LA famille d’une maman battue à mort par son mari lors d’une croisière anniversaire veut « guérir » après la mort de son assassin en prison.

Kenneth Manzanares, 43 ans, est décédé dans sa cellule de prison cette semaine après avoir été emprisonné pour avoir battu à mort sa femme Kristy Manzanares, 39 ans, en juillet 2017.

Manzanares avait été condamné à 30 ans de prison plus cinq ans de probation après avoir plaidé coupable de meurtre au deuxième degré l’année dernière

Un ami proche de la famille a déclaré au Sun lundi: « La douleur et la souffrance qu’ils ont [Kristy’s family] dû endurer est insondable.

« Ils ne veulent rien de plus maintenant que de guérir et de vivre aussi normalement que possible. »

Manzanares avait été condamné à 30 ans de prison plus cinq ans de probation après avoir plaidé coupable de meurtre au deuxième degré l’année dernière.

L’ami a ajouté: « La famille de Kristy est très proche et chère à mon cœur. Kristy était une âme charmante et mérite qu’on se souvienne de moi en tant que telle. »

La famille Utah était à bord d’une croisière en Alaska en 2017 lorsque Kenneth a battu sa femme à mort devant leurs enfants.

LA MORT EN PRISON

Le 14 juillet, Kenneth a été retrouvé inconscient dans sa cellule de prison en Alaska vers 7 heures du matin, heure locale. Il a été déclaré mort à 7h42.

Selon une déclaration du Département des services correctionnels de l’Alaska, la mort de Kenneth n’était pas liée à Covid-19, et un acte criminel n’est pas suspecté.

Le Sun a contacté le département pour commentaires.

Le couple et leurs trois enfants voyageaient sur le bateau de croisière Emerald Princess pour célébrer leur 18e anniversaire de mariage.

Kenneth a apparemment craqué après que Kristy se soit moquée de lui et lui ait ensuite dit qu’elle voulait divorcer.

Les trois filles du couple étaient présentes pour entendre les cris de leur mère alors que leur père frappait leur mère à la tête avec les poings fermés, a rapporté l’Associated Press.

D’autres membres de la famille étaient également présents sur le bateau de croisière. Non seulement les trois enfants du couple ont en partie été témoins du meurtre de leur mère, mais les frères et le père de Kenneth l’ont également fait, a rapporté l’AP.

‘ANOMALIES’ DU CERVEAU

L’équipe de défense de Kenneth a fait valoir qu’il souffrait d’un trouble bipolaire non diagnostiqué, qu’il mélangeait de l’alcool avec des médicaments et qu’il souffrait d’anomalies cérébrales causées par des années de sports de contact, selon l’AP.

Ses avocats ont plaidé pour une peine plus clémente de 7 ans et demi. Pendant ce temps, les procureurs ont fait valoir qu’il devrait être emprisonné à vie.

La nuit du meurtre de Kristy, les passagers des navires de croisière s’attendaient à participer à un événement mystérieux sur le meurtre de Sherlock Holmes.

Alors que le véritable meurtre de la mère de trois enfants se déroulait, de nombreux passagers ont supposé que cela faisait partie des divertissements préétablis du navire.

La passagère Natalie Beckstrom a déclaré à St. George News que le mystère du meurtre avait été interrompu lorsque quelqu’un est venu à l’interphone pour appeler du personnel médical et de sécurité.

« Il avait l’air un peu essoufflé pendant qu’il parlait », a déclaré Beckstrom.

« … c’est un peu ce que tout le monde dans la salle pensait, c’est que cela faisait simplement partie de la pièce… Donc, vous savez, nous nous sommes tous assis et avons continué la pièce. »

Beckstrom a vu plus tard un homme couvert de sang sortir du couloir parler à une femme qui se trouvait à côté d’une fille de 13 ans enveloppée dans une couverture.

Elle l’entendit dire à la femme : « Ça n’a pas l’air bien.

« Et donc, à ce moment-là, la jeune fille de 13 ans vient de le perdre – elle a juste commencé à sangloter: » Je veux ma maman. Je veux ma maman' », se souvient Beckstrom.

Les trois filles du couple étaient présentes pour entendre les cris de leur mère Crédit : Facebook