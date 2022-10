La famille d’un migrant mexicain tué dans l’ouest du Texas cherche des réponses

AUSTIN, Texas (AP) – La famille d’un migrant, selon les autorités, a été abattue au Texas par deux frères – dont l’un qui était le directeur d’un centre de détention avec des antécédents d’allégations d’abus – demande plus d’informations cette semaine, alors que le deux hommes accusés du meurtre ont été libérés de prison.

Jesús Iván Sepúlveda, 22 ans, de Durango, au Mexique, a été identifié par des membres de sa famille comme l’homme qui a été tué dans la fusillade du comté de Hudspeth qui a également blessé une femme. La femme est restée hospitalisée mercredi dans un état stable, selon un communiqué du consulat mexicain,

Sepúlveda essayait de se rendre à Austin, la capitale du Texas, pour retrouver sa femme et ses deux enfants – un enfant de 6 mois et un enfant de 3 ans – et espérait espérer gagner suffisamment d’argent pour construire une maison pour sa famille dans Mexique, a déclaré sa famille.

“Les gens vont (aux États-Unis) pour suivre un rêve”, a déclaré mardi Napoléon Sepúlveda, le père de la victime, au El Paso Times de Juare z, au Mexique. “Et ils sont juste là-bas pour chasser les gens.”

DPS a déclaré que les victimes faisaient partie d’un groupe de migrants buvant de l’eau d’un réservoir près d’une route lorsqu’un camion avec deux hommes à l’intérieur s’est arrêté. Selon des documents judiciaires, le groupe s’est mis à couvert pour éviter d’être vu, mais a émergé lorsque le camion a reculé.

Des témoins ont déclaré aux autorités que l’un des hommes dans le camion avait crié des termes désobligeants et fait tourner le moteur. Le conducteur est alors sorti du véhicule et a tiré deux coups de feu sur le groupe.

Michael Sheppard, ancien directeur du centre de détention privé West Texas, qui peut héberger des détenus immigrés, et son frère Mark Sheppard, tous deux âgés de 60 ans, ont été arrêtés et accusés d’homicide involontaire après la fusillade. Tous deux ont été libérés sous caution de 250 000 $ chacun cette semaine, selon le bureau du shérif du comté de Hudspeth.

Un message vocal laissé mercredi à un numéro appartenant à Mark Sheppard n’a pas été immédiatement renvoyé. Aucune information de contact actuelle n’était immédiatement disponible pour Michael Sheppard et il n’était pas clair si l’un ou l’autre avait retenu les services d’un avocat.

Un porte-parole de l’exploitant de l’établissement, Lasalle Corrections, basé en Louisiane, qui gère le centre de détention de l’ouest du Texas, a déclaré à l’AP la semaine dernière dans un e-mail que Michael Sheppard avait été licencié en tant que directeur “en raison d’un incident hors service sans rapport avec son emploi”.

Le consulat mexicain a déclaré qu’il travaillait avec des avocats locaux pour rechercher d’éventuels cas de violations des droits de l’homme. De plus, la Ligue anti-diffamation a été informée de la fusillade.

Le membre du Congrès Lloyd Doggett, un démocrate, a déclaré que Michael Sheppard était directeur du centre du West Texas pendant la période examinée dans un rapport de 2018 des cliniques de droit de l’immigration de l’Université du Texas et du Texas A&M et du groupe de défense de l’immigration RAICES. Le rapport a cité de multiples allégations de violences physiques et verbales contre des migrants africains dans l’établissement.

Les informations fournies par le bureau de Doggett montrent que la page Web de LaSalle Corrections a répertorié Sheppard comme un employé de West Texas depuis 2015.

Selon le rapport, le directeur “a été impliqué dans trois des rapports de menaces verbales des détenus, ainsi que dans des incidents d’agression physique”. Le directeur cité dans le rapport n’a pas été nommé.

La mort de Sepúlveda était la première de deux fusillades meurtrières le long de la frontière américano-mexicaine en moins d’une semaine.

Un citoyen mexicain qui était en garde à vue a été tué par balle mardi au poste de patrouille frontalière d’Ysleta à El Paso, a indiqué le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis dans un communiqué. Il a été emmené à l’hôpital où il a été déclaré mort, a indiqué le FBI.

La patrouille frontalière a déclaré que ses agents étaient impliqués dans la fusillade, mais aucun détail n’a été publié sur ce qui l’a précédée. Le consulat du Mexique à El Paso a déclaré que l’homme décédé était un citoyen mexicain qui était traité à la gare lorsque des accusations criminelles portées contre lui ont été découvertes. Le FBI mène l’enquête sur la fusillade.

The Associated Press