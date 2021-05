La famille est terrifiée après avoir trouvé 50 SKINS DE SERPENT dans leur loft mais ne trouve pas la bête cachée dans leur maison

Une FAMILLE a été terrifiée après la découverte de 50 peaux de serpents dans son grenier – mais le prédateur mortel caché dans leur maison n’a pas pu être trouvé.

Lors d’une inspection de routine du toit de la maison familiale située à Rocksberg, près de la Sunshine Coast, dans le sud de l’Australie, un attrape-serpents a fait la macabre découverte.

2 Dave a trouvé jusqu’à 50 peaux de serpent lors d’une inspection de routine du toit de la famille Crédit: Sunshine Coast Snake Catchers / Facebook

Après avoir sauté la tête dans le toit de la famille en s’attendant à trouver un serpent glissant, Dave de Attrape-serpents de la Sunshine Coast a été choqué de repérer jusqu’à 50 squelettes de serpents cachés dans l’obscurité.

Dans un message Facebook partageant le coup de poing, les attrapeurs de serpents ont expliqué: « Il a fait tomber plus de 30 peaux de serpent hors du toit de la famille, et il y en avait probablement 20 autres là-haut. »

Mais malheureusement pour les propriétaires, le prédateur à l’allure longue était introuvable.

« Dave a déjà vu beaucoup de peaux sur les toits des gens, mais rien de tel », a déclaré Stuart McKenzie, un autre receveur de serpents. MailOnline.

Mais tout le monde n’a pas été effrayé par les peaux – car «les enfants de la maison ont adoré et avaient beaucoup de questions à poser à Dave sur les serpents».

Un jeune garçon a même été photographié tenant fièrement le paquet de peaux de serpent dans le message partagé sur Facebook.

Grâce à leur expertise, l’équipe a pu dire quel genre de serpents s’était faufilé dans la maison familiale – qui, heureusement, n’étaient pas venimeux.

Il s’agissait probablement de pythons tapis et de serpents arboricoles communs.

2 Un jeune garçon a également été photographié tenant fièrement le coup de poing Crédit: Sunshine Coast Snake Catchers / Facebook

« Les serpents passent beaucoup de temps dans les combles parce qu’il y a beaucoup de nourriture là-haut comme des rongeurs », a poursuivi Stuart.

« Il est rare que vous ayez un serpent brun ou un ventre rouge dans votre toit. Tant qu’ils ne font pas de chahut, ils sont généralement assez bons. »

Malgré l’énorme réserve de peaux de serpents faisant ramper la peau de certaines personnes, les attrapeurs de serpents ont déclaré que garder des serpents sur votre toit était en fait une excellente idée.

« Les serpents sont super d’avoir dans votre toit car ils mangent tous les rongeurs. Qui n’aime pas la lutte antiparasitaire gratuite! » le post Facebook lu.

Il a maintenant amassé près de 6000 likes et 5500 commentaires, alors que les utilisateurs des médias sociaux pèsent sur cette découverte inquiétante.

L’un d’eux a commenté: « Mon pire cauchemar! Il serait temps de démolir toute la maison et de recommencer. »

« OMG !!! Je déménagerais », a ajouté un autre.

« Nulle part n’est-il sûr? Comment sur TERRE cela se produit-il », a déclaré l’un d’eux.

D’autres ont été impressionnés par les conseils des attrapeurs, un utilisateur disant: « Voici la réponse à notre problème dans le hangar! »

« Imaginez avoir un animal de compagnie non venimeux et nécessitant peu d’entretien pour garder les rats hors de mon toit. Je n’aurais pas besoin de le nourrir. Il suffit de garder le grenier bien rangé, de ramasser le caca et de le garder à l’abri des dangers », dit un autre.