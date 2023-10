L’épouse, les enfants, le petit-fils, le neveu, la nièce et d’autres proches de Wael Dahdouh comptent parmi les personnes tuées lors d’une frappe aérienne dans le centre de Gaza.

Deir el-Balah, bande de Gaza – Lorsque Bisan Dahdouh, 27 ans, a appris qu’une frappe aérienne israélienne avait frappé la zone centrale de Nuseirat, dans la bande de Gaza, où sa famille se réfugiait, elle s’est précipitée à l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa.

Elle n’était pas préparée à ce qu’elle allait voir : le corps de son neveu d’un an et demi. « Le premier corps que j’ai vu à l’hôpital était celui d’Adam, le premier et unique fils de ma sœur Sondos », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

Ce n’était que le début d’une cascade de nouvelles dévastatrices qui allaient la frapper, elle et sa famille. Bisan est la fille de Wael Dahdouh, chef du bureau d’Al Jazeera à Gaza.

Wael a perdu sa femme et Bisan, sa mère, Amna, 44 ans, dans les bombardements israéliens. le fils de Wael, Mahmoud, 16 ans ; sa fille de sept ans, Sham ; et son petit-fils, Adam, ont également été tués dans l’attaque.

Huit autres membres de la famille élargie, dont la fille du cousin de Wael et ses quatre enfants, ont également été tués dans l’attaque.

Aux urgences de l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa, Bisan était assise anxieusement, attendant des nouvelles de ses frères et sœurs blessés – Sondos, Kholoud, Batoul et Yehya. Ils ont tous été blessés mais ont survécu.

La famille Dahdouh avait récemment évacué le quartier de Tal al-Hawa, au nord de la bande de Gaza, vers la région de Nuseirat, sur ordre de l’armée israélienne ordonnant à la moitié des habitants de Gaza de se déplacer vers le sud.

Amna jeûnait lorsqu’elle fut tuée.

« Ils avaient préparé un repas, mais elle a choisi de prier avant de rompre son jeûne. La bombe a ensuite frappé et tout a disparu », a déclaré Bisan avant de fondre en larmes, submergé par le chagrin et le choc.

Assise à côté d’elle se trouvait sa cousine, Samah Dahdouh, qui a perdu son frère Ayman, âgé de 20 ans, ainsi que sa sœur Hadeer, âgée de 30 ans, et les quatre enfants de Hadeer : Mayar, Malak, Mayess et Maid.

Les larmes aux yeux, Samah, 37 ans, a expliqué comment elle avait pris la décision de rentrer chez elle, à Tal al-Hawa, juste un jour avant que sa famille ne soit tuée.

Elle a été témoin de frappes aériennes dans toute la région, ce qui l’a incitée à retourner vers le nord tandis que sa famille restait à Nuseirat.

« Ils étaient tous rassemblés à la maison, et maintenant ils sont tous partis, ma sœur et tous ses enfants », dit-elle en pleurant.

«J’étais sur le point de perdre la tête. Je n’ai pas pu me rendre à l’hôpital de Gaza à Deir el-Balah la nuit. Je suis arrivé ce matin. Je ne pouvais pas leur dire adieu », a déclaré Samah.

Elle a déploré le fait qu’Ayman, qui s’était récemment fiancé et se préparait à se marier, figurait parmi les victimes.

‘Ma seule sœur’

Parmi les blessés se trouvait Hanan Dahdouh, 81 ans, la belle-mère de Wael, qui a été grièvement blessée aux mains et au visage.

Son fils de 57 ans, Ali Dahdouh, a exprimé à voix basse son désarroi.

« Amna était ma seule et plus jeune sœur. Nous sommes neuf frères et une sœur », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

« Nous vivons côte à côte à Tal al-Hawa, au sud-ouest de la ville de Gaza, et nous avons tous été évacués vers Nurseirat après les ordres israéliens », a-t-il expliqué.

« J’avais l’habitude de prendre un petit-déjeuner avec Amna et son mari, Wael, tous les vendredis », a déclaré Ali, les larmes aux yeux. “Notre relation était très forte.”

Ali n’était pas chez lui au moment du bombardement, mais il s’est précipité à l’hôpital lorsque la nouvelle est tombée.

Il a expliqué que sa mère était restée inconsciente et inconsciente de la tragédie qui avait frappé sa famille.

Le meurtre des membres de la famille Dahdouh n’est pas différent de la réalité de tous les habitants de Gaza, a déclaré Ali. « Tout le monde ici est une cible. Aucun endroit n’est sûr », a-t-il souligné.

Plus de 7 000 Palestiniens, dont 3 000 enfants, ont été tués depuis qu’Israël a lancé une campagne de bombardements sur la bande de Gaza le 7 octobre, jour où le Hamas a tué plus de 1 400 personnes lors d’attaques contre le sud d’Israël.

Ali a déclaré qu’il était inquiet du moment où sa mère se réveillerait et découvrirait que sa fille unique a été tuée avec ses enfants.

« Ma mère est très attachée à elle. C’est une grande catastrophe.