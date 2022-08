La famille et les amis de Riely Teuerle tiennent une veillée jeudi soir à Towne Park – Shaw Local

Peter Passuntino parle de son petit-fils, Riley Teuerle, photographié derrière lui, lors d’une célébration aux chandelles le jeudi 11 août 2022, à Towne Park, 100, rue Jefferson à Algonquin. Teuerle a été tué mardi dans un accident de voiture à Lake of the Hills. Plus de 100 membres de la famille et amis se sont réunis au parc pour se souvenir et célébrer la vie de Teuerle. (Gregory Shaver – [email protected]/Gregory Shaver Shaw Media)