La famille d’une femme tombée d’une voiture de patrouille demande des réponses

DECATUR, Géorgie (AP) – Les parents d’une femme géorgienne décédée après être tombée d’une voiture de patrouille en mouvement après son arrestation ont refoulé leurs larmes vendredi alors qu’ils exigeaient des réponses sur la mort de leur fille.

Brianna Grier, 28 ans, a subi des blessures graves le 15 juillet et est décédée le 21 juillet dans un hôpital d’Atlanta. Le Georgia Bureau of Investigation a déclaré cette semaine que les députés qui ont mis Grier à l’arrière d’une voiture de patrouille pour l’emmener au bureau du shérif du comté de Hancock n’ont pas fermé la porte arrière côté passager avant de partir.

« Ce que nous essayons de faire, nous essayons d’obtenir des réponses sur ce qui s’est réellement passé. C’est tout ce que nous voulons savoir. Nous n’essayons pas de commencer sans problème », a déclaré en larmes Marvin Grier, le père de Brianna, lors d’une conférence de presse, sa voix se faisant entendre à plusieurs reprises. Il a été rejoint par la mère et la sœur de Brianna, Mary et Lottie Grier.

Grier a été arrêté après que les adjoints du shérif du comté de Hancock aient été appelés dans une maison à Sparte, a déclaré le GBI. Les députés ont mis Grier à l’arrière d’une voiture de patrouille, mais elle ne portait pas de ceinture de sécurité, ses mains étaient menottées devant elle et la porte arrière côté passager n’a jamais été fermée, selon les enquêteurs de GBI.

Le GBI n’a pas dit pourquoi les députés ont été appelés à la maison ou pourquoi Grier a été arrêté. L’éminent avocat des droits civiques Ben Crump, qui représente sa famille, a déclaré que Grier avait été arrêtée après une crise de santé mentale.

“Encore une fois, nous avons un autre citoyen afro-américain tué d’une manière incroyable alors qu’il était sous la garde de la police”, a déclaré Crump lors de la conférence de presse de vendredi au centre-ville de Decatur, une banlieue d’Atlanta.

Il s’est adressé aux parents de Grier: “Nous ne les laisserons pas balayer la mort de votre petite fille sous le tapis.”

Crump a déclaré que son équipe enquêtera sur les défaillances qui ont fait tomber Grier de la voiture alors qu’elle se déplaçait et a subi une lésion cérébrale mortelle qui l’a conduite dans le coma jusqu’à sa mort six jours plus tard.

Gerald Griggs, président de la Conférence d’État de Géorgie de la NAACP, a appelé les responsables de l’État et du comté à obtenir des réponses.

« Au shérif du comté de Hancock, il est temps d’être transparent. Il est temps de rendre des comptes. Au GBI, il est temps pour vous tous de rencontrer cette famille. Au gouverneur, il est temps pour vous de reconnaître, encore une fois, que la Géorgie a un problème de responsabilité de la police », a-t-il déclaré.

Le GBI a déclaré que des agents avaient réalisé des entretiens, examiné plusieurs vidéos de caméras corporelles et effectué des tests mécaniques sur la voiture de patrouille. L’enquête est en cours.

Brumback a rapporté d’Atlanta.

Ron Harris et Kate Brumback, Associated Press