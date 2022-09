La famille et le chien du PDG d’Unacademy évacués sur un tracteur au milieu d’un grave engorgement des eaux

Une grande partie de Bengaluru est submergée dans l’eau en raison des fortes pluies. L’engorgement, les coupures de courant et la restriction de la circulation ont mis un terme à l’agitation de la ville et causé des dégâts considérables. Au milieu de cette catastrophe, les citoyens interrogent les autorités sur le développement non planifié de Bangalore. En raison des inondations, les gens ont été témoins de scénarios bizarres sur les routes, beaucoup atteignant leur lieu de travail et leur domicile à bord de tracteurs et de grues.

Les routes principales sont submergées dans l’eau et, avec les gens ordinaires, les PDG d’entreprises bien connues subissent également les conséquences de l’infrastructure non planifiée de la ville. Mardi matin, le PDG de l’Unacademy Gaurav Munjal a déclaré que sa famille avait également été évacuée vers un endroit plus sûr sur un tracteur. Il a posté une vidéo de sa famille évacuée sur un tracteur après que leur résidence ait été submergée dans l’eau. Dans le clip, son chien de compagnie Albus a volé la vedette.

Tout en partageant le clip, Munjal a déclaré que l’état de toute la ville était mauvais. Il a conseillé aux citoyens d’être prudents et a également demandé à ceux qui en avaient besoin de le contacter. “La famille et mon animal de compagnie Albus ont été évacués sur un tracteur de notre société qui est maintenant submergée. Les choses vont mal. Veuillez prendre soin. Envoyez-moi un DM si vous avez besoin d’aide, je ferai de mon mieux pour vous aider », a écrit le PDG d’Unacademy. Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous:

La famille et mon animal de compagnie Albus ont été évacués sur un tracteur de notre société qui est maintenant submergée. Les choses vont mal. Veuillez prendre soin. DM moi si tu as besoin d’aide, je ferai de mon mieux pour t’aider. pic.twitter.com/MYnGgyvfx0 — Gaurav Munjal (@gauravmunjal) 6 septembre 2022

La vidéo a laissé les internautes s’interroger sur l’état dévastateur de la ville urbaine. En quelques heures seulement, la vidéo a amassé plus de 58 000 vues. Tout en réagissant au clip, un utilisateur a déclaré: “Indépendamment de notre privilège, l’infra cassé de nos villes est un excellent niveleur” et un autre a ajouté: “Il est grand temps qu’ils reviennent à faire de Banglore une ville lacustre.” Un autre a écrit : “Je n’aurais jamais pensé que les tracteurs tout-puissants (généralement un spectacle indésirable dans un métro) prendraient le contrôle d’une métropole comme Bangalore !”

Le ministre en chef du Karnataka, Basavaraj Bommai, a blâmé le précédent gouvernement du JDS-Congrès pour la situation actuelle de la ville dans un communiqué publié lundi. Il a également déclaré que deux équipes SDRF de 30 membres chacune ont été dépêchées dans les endroits touchés pour aider les nécessiteux.

