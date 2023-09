La famille d’une femme tuée par son mari demande au secrétaire à la Justice de le maintenir en prison

La famille d’une femme matraquée à mort par son ex-mari a appelé le secrétaire à la Justice à prendre des mesures urgentes, après avoir appris qu’il serait libéré de prison début novembre.

Robert Brown, qui a tué Joanna Simpson en octobre 2010, sera libéré après avoir purgé la moitié de sa peine de 24 ans.

Brown, un ancien pilote de British Airways, a matraqué à mort son ex-épouse avec un marteau alors que leurs deux enfants se trouvaient dans la pièce voisine, avant de transférer son corps dans une tombe pré-creusée.

Il a été acquitté du meurtre par un jury du tribunal de la Couronne de Reading en mai 2011, après avoir reconnu l’homicide involontaire coupable au motif d’une responsabilité diminuée.

« Nous savions que la sortie allait arriver, mais la date la rend d’autant plus réelle », a déclaré Hetti Barkworth-Nanton, la meilleure amie de Simpson qui a fait campagne auprès de la famille, dans le cadre du Fondation Joanna Simpsonpour essayer de garder Brown derrière les barreaux.

Après avoir appris la date de libération cette semaine, la famille a été informée jeudi qu’elle avait obtenu un rendez-vous avec le secrétaire à la Justice, Alex Chalk.

En raison de la peine prononcée contre Brown, 59 ans, il a droit à une libération automatique sans probation ni évaluation des risques, et le secrétaire d’État est la seule personne qui peut empêcher sa libération, a déclaré Barkworth-Nanton.

En vertu de la loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux, adoptée en 2022, le secrétaire à la justice a un « pouvoir de détention » et peut renvoyer un prisonnier purgeant une peine standard de durée déterminée à la Commission des libérations conditionnelles pour que celle-ci puisse juger si le prisonnier est en sécurité. être libéré.

Priti Patel, Diana Parkes, mère de Joanna Simpson, et Hetti Barkworth-Nanton avant la projection d’un documentaire sur le meurtre à la Chambre des communes en juin 2023. Photographie : Aaron Chown/PA

Brown sera soumis à des conditions de permis et pourrait être rappelé en prison à tout moment s’il ne les respecte pas ou si son comportement suggère qu’il représente un risque accru pour le public pour les 12 années restantes de sa peine.

La mère de Simpson, Diana Parkes, a déclaré que les appels de la famille au secrétaire à la Justice étaient urgents.

« Revivre le meurtre brutal de ma fille aux mains de Brown est épuisant sur le plan émotionnel. Aucune mère ne devrait perdre un enfant dans des circonstances aussi épouvantables. Nous vivons tous dans une grande peur », a-t-elle déclaré.

« Mais nous savons que c’est le seul moyen de garantir que le secrétaire à la Justice comprend pleinement à quel point Brown est dangereux. Nous faisons appel de toute urgence au Lord Chancelier [Chalk] pour assurer la sécurité du public en intervenant pour bloquer sa libération et le maintenir derrière les barreaux.

Barkworth-Nanton a déclaré que la famille avait été informée que deux demandes de Brown visant à être placé dans une prison ouverte avaient été rejetées et qu’il avait été identifié comme un cas critique de protection du public, ce qui l’a mis en évidence comme une personne à haut risque. Un porte-parole a confirmé que le service pénitentiaire avait empêché Brown de déménager dans une prison ouverte de catégorie D en décembre 2022.

« Nous savons que c’est un homme dangereux et pourtant il doit être libéré », a déclaré Barkworth-Nanton. « Cela nous donne l’impression d’être des cibles faciles. »

Barkworth-Nanton, qui préside l’association caritative contre la violence domestique Refuge, a déclaré qu’elle ne pouvait pas « rester les bras croisés » pendant que « Refuge et les innombrables autres organisations travaillent sans relâche jour après jour pour protéger les femmes des hommes comme celui-ci ».

La famille Simpson a reçu un soutien de haut niveau pour sa campagne visant à maintenir Brown derrière les barreaux. Lors d’un événement de la Fondation Joanna Simpson à Londres en mars, auquel assistaient l’ancien secrétaire à la Justice, Robert Buckland, l’ancienne ministre de l’Intérieur, Priti Patel, et la ministre fantôme chargée de la violence domestique, Jess Phillips, Carrie Johnson, l’une des victimes d’un violeur en série. John Worboys a déclaré qu’elle comprenait le sentiment des proches de Simpson d’être « comme des cibles faciles » après sa propre peur de la libération de Worboys.

Barkworth-Nanton a déclaré que les amis et la famille de Simpson « se préparaient au pire, tout en espérant le meilleur », et a déclaré qu’ils cherchaient un avis juridique pour comprendre s’ils avaient d’autres moyens de bloquer la libération de Brown si le secrétaire à la Justice ne pouvait ou ne voulait pas. faire cela.

Elle a ajouté : « S’il est libéré, ce qui est le pire des cas, je suis vraiment déterminée, d’un point de vue personnel, à ne pas le laisser avoir de pouvoir sur moi ni de contrôle sur ce que je fais et comment je le fais. et quand je le fais. Parce que c’est ce qu’il veut. Il veut avoir le pouvoir sur nous et je suis déterminé à ne pas le lui donner.

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré : « Joanna Simpson a été brutalement tuée lors d’une attaque lâche et insensée et inutilement enlevée à sa famille. Le Lord Chancelier a rencontré ses proches en mai et continuera à accorder toute son attention personnelle à cette affaire.»