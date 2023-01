La famille et les amis de Paris Hilton partagent leur enthousiasme après avoir accueilli leur premier enfant

La famille et les amis célèbres de Paris Hilton ont montré leur soutien après que Hilton a annoncé la naissance de son premier enfant sur les réseaux sociaux.

La sœur de Hilton, Nicky Hilton Rothschild, a partagé une photo de retour sur Twitter alors qu’elle accueillait la mondaine dans la “maternité”.

“Bienvenue à la maternité @ParisHilton ! Tellement incroyablement heureuse pour toiuu !” elle a écrit. “C’est la plus belle des balades. Il n’y a pas de plus grand amour. Tu vas être la meilleure maman. Quel garçon chanceux !”

Des tonnes de copains célèbres de Hilton se sont rendus dans la section des commentaires de sa publication Instagram pour montrer leur enthousiasme.

“Félicitations quelle bénédiction !!!!! Nous vous aimons !!!!” a commenté Kris Jenner.

PARIS HILTON ACCUEILLE LE PREMIER BÉBÉ AVEC CARTER REUM : ” DÉJÀ AIMÉ AU-DELÀ DES MOTS “

Lindsay Lohan a ajouté un simple “Félicitations !!!” ainsi que quelques émojis.

“un BÉBÉ !!!!! félicitations si heureux pour vous deux !!” a écrit Chrissy Teigen.

La fille de Lionel Richie, Sofia, a commenté : « Félicitations OMG » avec un émoji cœur-œil.

“Félicitations à vous deux, la plus grande des bénédictions”, a ajouté le mannequin Naomi Campell.

“Tellement content pour vous les gars!!!” a écrit Kim Kardashian.

Hilton s’est d’abord tourné vers Kardashian pour obtenir de l’aide avec la FIV. Elle a parlé de son parcours lors d’une apparition dans “The Trend Reporter” en 2021.

“Nous avons fait la FIV, donc je peux choisir des jumeaux si je veux”, a déclaré le mannequin à l’époque.

“C’est en fait Kim qui m’en a parlé”, a ajouté Hilton. “Je n’en savais rien. Je suis content qu’elle m’ait donné ce conseil et qu’elle m’ait présenté son médecin.”

À l’époque, Hilton a révélé qu’elle était prête à poursuivre le processus à tout moment.

“C’était dur, mais je savais que ça en valait la peine”, a-t-elle expliqué. “Je l’ai fait quelques fois et je le fais juste ensemble et j’ai un partenaire qui me soutient tellement et me fait toujours sentir comme une princesse tout le temps et c’est tellement attentionné et tout simplement incroyable avec moi que ce n’était pas ça mauvais”, a-t-elle dit à propos de son mari Carter Reum.

Hilton a annoncé la naissance de son premier bébé avec Reum mardi sur les réseaux sociaux.

“Vous êtes déjà aimé au-delà des mots”, a-t-elle écrit sur ses plateformes de médias sociaux avec un emoji au cœur bleu.

Le couple a récemment célébré leur premier anniversaire de mariage.

“Cela a toujours été mon rêve d’être mère et je suis si heureuse que Carter et moi nous soyons retrouvés”, a-t-elle déclaré au magazine People.

“Nous sommes tellement excités de fonder notre famille ensemble et nos cœurs explosent d’amour pour notre petit garçon.”

Paris a admis qu’elle était prête à commencer la planification familiale presque dès qu’elle a rencontré Carter, et a partagé sur son histoire Instagram en novembre qu’elle attendait d’avoir des enfants jusqu’après leur première année de mariage.

“Je reçois des tonnes de messages de personnes qui me demandent quand j’aurai un bébé”, écrivait-elle à l’époque. “La vérité est que mon mari et moi voulions profiter de notre première année de mariage ensemble en tant que couple et nous avions toujours prévu de fonder notre famille en 2023.”

Elle a ajouté, “ La FIV est toujours un voyage pour tout le monde, mais nous avons tellement de chance d’avoir beaucoup d’embryons sains prêts et attendant de faire partie de notre Cutesy Crew ! Comme tout le monde le sait, j’ai un horaire de travail et de voyage extrêmement chargé, mais rien ne m’excite plus que (sic) de devenir maman en 2023 !”

