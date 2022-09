La famille d’une victime d’un accident de montagnes russes, 26 ans, dans le coma avec des «blessures horribles» claque les trolls en ligne après des abus cruels

LA famille d’une victime de montagnes russes qui a été horriblement blessée et qui se bat pour sa vie a critiqué les trolls en ligne après avoir été victime d’abus cruels.

Shylah Rodden, 26 ans, reste dans le coma dans un état critique après le tragique accident qui s’est déroulé au Royal Melbourne Show en Australie dimanche soir.

Shylah Rodden, 26 ans, se bat pour sa vie après l’accident en Australie Crédit : Facebook

Et pendant que sa famille est assise le cœur brisé à son chevet, ils combattent les trolls en ligne Crédit : Sept

Son père dit qu’elle a subi des lésions cérébrales horribles après avoir été traînée à neuf mètres dans les airs avant de plonger au sol devant des visiteurs horrifiés.

Mais, alors que les proches de Shylah se rassemblent autour de son corps brisé à l’hôpital, ils luttent également contre les abus en ligne.

Sa sœur Caisha a déclaré au DailyMail: “C’est triste et dégoûtant de voir les fausses histoires et de se couvrir quand ma sœur se bat pour sa vie.”

Les trolls en ligne ont froidement blâmé Shylah pour la tragédie, après que la police et les organisateurs du spectacle ont déclaré qu’elle avait été touchée alors qu’elle tentait de récupérer son téléphone portable.

Un homme a écrit sous un reportage sur la tragédie: “Se sert bien pour aller là où elle n’est pas censée aller.”

Un autre a déclaré: “Ce n’est pas un accident anormal, alors qu’elle était quelque part où elle n’était pas censée être.”

Beaucoup de commentaires étaient si cruels que la presse a choisi de ne pas les publier.

Caisha a déclaré que les rumeurs causaient une douleur encore plus grande à sa famille qui a déjà du mal à faire face.

Elle a déclaré: “Certainement de la désinformation concernant l’accident, ce qui est vraiment triste et cause plus de détresse à notre famille.

“Shylah est dans un état critique et nous n’en saurons pas plus avant aujourd’hui car nous discuterons avec la police et ferons des déclarations de témoins oculaires.”

‘HISTOIRES QUI TOURNENT’

Son père, Alan Rodden, a déclaré que le mystère entoure toujours la façon dont Shylah a été frappée.

Il a déclaré: “Il y a beaucoup d’histoires qui circulent et je ne sais pas laquelle est vraie et si quelqu’un couvre ses traces.”

Le jour du tragique accident, les ambulanciers ont soigné Shylah pour de graves blessures au visage sur les lieux avant de la transporter d’urgence à l’hôpital dans un état critique.

Alan a dit que sa fille serait dans le coma pendant un bon bout de temps.

Il a déclaré au Daily Mail: “Les blessures sont horribles. Horrible. Elle a le cerveau endommagé. C’est le bassin, les bras, les jambes, le dos, le cou – il n’y a presque rien qui ne soit pas cassé.

“Je ne peux tout simplement pas comprendre comment tant de dégâts ont été causés.

“Même les médecins ont dit qu’ils n’avaient rien vu d’aussi grave depuis longtemps.”

« QU’EST-CE QUE C’ÉTAIT ?

Caisha avait dit que Shylah travaillait au spectacle lorsque l’horrible événement s’est déroulé.

Elle a déclaré: “Elle aidait son amie à son stand pour la journée et elle a été envoyée en pause avec un autre travailleur et ils ont décidé de faire quelques promenades pour tuer le temps et cela s’est malheureusement produit.”

Un participant au spectacle, Nathan Sanders, a déclaré avoir vu quelque chose tomber du coin de ses yeux et avoir entendu des cris.

Le jeune de 18 ans a déclaré: “Mon ami et moi étions comme” qu’est-ce que c’était que ça?

“Ils ont été assez rapides à agir, ils ont érigé la barrière assez rapidement, puis il y a eu une ambulance et la foule s’est rassemblée et ils ont commencé à repousser les gens en disant que rien ne s’était passé… mais évidemment à la fin de la journée, vous ne voulez pas pour faire peur aux gens.

“Il y avait des foules énormes de gens.”

‘VOLÉ DEPUIS LE RIDE’

Un autre témoin oculaire a déclaré: “Elle s’est envolée du manège, un grand bang. Suivi d’un cri et d’un craquement très fort d’elle frappant le sol.”

Une propriétaire de stand au salon a déclaré avoir entendu les montagnes russes s’arrêter soudainement alors que les gens commençaient à crier.

Elle a déclaré au Herald Sun : “Les cris étaient si forts. Je pense que tout le monde a dû avoir vraiment peur.

“Le trajet a monté comme d’habitude, puis il y a eu des cris, puis il s’est arrêté et est resté ainsi pendant des lustres.”

“ACCIDENT TRAGIQUE”

Lundi, le PDG du Melbourne Royal Show, Brad Jenkins, a déclaré qu’il s’agissait d’un “accident tragique qui n’aurait pas dû se produire”.

M. Jenkins a déclaré: «D’après ce que nous avons compris, il y avait un téléphone portable à la base du Rebel Coaster qu’elle a laissé tomber pendant le trajet et elle est retournée récupérer le téléphone portable.

“Malheureusement, elle a été tragiquement heurtée par la chute du chariot.”

Il a également précisé que l’incident était un “accident tragique, pas un dysfonctionnement d’un manège” et que les manèges étaient sans danger pour le public.

Cependant, s’adressant à ABC Mornings lundi, M. Jenkins a refusé de spéculer sur le fait que le trajet était bouclé par une clôture et sur la manière dont Shylah avait accédé à la base du Rebel Coaster.

Il a dit : « Je ne peux pas faire de commentaire spécifique sur ce trajet en particulier. Là [are] opérateurs à chacun des manèges.

Les enquêtes de WorkSafe sont en cours, cependant, le manège pourrait être rouvert au public dès mardi.

La sœur de Shylah, Caisha, a déclaré qu’elle ne pouvait pas croire que les trolls en ligne viendraient chercher sa famille alors qu’ils souffraient Crédit : Facebook