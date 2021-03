La famille et les amis disent au revoir aux frères du crash de Wellington

Sheldon (à gauche), 6 ans, et Shane (à droite), 7 ans, sont enfin sur le point de se reposer plus de sept semaines après un accident d’horreur à Wellington, dans le centre-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, qui a coûté la vie.

Les parents des deux jeunes frères tués dans une prétendue collision avec délit de fuite qui a choqué l’Australie se sont finalement unis dans le chagrin lors des funérailles des garçons.

Malgré une âpre bataille judiciaire de sept semaines entre eux pour savoir où les garçons seraient enterrés, le père Joseph Shorey et la mère Shayleen Frail ont chacun rendu des hommages émouvants à leurs fils lors des funérailles.

Le désir de Mme Frail de donner au service un sens aigu de l’héritage autochtone des garçons était exposé, de nombreux pleurants portant des maillots de football sur le thème des Autochtones.

À un moment donné, la mère des garçons a été vue berçant une petite fille alors qu’elle se tenait devant des portraits encadrés des garçons au sommet de leurs petits cercueils blancs.

Les funérailles avaient été retardées en raison d’un désaccord entre les parents sur la façon de mettre les garçons au repos, un juge ayant finalement décidé que les souhaits de Mme Frail devaient être respectés.

Sheldon, 6 ans, et Shane Shorey, 7 ans, auraient été tués par le chauffeur sans permis Jacob Steven Donn, 25 ans, lorsqu’il a perdu le contrôle de son Holden Commodore alors qu’il faisait des burn-out dans la petite ville de Wellington, dans le centre-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, le 5 janvier.

Les deux garçons sont morts sur le coup tandis que l’ami de la famille Mataya Ah See et leur mère Shayleen Frail étaient parmi les trois autres blessés dans l’accident.

Des centaines de membres de la famille et d’amis ont aligné William Street pour un drive-by chargé d’émotion des cercueils de Shane et Sheldon avant le service.

Des écoliers locaux se tenaient au bord de la route alors qu’un corbillard conduisait lentement pour rencontrer les proches des garçons – qui s’étaient rassemblés en solidarité au bout de la rue pour montrer leurs respects.

Les garçons ont passé une grande partie de leur vie à être élevés par leurs grands-parents dans une rue calme à la périphérie de la ville.

Vêtus d’une gamme vibrante de couleurs de l’équipe – des Parramatta Eels aux Brisbane Broncos et aux Aboriginal All-Stars – une foule de plus de 300 sympathisants s’est réunie sur les rives de la rivière Bell pour soutenir la famille alors qu’elle pleurait à travers leur douleur.

L’un des petits cercueils blancs des garçons est porté par les porteurs lors du service funèbre tenu à Pioneer Oval, Dubbo

Les amis et la famille ont consolé le père Joseph Shorey dans les instants précédant le début du service, offrant au père en deuil un câlin de soutien.

«Au moment où vous êtes mort, mon cœur s’est déchiré en deux – un côté rempli de chagrin, l’autre est mort avec vous», a-t-il écrit dans l’ordre de service funèbre.

« Je reste souvent éveillé la nuit lorsque le monde dort profondément et je me promène dans le passé avec des larmes sur les joues.

«Se souvenir de toi est facile, je le fais tous les jours, mais tu me manques est un chagrin qui ne disparaîtra jamais.

Mme Frail s’est souvenue de ses deux garçons qui « aimaient une bonne petite vie ».

«Alors que je pleure pour m’endormir chaque nuit, j’essaie de me distraire avec des souvenirs de vous deux», dit-elle.

« Sheldon – vous étiez effronté et les dames vous aimaient vraiment, un petit homme si extraverti et si doux pour toujours. Shane mon grand garçon, tu étais un jeune garçon fort, courageux et attentionné.

La mère des garçons, Shayleen Frail, se couvre le visage de chagrin lors de la cérémonie émouvante à Dubbo, dans le centre-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud

Le père des garçons, Joseph Shorey, montre l’émotion de dire adieu à ses fils de six et sept ans

Shayleen Frail embrasse une jeune fille non identifiée à côté des cercueils de ses fils, Sheldon et Shane Shorey, lors des funérailles

«Toujours se faire des amis même si parfois tu étais timide.

Un parent de la famille, Wayne Wilson, a parlé de l’amour des deux garçons pour le sport lors des funérailles.

« N’importe qui aurait pensé que Shane était né avec un ballon de football entre les mains », a-t-il déclaré. « Sheldon était un grand homme à femmes et un artiste – il n’y a jamais eu de moment ennuyeux.

« Il faisait toujours la soie dentaire et d’autres danses Fortnite.

«Il y a tellement de fils que nous pourrions dire, mais ils ne finiraient jamais.

«Ces garçons étaient aimés de leur mère, de leur père, de leurs grands-parents et de leurs tantes.

Wilson a raconté comment les garçons ont déménagé à Wellington en 2016 pour vivre avec leurs grands-parents et ont joué au foot sur le même ovale où leurs funérailles ont eu lieu vendredi.

