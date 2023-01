La famille d’un ressortissant anglo-iranien exécuté “empêche de voir le corps”

La famille basée à Téhéran du double ressortissant iranien britannique exécuté Alireza Akbari a été empêchée de voir son corps ou de l’enterrer dans la tombe dans laquelle il avait demandé à être inhumé à Chiraz, sa ville natale, ont déclaré des membres de la famille au Guardian.

Akbari a été exécuté pour espionnage pour le compte du M16, accusations qu’il a niées avec véhémence et pour lesquelles il n’existe aucune preuve substantielle, à l’exception d’aveux extorqués sous la torture.

Dans une dernière humiliation pour la famille, la sœur et la fille d’Akbari se sont rendues au cimetière de Téhéran où les fonctionnaires avaient dit qu’il devait être enterré pour récupérer le corps et le placer dans la tombe attribuée, seulement pour se faire dire par les fonctionnaires qu’un homme avec le même nom et les mêmes détails avaient été enterrés au cimetière jeudi, et il n’y avait pas de corps à récupérer.

Des informations avaient circulé brièvement jeudi selon lesquelles Akbari avait été exécuté, mais les informations avaient été rapidement démenties. La famille a été informée qu’il ne serait pas exécuté vendredi, un jour férié en Iran, et a déclaré qu’elle avait également reçu de faux espoirs vendredi soir du ministère des Renseignements qu’il y avait une chance de sursis, pour se réveiller samedi matin avec une déclaration de l’agence de presse judiciaire annonçant qu’il avait été exécuté.

Des négociations ont alors commencé au sujet de la collecte du corps, mais la famille a dû signer une déclaration selon laquelle il ne serait enterré que discrètement dans une tombe spécifique marquée du cimetière de Téhéran. Toute tentative d’emmener le corps à Chiraz entraînerait sa saisie et sa destruction, a-t-on informé la famille.

Mais lundi, la famille est arrivée pour enterrer Akbari dans le terrain convenu, seulement pour se faire dire par les responsables du cimetière qu’un corps portant exactement le même nom et les mêmes détails y avait été enterré jeudi. Une vidéo de l’enterrement a été réalisée puis emportée, ont indiqué les responsables.

Un membre désemparé de la famille qui ne réside pas en Iran a déclaré : « Nous n’avons jamais vu le corps. Nous ne savons pas s’il se trouve dans cette tombe. Nous ne savons pas s’il a été exécuté jeudi ou dimanche, ou même si le discours sur la libération conditionnelle était juste pour nous enchaîner. Peut-être même ne savons-nous pas s’il est mort ou vivant, car nous ne pouvons pas accéder à la tombe.

À travers les larmes, le membre de la famille a déclaré : « Ils ne font que jouer avec nous. C’est cruel et sans coeur. Ils ont essayé de détruire sa réputation en fabriquant qu’il est un traître, et maintenant ça.

La nouvelle du traitement d’Akbari a été confirmée par Andy Slaughter, député de Hammersmith et député de circonscription de la famille Akbari.

Slaughter a appelé Akbari dans la mort, sinon dans la vie, à être traité avec dignité et respect. Le ministre des Affaires étrangères, James Cleverley, faisant une déclaration à la Chambre des communes, a déclaré que la nouvelle l’avait rempli de répulsion, la décrivant comme “profondément affligeante”.

02:27 L’Iran sera “tenu pour responsable” de l’exécution d’Alireza Akbari, déclare James Cleverly – vidéo

Il a déclaré aux députés qu’Akbari avait été torturé pour lui faire avouer qu’il espionnait, en disant : “Il a été victime des vendettas politiques d’un régime vicieux… [the Iranian government] n’hésite pas à utiliser la peine de mort pour faire taire la dissidence et régler des comptes internes.

Il a révélé que la famille Akbari avait contacté pour la première fois le ministère des Affaires étrangères en février de l’année dernière et recevait un soutien depuis lors. Outre les sanctions imposées au procureur général iranien ce week-end, a-t-il déclaré, 40 sanctions ont été imposées au régime depuis octobre, dont six personnes liées aux tribunaux révolutionnaires.

Il a dit qu’il avait déjà rencontré l’ambassadeur du Royaume-Uni à Téhéran, Simon Shercliff, et a promis que les mesures prises jusqu’à présent ne seraient pas la limite de la réponse britannique.

Il a refusé de spéculer sur la proscription du corps des gardiens de la révolution islamique, mais la majorité des députés qui sont intervenus lors de sa déclaration l’ont appelé à agir.