La famille d’une femme tuée par un alligator de 10 pieds poursuit une communauté de retraités de Floride

La famille d’une femme âgée tuée par un alligator de 10 pieds l’année dernière a déposé jeudi une plainte pour mort injustifiée contre la communauté de retraités où l’attaque a eu lieu.

Gloria Serge, 85 ans, promenait son chien le long du lac derrière sa maison de Spanish Lakes Fairways, une communauté de retraités de plus de 55 ans à Fort Pierce, en Floride, le 20 février, lorsque l’alligator est sorti de l’eau. L’alligator a saisi le pied gauche de Serge et l’a entraîné dans le lac, où elle s’est noyée.

“La présence de grands alligators dans les lacs de la propriété était bien connue du gestionnaire immobilier, et cet alligator ne faisait pas exception.” Lesser Lesser Landy & Smith PLLC, le cabinet d’avocats représentant la famille Serge, a déclaré dans un communiqué de presse. “En fait, les preuves obtenues par notre société montreront que les agents d’entretien de la communauté nourrissaient régulièrement ces restes de poulet alligator et appelaient même le dangereux reptile ‘Henry’.”

Gloria Serge, au centre, avec des membres de sa famille. Avec l’aimable autorisation de Lesser, Lesser, Landy & Smith, PLLC

La communauté de retraités a négligé d’avertir les résidents du dangereux alligator qui se cache près de la propriété. Il n’y avait « aucun panneau affiché autour du lac », mais plutôt « des gens encouragés » à utiliser la zone en « plaçant un banc le long du rivage », selon l’associé directeur Gary S. Lesser.

Le cabinet d’avocats affirme que l’alligator a plus que satisfait le Commission de conservation du poisson et de la faune de Floride exigences pour les trappeurs d’alligators sous contrat avec l’État afin de retirer le reptile de la propriété de manière sûre et efficace. Un rapide appel téléphonique de l’équipe de gestion de Spanish Lakes Fairway aurait pu empêcher la mort de Serge en utilisant un tel programme, affirme le cabinet d’avocats.

Le lac de la communauté Spanish Lakes Fairways en Floride où Gloria Serge, 85 ans, est décédée après une rencontre avec un alligator. Will Greenlee / Réseau USA Today

La famille Serge réclame au moins 50 000 $ de dommages et intérêts à Wynne Building Corp., qui possède et exploite Spanish Lakes Fairways, selon la plainte.

“Nous avons développé les Spanish Lakes Fairways il y a 37 ans. Nous avons environ 3 000 habitants. C’est la toute première fois qu’un habitant est attaqué par un alligator”, a déclaré Joel Wynne, président de Wynne Building Corp., dans un communiqué. “Mme Serge résidait depuis longtemps et connaissait certainement la présence d’alligators et qu’ils étaient des animaux intrinsèquement dangereux.”