La famille et les amis célèbrent Adam Johnson à Hibbing, Minnesota : « Sera toujours le héros de notre ville natale »

La famille et les amis d’Adam Johnson ont parlé lundi de sa plaisanterie acerbe, de sa personnalité authentique et de son sourire contagieux et espiègle, alors qu’ils honoraient sa vie lors d’un service commémoratif dans sa ville natale de Hibbing, dans le Minnesota.

Une foule estimée à 3 000 personnes à l’intérieur de la Hibbing Memorial Arena a été ovationnée après que la fiancée de Johnson, Ryan Wolfe, ait lu une lettre qu’elle lui avait écrite.

« Tu es une personne tellement spéciale. Vous aviez le meilleur sens de l’humour, le plus grand cœur, l’esprit le plus vif et l’âme la plus gentille. Vous êtes incroyablement loyal, dévoué et intelligent », a-t-elle déclaré. “J’ai tellement de chance de t’avoir aimé et d’avoir été inconditionnellement aimé par toi.”

La commémoration de lundi a eu lieu neuf jours après que Johnson, ancien attaquant de la LNH et joueur des Panthers de Nottingham en Angleterre, est décédé après ce que son équipe a qualifié d’« accident anormal » lors d’un match de la meilleure ligue de hockey de Grande-Bretagne. Johnson, 29 ans, a subi une grave coupure au cou causée par un patin lors d’une collision sur la glace.

À Hibbing, les participants allaient de la famille aux amis de leur ville natale, y compris des membres des Jets de Winnipeg et des Blues de St. Louis. Jake Doherty, un ami et coéquipier de Hibbing/Chisholm High, a déclaré que Johnson « sera toujours le héros de notre ville natale ».

“Je ne peux pas imaginer à quoi ressemblera la vie sans Adam”, a déclaré Doherty. « Il manquera énormément à beaucoup. Je ne peux qu’espérer que les nombreux souvenirs que nous avons avec Adam nous aideront à nous en sortir et à guérir avec le temps. Tu ne seras jamais oublié, Adam. Je voudrais dire à tous les jeunes joueurs de hockey qui sont dans la foule aujourd’hui que vous vous efforcez d’être comme Adam. Travaillez dur, soyez un bon coéquipier, soyez humble et fier d’où vous venez.

La belle-sœur et amie d’enfance de Johnson, Ebony Johnson, a parlé de la relation particulière de Johnson avec son fils et sa fille.

“Adam n’a jamais hésité à faire passer tout le monde avant lui, y compris sa nièce et son neveu”, a-t-elle déclaré. “Il était doux, drôle et joueur, mais aussi protecteur, sage et compréhensif.”

Hibbing/Chisholm retireront le numéro 7 de Johnson le 5 décembre avant son match d’ouverture à domicile.

« Adam était bien plus qu’un joueur de hockey ou les numéros de maillot que vous voyez tous ces derniers temps. Adam avait une manière de faire qui avait un impact sur les gens. Il s’est fait facilement des amis et a entretenu un grand nombre d’amis même lorsqu’il était à travers le monde », a déclaré Michael Pechnovnik, cousin de Johnson et coéquipier au lycée. « Si vous avez eu la chance d’entretenir une amitié avec Adam, il y a quelque chose de différent. Ses amitiés étaient authentiques et très sincères.

Le mémorial s’est terminé avec « You Shook Me All Night Long » d’AC/DC, un hommage à la jeunesse de Johnson. À 13 ans, il a économisé pour acheter une guitare bleu océan profond pour apprendre à jouer.

Johnson, qui a joué deux saisons pour l’Université du Minnesota Duluth, a atteint la LNH avec les Penguins de Pittsburgh, marquant un but et trois passes décisives en 13 matchs au cours d’une partie des saisons 2018-19 et 2019-20.

Il a rejoint les Panthers de Nottingham cet été pour jouer dans la Ligue élite de hockey sur glace, qui compte 10 franchises dont des équipes d’Irlande du Nord, du Pays de Galles, d’Écosse et d’Angleterre.

L’Association anglaise de hockey sur glace (EIHA) a rendu les protège-nuques un élément d’équipement obligatoire pour « les joueurs de tous niveaux du hockey sur glace anglais » à la suite du décès de Johnson. Le mandat entrera en vigueur le 1er janvier 2024, mais n’inclut pas l’EIHL, où jouent les Panthers.

La police du Yorkshire du Sud – la force chargée de l’enquête sur la mort de Johnson – a déclaré que son enquête « reste en cours » et qu’elle « prendra probablement un certain temps ». Vendredi, l’enquête policière a été ajournée jusqu’en janvier, l’enquête étant “pas encore terminée”.