Conformément à l’amour de Sheldon pour la chanson et la danse, leurs cercueils ont été emmenés hors du service funèbre sur l’air de «Savage Love» de Jason Derulo.

Une petite communauté brisée par la mort de deux jeunes frères dans une prétendue collision avec délit de fuite qui a choqué l’Australie a commencé à lui rendre hommage

Sheldon, 6 ans, et Shane Shorey, 7 ans, auraient été tués par le chauffeur sans permis Jacob Steven Donn, 25 ans, lorsqu’il a perdu le contrôle de son Holden Commodore alors qu’il faisait des burn-out dans la petite ville de Wellington, dans le centre-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, le 5 janvier.

HOMMAGE DE DÉMÉNAGEMENT D’UN GRAND-PÈRE À SES « DEUX ANGES »: Des photos scolaires de Shane (en haut) et Sheldon (en bas) accompagnaient certains des hommages lors des funérailles à Dubbo Vous ne serez jamais oublié, cela ne peut tout simplement pas être. Tant que je vivrai, je te porterai avec moi En toute sécurité caché dans mon cœur, ta lumière brillera toujours; Une braise rougeoyante ne s’est jamais calmée, à la fin des temps Peu importe ce que l’avenir nous réserve ou ce qui nous attend, je le sais tu marcheras avec moi le long du chemin que je marche. Alors, reposez-vous tranquillement mes anges, soyez en paix et laisse ton âme voler librement un jour je rejoindrai votre glorieux combat pour l’éternité Aime toujours, Pop Steven

Des pleureuses en larmes se sont blotties autour du corbillard avant que le service ne se déplace vers l’enterrement des garçons au cimetière Wellington Lawn – où ceux-ci se sont rassemblés étroitement autour de leurs cercueils et ont déposé des fleurs.

Près d’une douzaine de policiers en uniforme ainsi que des agents du SES et des ambulanciers se sont également rendus au mémorial public. La famille avait remercié les premiers intervenants pour leurs efforts face à l’horrible accident de janvier.

Le moment personnel pour les plus proches des garçons est survenu à peine une heure avant leur service funèbre officiel à l’ovale des pionniers de la ville.

Les agents ont initialement accusé Donn de 13 infractions, dont la conduite dangereuse entraînant la mort.

Des centaines d’autres devraient se rassembler sous un chapiteau à côté de l’ovale avant que les corps des garçons ne reposent au cimetière Wellington voisin.

Des écoliers locaux se tenaient au bord de la route alors qu’un corbillard conduisait lentement pour rencontrer les proches des garçons – qui s’étaient rassemblés en solidarité au bout de la rue pour montrer leurs respects.

La police l’a maintenant accusé d’une série d’infractions supplémentaires, notamment deux chefs d’homicide involontaire coupable, deux chefs de conduite dangereuse aggravée ayant entraîné la mort sous l’influence de drogues et de conduite dangereuse causant des lésions corporelles graves.

Donn est en détention et réapparaîtra au tribunal local de Dubbo le 10 mars.

Sheldon, 6 ans, et Shane Shorey, 7 ans, rentraient à pied de la piscine locale avec leur mère, leur frère aîné et un ami de la famille lorsqu’ils auraient été heurtés par la voiture.

La police allègue que dans les instants qui ont précédé l’entrée de Donn dans le groupe, il faisait des burn-out sur la route.

Lorsqu’il a ensuite été arrêté par la police, des agents auraient trouvé une drogue interdite en sa possession.

Le père des garçons, Joseph Shorey, lorsqu’il est arrivé sur les lieux de l’accident dévastateur à Wellington en janvier

Leur mère Shayleen Frail voulait que ses garçons soient enterrés à Wellington, tandis que leur père Joseph Shorey – qui vit maintenant dans le Queensland – voulait que leurs corps soient incinérés.

Le juge John Sackar a statué que les souhaits de Mme Frail devaient être respectés, ce qui signifie qu’ils ont été salués ensemble aux funérailles près de Dubbo.

Dans son jugement, le juge Sackar a déclaré qu’il s’était finalement prononcé en faveur de Mme Frail parce qu’il pensait que la réinstallation de M. Shorey dans le Queensland était « son choix ».

«Le chagrin subi par toutes les personnes concernées à la mort de ces deux petits garçons est inimaginable. La tâche de la Cour est difficile et stimulante, mais ce différend doit dans l’intérêt de tous être résolu rapidement », a-t-il déclaré à la Cour.

«Il n’est pas possible dans un cas comme ce compromis absent de produire une solution parfaite.

« Mais je suis convaincu par discrétion et en toutes circonstances que la demanderesse (Mme Frail) devrait avoir le transport de l’enterrement des enfants à Wellington comme proposé. »

La mère des garçons, Shayleen Frail, voulait que les garçons soient enterrés selon la tradition autochtone, ce qui a conduit à une bataille judiciaire