas que Nijjar ait été impliqué dans des mouvements extrémistes lorsqu’il était en Inde. « Le père de Nijjar n’a jamais cru aux castes. Notre gourou a dit que tout le monde est égal », dit Lal.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé après son départ, mais c’était un homme très bon quand il était ici. Il n’y a eu aucune poursuite contre aucun d’entre eux, rien que toute la famille ait fait pour nuire à qui que ce soit. Le gouvernement indien et des millions de ses partisans ont un point de vue très différent. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau passe devant le Premier ministre indien Narendra Modi à Delhi en septembre. Crédit: PA Le Premier ministre indien Narendra Modi a qualifié les séparatistes sikhs de terroristes. L’Inde a affirmé que Nijjar était soupçonné d’avoir organisé un attentat à la bombe au Pendjab et formé des extrémistes à Vancouver – allégations que Nijjar a démenties et que le Canada n’a pas été en mesure d’étayer. Le gouvernement indien a nié tout rôle dans son assassinat et a déclaré qu’il serait disposé à examiner toute allégation spécifique formulée par le Canada. Après trois décennies de vie en Colombie-Britannique au Canada, le temple ou gurdwara de Nijjar semble avoir développé la même réputation bienveillante que sa famille à Bhar Singh Pura.

« Le gurdwara du Surrey est bien connu pour nourrir les gens. Les étudiants et bien d’autres y mangent tous les jours », raconte Balwinder Singh qui se trouvait au Canada en juin lorsque Nijjar a été abattu. Dharamvir et sa femme Kanwaljit à Bhar Singh Pura. Crédit: Saurabh Yadav « C’est le seul gurdwara que je connaisse qui permet aux gens d’emporter du naan à la maison pour plus tard. » Mais malgré la générosité de la famille et les campagnes de Nijjar, peu de gens dans le village ou au Canada sont convaincus que Nijjar a été tué pour une cause – un État sikh indépendant – qui reste une question marginale, à l’exception d’une vingtaine de partisans manifestant devant les consulats indiens à travers le monde. « Personne dans notre village ne soutient un Khalistan », déclare Dharamvir. « Je ne connais personne qui le soutienne. »