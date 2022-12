La famille d’un militant palestinien demande une enquête de la CPI sur sa mort

RAMALLAH, Cisjordanie (AP) – La famille d’un critique virulent de l’Autorité palestinienne décédé l’année dernière après avoir été prétendument battu par les forces de sécurité palestiniennes a déclaré jeudi avoir demandé à la Cour pénale internationale d’enquêter sur le décès.

Nizar Banat était un critique sévère de l’AP, qui gouverne certaines parties de la Cisjordanie occupée par Israël, et avait appelé les nations occidentales à lui couper l’aide en raison de ce qu’il a qualifié d’autoritarisme et de violations des droits de l’homme. La famille de Banat a déclaré qu’il était mort après que les forces de sécurité palestiniennes l’aient arrêté et battu avec des matraques.

“Ayant perdu confiance dans l’indépendance de la justice palestinienne, la famille de Nizar Banat a demandé au procureur de la CPI Karim Khan d’enquêter sur le meurtre brutal de leur fils et de poursuivre tous les responsables”, a déclaré la famille dans un communiqué.

Au moment de la mort de Banat, les États-Unis, l’Union européenne et les Nations Unies ont appelé à une enquête, et le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh a annoncé la formation d’une commission d’enquête. Mais les critiques disent que le comité a traîné les pieds dans l’enquête.

Il est rare que les Palestiniens demandent une enquête sur leurs propres dirigeants.

La mort de Banat est intervenue au milieu d’une répression de la dissidence par l’Autorité Palestinienne soutenue par la communauté internationale, qui fait face à une réaction croissante des Palestiniens qui la considèrent comme corrompue et de plus en plus autocratique – une manifestation d’un processus de paix de trois décennies avec Israël qui est loin de donner l’indépendance palestinienne.

Sa mort a déclenché des manifestations à Jérusalem-Est et des manifestants ont brûlé des pneus, bloqué des routes et affronté la police anti-émeute dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie, où se trouve le siège de l’AP.

La famille de Banat a déclaré qu’elle considérait le président palestinien Mahmoud Abbas comme portant l’entière responsabilité de sa mort. Abbas a été élu en 2005 pour un mandat de quatre ans et a fait face à une crise de légitimité l’année dernière lorsqu’il a annulé des élections longtemps retardées où son parti Fatah devait subir une défaite embarrassante face à son rival le Hamas. Abbas a cité un différend avec Israël pour le dernier retard.

Les forces d’Abbas coordonnent la sécurité avec les troupes israéliennes, ciblant le Hamas et d’autres groupes armés qui menacent les deux. La politique est profondément impopulaire auprès des Palestiniens, dont beaucoup la considèrent comme une collaboration avec une puissance occupante.

Les Palestiniens ont demandé à la CPI d’enquêter sur les crimes de guerre présumés d’Israël, une enquête lancée l’année dernière. La famille de Shireen Abu Akleh, une journaliste américano-palestinienne tuée lors d’un raid israélien en Cisjordanie cette année, a porté plainte pour sa mort devant la cour internationale.

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour leur futur État indépendant.

Jalal Bwaitel, The Associated Press