La famille d’une femme de Floride de 85 ans, tuée par un alligator alors qu’elle promenait son chien, intente une action en justice pour mort injustifiée

La famille d’une femme de 85 ans qui tué par un alligator alors qu’elle promenait son chien, elle a intenté une action en justice pour mort injustifiée contre la société immobilière qui possède et exploite la subdivision du sud-est de la Floride où l’attaque a eu lieu.

Gloria Serge promenait son chien en février 2023 le long d’un étang dans le développement de Spanish Lakes Fairways à Fort Pierce lorsqu’un Alligator de 10 pieds a tenté de prendre son chien, CNN a déjà rapporté. Elle a été renversée et le reptile a attrapé Serge par le pied et l’a entraînée dans l’étang, la tuant finalement. L’alligator a ensuite été capturé et euthanasié, selon la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

Serge a commencé à promener son chien dans son jardin après qu’une lettre du gestionnaire immobilier lui ait dit qu’elle se limitait à promener son chien sur la propriété ou sur l’aire de jeux pour chiens appartenant au développement, qui se trouvait à plus d’un mile de sa maison, selon un communiqué de presse par le cabinet d’avocats Lesser, Lesser, Landy & Smith, PLLC, qui a déposé la plainte. L’étang où Serge est mort se trouvait dans son jardin, indique le procès.

« Le défendeur a encouragé, voire forcé, le défunt [Serge] promener son chien près d’un étang de rétention dont il savait, ou aurait dû savoir, qu’il contenait de gros alligators dangereux qui constituaient une nuisance selon la définition élaborée par la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, ” la plainte allègue.

Selon le procès, les résidents et le personnel du lotissement étaient autorisés à nourrir la faune sauvage, y compris l’alligator en question que les résidents appelaient Henry, ce qui « avait pour effet de socialiser les alligators au contact humain tout en minimisant le danger que ces animaux représentaient pour les résidents ».

Le cabinet d’avocats a également déclaré dans son communiqué de presse que Problème d’alligator nuisible à l’échelle de l’État avait une ligne d’assistance téléphonique gratuite où les trappeurs retiraient les alligators de plus de quatre pieds de long.

“Mesurant plus de 10 pieds de long, ‘Henry’ satisfaisait largement aux exigences et aurait pu être retiré de manière sûre et efficace du parcours de Spanish Lakes avec un peu plus qu’un appel téléphonique des gestionnaires chargés d’assurer la sécurité de la communauté”, indique le communiqué de presse. .

WPTV L’avocat Gary Lesser s’exprime lors d’une conférence de presse concernant un procès pour mort injustifiée contre la société immobilière qui possède et exploite la subdivision du sud-est de la Floride où l’attaque a eu lieu.

« Les propriétaires immobiliers en Floride, et en particulier ceux qui gèrent des communautés résidentielles accueillant des résidents âgés, ont le devoir légal et intransmissible d’identifier les conditions dangereuses sur la propriété, d’avertir les personnes se trouvant à proximité du danger et de prendre des mesures immédiates pour éliminer la menace. ” Joshua D. Ferraro, avocat chez Lesser, Lesser, Landy & Smith, PLLC, dit dans le communiqué de presse.

“Malheureusement, les gérants de Spanish Lakes Fairways n’ont pas respecté leurs obligations et, en conséquence directe, Gloria est décédée d’une mort horrible et terrifiante”, a ajouté Ferraro.

Bien que la Floride compte plus de 1,25 million d’alligators, les attaques des reptiles sont rares – il y a eu 442 morsures non provoquées entre 1948 et 2021, dont 26 ont entraîné la mort, selon la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

Le président de Wynne Building Corporation, Joel Wynne, a répondu au procès en disant : « Nous comprenons certainement la tragédie et les sentiments de la famille de Mme Serge. Cependant, nous avons développé les fairways des lacs espagnols il y a 37 ans. Nous avons environ 3 000 habitants. C’est la toute première fois qu’un habitant est attaqué par un alligator.

“Mme. Serge était un résident de longue date et connaissait certainement la présence d’alligators et qu’ils étaient des animaux intrinsèquement dangereux », a déclaré Wynne.

Bill Serge, le fils de Gloria Serge, a déclaré WPTV, affilié à CNN que la famille intentait une action en justice parce qu’elle ne voulait pas que d’autres familles subissent la même douleur.

“Aucun enfant ne devrait avoir à enterrer sa mère dans des circonstances aussi horribles”, a-t-il déclaré à la station.