Une famille EN QUARANTAINE a reçu l’ordre de « s’isoler correctement et de fermer vos fenêtres » dans une note grossière d’un voisin curieux en Australie.

Le ménage choqué a été informé qu’il devrait même «fermer les portes» par crainte que le virus ne saute dans les maisons voisines de Brisbane pendant le verrouillage draconien du Queensland.

La lettre en colère exigeant que les voisins ferment les fenêtres et les portes

Les enfants fréquentent la Brisbane Grammar School

La famille est isolée pendant 14 jours alors que les enfants fréquentent la Brisbane Grammar School (BSG), qui a subi une épidémie de coronavirus, a déclaré son directeur.

Mais un voisin paniqué du quartier chic d’Ascot est passé à l’action lorsqu’il a vu que la famille laissait entrer de l’air frais dans la maison en laissant les fenêtres ouvertes.

La personne anonyme a poussé une lettre dans la boîte aux lettres de la famille exigeant: «En tant que lycée de Brisbane, vos garçons / votre foyer devraient être complètement isolés.

« Veuillez fermer toutes les fenêtres, les portes faisant face en conséquence [the] rue. »

La lettre grossière a été partagée sur Facebook, rapporte news.com.au.

La famille en a marre a affirmé que son voisin agaçant avait même pris des photos de ses proches alors qu’ils laissaient tomber des courses vitales à la porte d’entrée – tout en respectant les règles strictes de Covid, y compris le port d’un masque.

Lorsque le site d’information a publié l’histoire sur Facebook, les résidents ont critiqué la réaction exagérée du voisin anonyme.

Veuillez fermer toutes les fenêtres et portes donnant sur la rue.

Voisin d’Ascot, Brisbane

Clive Davidson a écrit : « L’argent n’achète pas la classe. Lorsque la panique s’apaisera, ils se rappelleront à quoi ressemble vraiment leur voisin.

Compte tenu des propriétés spacieuses en Australie par rapport au Royaume-Uni, Benjamin Stark a souligné : « Je suppose qu’ils vivent dans de grandes propriétés et éloignées les unes des autres, alors quel est le problème ?

« Le virus ne pouvait pas parcourir quelques mètres à l’air libre et n’atteindrait même pas leur maison, il s’agit donc d’une discrimination pure et simple.

« Essayez de vivre dans des appartements pigeonniers où l’isolement et la distanciation sont un vrai problème.

« B****y snobs. »

Annie Robbie a demandé : « Si le voisin est si inquiet, pourquoi ne ferme-t-il pas ses fenêtres ?

Et Gary Edwards a plaisanté: « Peut-être que toute la famille devrait aller rendre visite à leurs voisins et les remercier en personne pour leur gentille note, apporter des gâteaux ou un bon plateau de scones. »

VERROUILLAGE PROLONGÉ

Jusqu’à présent, 14 personnes liées au lycée ont été testées positives au Covid, dont des garçons, des enseignants et des parents, a indiqué son patron, Anthony Micallef.

Cela survient alors que le verrouillage strict du sud-est du Queensland a été prolongé jusqu’à 16 heures le 8 août.

Vendredi, plus de 60% des 25 millions de citoyens australiens étaient bloqués pour tenter de contenir la dernière vague de coronavirus, y compris les trois plus grandes villes du pays – Sydney, Melbourne et Brisbane.

À Brisbane, vous ne pouvez « quitter votre domicile que pour un logement temporaire tel qu’une location de vacances à des fins essentielles » comme aller à un rendez-vous médical ou faire l’épicerie, selon le gouvernement.

Les statistiques du Queensland montrent 10 nouvelles infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures – contre 16 la veille, ce qui porte le décompte de l’État à 1 896 cas.

Sept personnes sont décédées de Covid dans le Sunshine State.

Le non-voisin est une discrimination pure et simple.

Benjamin Stark

Les responsables de la santé à travers l’Australie sont préoccupés par le nombre croissant de personnes positives à la souche Delta hautement infectieuse en provenance d’Inde.

Le pays est devenu tristement célèbre pour ses règles de verrouillage strictes pendant la pandémie.

Il y a quelques jours à peine, The Sun Online a rapporté qu’un Australien âgé avait fait une crise cardiaque alors qu’il était arrêté pour ne pas avoir porté de masque facial pendant qu’il faisait de l’exercice À L’EXTÉRIEUR.

L’homme non identifié se promenait dans les jardins botaniques de Brisbane avec son partenaire lorsqu’il a été menotté par des flics – malgré apparemment une exemption médicale lui permettant de faire de l’exercice sans masque.

MALADIES DES DROITS HUMAINS

Le Human Rights Watch La charité a déjà critiqué la police de l’État de Victoria « mesures sévères qui menacent les droits fondamentaux ».

Les politiciens ont même déployé l’armée et des hélicoptères pour ordonner aux gens de rentrer chez eux dans ce qui est l’un des confinements Covid les plus stricts au monde, pour aider à appliquer sa stratégie « Zero Covid ».

Des centaines de soldats patrouillent dans les rues de Sydney pour s’assurer que les gens respectent les règles, qui incluent une limite de déplacement de 10 km.

Le verrouillage de Sydney – en place jusqu’au 28 août au moins – interdit aux gens de quitter leur domicile sauf pour des exercices essentiels, des achats, des soins et d’autres raisons, selon des rapports nouvelles de la BBC.

La ville a signalé un record de 279 cas de Covid acquis localement au cours des dernières 24 heures, en hausse par rapport au précédent record de 259 la veille.

La Nouvelle-Galles du Sud a signalé un nombre record de 291 cas, contre 262. Une autre personne est décédée, portant le total de l’État à 22 lors de la dernière épidémie, toutes à Sydney.





L’État voisin de Victoria est entré jeudi soir dans son sixième verrouillage depuis le début de la pandémie.

Les responsables là-bas ont averti que l’État était « dans une position précaire » alors qu’ils tentaient désespérément de retrouver la source de plusieurs nouveaux cas non liés.

Victoria a signalé vendredi six cas de Covid acquis localement, contre huit un jour plus tôt, tous liés – mais pas en quarantaine – pendant leur période infectieuse.

L’Australie a également mis en place des contrôles stricts aux frontières obligeant les résidents à demander des exemptions de départ et les voyageurs d’outre-mer entrants, plafonnés à environ 3 000 par semaine, doivent passer par une quarantaine obligatoire de deux semaines.

Une femme est interrogée par des flics sur le fait de ne pas avoir porté de masque à Brisbane, le 2 août