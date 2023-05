La famille et le traitement sont essentiels

Selon Sandra Hassink, MD, co-auteur de la directive et vice-présidente du sous-comité des directives de pratique clinique sur l’obésité, l’objectif était «d’aider les patients à modifier durablement leur mode de vie, leurs comportements ou leur environnement et également d’impliquer les familles. dans la prise de décision à chaque étape du processus.

Juste avant d’avoir 14 ans, Samuel, aujourd’hui âgé de 25 ans, a participé à un programme au Centre pour un poids et une nutrition sains du Nationwide Children’s Hospital, basé dans l’Ohio. Le programme consistait en des réunions bihebdomadaires avec un nutritionniste, y compris des leçons sur la taille des portions alimentaires, ce que la nourriture fait dans le corps, quels aliments peuvent être utilisés pour compléter d’autres aliments et des sujets similaires, ainsi que de l’exercice physique.

La ligne directrice recommande un traitement complet de l’obésité qui peut inclure un soutien nutritionnel, de l’exercice, une thérapie comportementale, des médicaments et une chirurgie métabolique et bariatrique.

Idéalement, un enfant recevrait un traitement intensif du comportement et du mode de vie, bien que cette approche ne soit pas toujours disponible et puisse être difficile à mettre en œuvre. Les traitements les plus efficaces comprennent au moins 26 heures de traitements en face à face, en famille, composés de nombreux composants différents et d’une durée de 3 à 12 mois.

La directive suggère que les médecins offrent aux adolescents de 12 ans et plus des médicaments pour aider à la perte de poids, ainsi qu’un traitement de santé, de comportement et de style de vie, et que les adolescents souffrant d’obésité sévère devraient envisager une chirurgie métabolique et bariatrique pendant qu’ils poursuivent un comportement de santé intense et un traitement de style de vie.

« Nous vivons à une époque où nous avons observé l’obésité affecter nos enfants et notre population adulte pendant 4 décennies et, parallèlement au risque d’obésité, nous avons observé une augmentation de l’obésité, nous avons constaté une augmentation des maladies qui vont ainsi que l’obésité, comme le diabète de type 2, les maladies lipidiques comme l’hypercholestérolémie et la stéatose hépatique non alcoolique », a déclaré Hassink.