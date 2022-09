La famille d’une Iranienne la recherche frénétiquement après son arrestation

Lorsque Mahsa Amini a été détenue dans la capitale iranienne pour avoir porté son voile trop lâchement, sa famille est passée à l’action, appelant parents, amis, contacts – toute personne susceptible de l’aider.

Un de ses cousins, Irfan Mortezai, vivant en Irak voisin, a reçu le message de son frère désemparé.

“Elle a été arrêtée par la police des mœurs”, lui a écrit le frère depuis la ville natale de la famille, Saqqez, dans l’ouest de l’Iran, principalement kurde.

Mortezai n’avait pas vu sa cousine, qu’il appelle Zhina, son nom kurde, depuis des années. Pas depuis qu’il a fui son pays d’origine en 2020 pour rejoindre des groupes d’opposition kurdes iraniens basés dans la province de Sulaymaniyah, au nord de l’Irak. Mais il savait à quel point il était important d’essayer de la joindre – il avait été arrêté en Iran et y était en prison deux ans avant de quitter le pays.

LES ÉTATS-UNIS SANCTIONS LES RESPONSABLES DE L’IRAN ET LA POLICE DE LA MORALITÉ POUR LA MORT DE MAHSA AMINI

Il s’est joint à d’autres membres de la famille pour appeler des parents et des amis à Téhéran afin d’essayer de trouver un moyen de la voir en garde à vue pendant ces heures fatidiques.

“Nous avons essayé par tous les moyens de la joindre mais les autorités iraniennes ne nous ont pas laissé faire”, a-t-il déclaré jeudi à l’Associated Press. “Je n’ai pas pu la joindre.”

Quelques jours plus tard, le 16 septembre, on a appris que Amini, 22 ans, était mort.

Ce qui s’est passé ensuite a stupéfié Mortezai et le reste de la famille : sa mort a déclenché des manifestations à grande échelle à travers l’Iran qui ont attiré l’attention du monde.

Des femmes manifestantes en Iran et dans le monde feraient semblant d’enlever leur foulard et de se couper les cheveux en solidarité avec Amini.

Mortezai a déclaré que la famille faisait profil bas au milieu des manifestations, se méfiant des agents de sécurité iraniens, mais qu’ils sont fiers qu’Amini soit devenu “un symbole pour se lever contre l’injustice et l’oppression”.

La famille a déclaré qu’un témoin leur avait dit qu’Amini avait été battue pendant sa détention et avait blâmé les autorités pour sa mort. La police a déclaré qu’elle avait eu une crise cardiaque et qu’elle était tombée sur le sol du poste et qu’elle était décédée après avoir été dans le coma pendant deux jours.

La télévision d’État iranienne a suggéré qu’au moins 41 manifestants et policiers ont été tués dans les troubles qui ont suivi. Un décompte AP des déclarations officielles des autorités a fait au moins 13 morts, avec plus de 1 400 manifestants arrêtés.

Mortezai a déclaré qu’il avait été choqué lorsqu’il a appris que son cousin était mort. “J’étais plein de colère, je ne savais pas quoi faire, je voulais juste me venger.”

Mortezai, 34 ans, est membre du Komala, l’un des nombreux partis d’opposition kurdes basés à Sulimaniyah.

PROTESTATIONS EN IRAN : LE NOMBRE DE MORTS CONTINUE DE MONTER, ALORS QUE LE JOURNALISTE QUI A D’ABORD SOULIGNÉ LA MORT D’AMINI EST ARRÊTÉ

Alors que sa branche de la famille est liée à des groupes d’opposition, le côté d’Amini ne l’est pas, a-t-il déclaré.

“Elle n’était pas politique, son père est un employé normal du gouvernement et sa mère est une femme au foyer, ils se sont tenus à l’écart des partis (politiques)”, a-t-il déclaré.

La dernière fois qu’il a vu Mahsa, c’était lors d’une réunion de famille chez sa tante dans la ville de Saqqez, avant son départ d’Iran. Ils se sont parlé au téléphone peu de temps après. Plus récemment, il avait appris de sa famille qu’elle avait été acceptée dans une université pour étudier le droit.

“Elle était belle, toujours souriante”, a-t-il déclaré. “Plein de vie.”