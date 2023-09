La famille d’une fillette de 8 ans tuée par la police obtient un règlement de 11 millions de dollars

La famille d’une fillette de 8 ans qui a été tuée par balle par la police à l’extérieur d’un match de football dans un lycée de Pennsylvanie a obtenu un règlement de 11 millions de dollars.

Le règlement a été conclu cette semaine devant un tribunal fédéral, deux ans après qu’une fusillade à l’extérieur du lycée Academy Park à Sharon Hill, juste au nord de Philadelphie, ait coûté la vie à Fanta Bility et blessé trois autres personnes.

Le cabinet d’avocats représentant la famille de Bility, van der Veen, Hartshorn et Levin, a déclaré qu’il espérait que le règlement apporterait une « mesure de justice et de responsabilité à ceux dont la vie a été changée à jamais ».

« Aucune somme d’argent ne pourra jamais ramener Fanta à la vie ou effacer de nos esprits l’horrible tragédie de ce qui s’est produit le 27 août 2021 », a déclaré la mère de Fanta, Tenneh Kromah, dans un communiqué à NBC Philadelphie. « Nous espérons aller de l’avant et nous concentrer spécifiquement sur la Fondation Fanta Bility et garder vivant le nom et l’héritage de Fanta. »

Fanta Bility, 8 ans. via NBC 10 Philadelphie

L’arrondissement de Sharon Hill a déclaré qu’il espérait que la résolution du procès puisse « fournir aux personnes concernées une petite mesure de fermeture ».

« En allant de l’avant, nous continuerons à pleurer et à exprimer nos plus sincères condoléances à la famille Bility », a déclaré l’arrondissement dans un communiqué. déclaration Jeudi. « Nous continuerons également de relever la barre en restant déterminés à améliorer et à mettre en œuvre des politiques de protection contre ce type de tragédie et en travaillant avec diligence pour assurer la sécurité des résidents de Sharon Hill tout en rétablissant la confiance du public.

Le bureau du procureur du comté de Delaware a déclaré que des adolescents s’étaient ouverts le feu les uns sur les autres lors d’une dispute, ce qui a incité trois policiers postés à proximité à tirer avec leurs armes.

Fanta a été tuée d’une seule balle dans le torse. Le procureur du district, Jack Stollsteimer, a déclaré que les autorités avaient déterminé que ce sont les tirs de la police qui avaient tué la jeune fille.

Les trois officiers, Devon Smith, Sean Dolan et Brian Devaney, ont été licenciés par le département et accusés d’homicide volontaire, d’homicide involontaire et de mise en danger par inadvertance lors de la fusillade du 27 août 2021. Ils ont plaidé coupables en novembre 2022 à 10 chefs d’accusation chacun pour mise en danger par imprudence. Dans le cadre des plaidoyers négociés, les accusations d’homicide involontaire et d’homicide involontaire ont été rejetées. En mai, ils ont été condamnés à cinq ans de probation.

Les procureurs avaient déclaré que l’accord de plaidoyer avait été conclu en consultation avec la famille de Fanta.

Le règlement met fin à trois procès distincts contre l’arrondissement de Sharon Hill, ont déclaré les avocats de la famille de Fanta dans un communiqué. déclaration. Neuf plaignants font partie du règlement.