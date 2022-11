La famille d’une fille de l’Utah victime d’intimidation décédée par suicide dépose une plainte

SALT LAKE CITY (AP) – La famille d’une élève noire de cinquième année dans l’Utah décédée par suicide l’année dernière prévoit de déposer une plainte de 14 millions de dollars contre son école, arguant qu’une réponse inadéquate aux informations selon lesquelles elle aurait été victime d’intimidation à cause de sa race et de ses handicaps a conduit à sa mort par suicide.

Les avocats représentant Brittany Tichenor-Cox ont déclaré mercredi qu’ils demanderaient des dommages-intérêts pour le décès en 2021 de sa fille, Isabella “Izzy” Tichenor. Dans un avis de réclamation, ils ont déclaré que l’école avait violé les lois étatiques et fédérales, y compris celles qui exigent que les écoles garantissent l’égalité de traitement, offrent des opportunités éducatives et protègent les étudiants sans abri.

Des avis de réclamation sont nécessaires avant que les gens puissent poursuivre des entités gouvernementales et la réclamation de la famille indique que le procès demandera 14 millions de dollars de dommages et intérêts. L’avis de réclamation de Tichenor-Cox nomme Foxboro Elementary School à North Salt Lake City comme défendeur, ainsi que son directeur et principal. Il désigne également comme défendeurs le district scolaire du comté de Davis, le conseil scolaire et le surintendant. Ils ont 60 jours pour répondre avant que la famille ne puisse intenter une action en justice sur la base de la réclamation.

Le district scolaire n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires.

La mort de Tichenor en novembre 2021 a déclenché un tollé massif et une vague de colère contre le suicide des jeunes, l’intimidation et le traitement des enfants autistes. Dans l’Utah, un État à prédominance blanche où les incidents de racisme dans les écoles font fréquemment la une des journaux, cela a incité les législateurs de l’État à adopter une nouvelle loi obligeant les districts à suivre les brimades et le racisme signalés dans les écoles.

L’avis de réclamation raconte comment Tichenor, qui était autiste et la seule élève noire de sa classe, a été victime d’intimidation par des élèves qui ont dit qu’elle sentait mauvais, se sont moqués de sa couleur de peau, de ses sourcils et ont utilisé des insultes racistes contre elle. Il fournit une chronologie des parents de Tichenor alertant à plusieurs reprises l’école de l’intimidation dans les mois précédant la mort de leur fille et allègue que les administrateurs n’ont pris aucune mesure pour l’arrêter.

“En raison de ces brimades incontrôlées et de “l’indifférence délibérée” générale de l’école envers les élèves des minorités, Izzy a échoué dans presque toutes ses classes. Au moment de sa mort, elle pouvait à peine lire ou faire des maths au niveau de la première année », dit-il.

Le district scolaire de Davis enseigne à environ 73 000 élèves dans la banlieue nord de Salt Lake City. Seulement environ 1% sont noirs. Il a été réprimandé l’année dernière par le ministère américain de la Justice pour ne pas avoir abordé la discrimination raciale généralisée et contraint, dans le cadre d’un accord de règlement, de modifier ses politiques, d’offrir plus de formation et de créer un nouveau département pour traiter les plaintes.

Le district a défendu ses actions l’année dernière après la mort de Tichenor, arguant qu’il avait répondu de manière appropriée à la famille de Tichenor et “avait beaucoup travaillé” avec eux sur leurs plaintes.

__

Brady McCombs a contribué aux reportages de Salt Lake City.

Sam Metz, Associated Press