La famille d’un joueur de la NFL frappé fournit une mise à jour sur son état

La star de la NFL Damar Hamlin a subi un arrêt cardiaque lors d’un match aux heures de grande écoute lundi

Damar Hamlin est “lutte», selon les amis et la famille de la star des Buffalo Bills de la NFL qui s’est effondrée et a subi un arrêt cardiaque lors d’un match aux heures de grande écoute contre les Bengals de Cincinnati lundi soir.

Hamlin a semblé être blessé à la suite d’un tacle sur Tee Higgins, l’élargi des Bengals, après quoi il s’est levé avant de s’effondrer en arrière quelques instants plus tard.

Le personnel médical des deux équipes a assisté à Hamlin, 24 ans, avec une RCR pratiquée sur lui pendant plus de dix minutes sous le regard stupéfait de ses coéquipiers, dont beaucoup étaient en larmes.

Il a été confirmé plus tard par son équipe que le cœur de Hamlin s’était arrêté lors de l’incident, mais il a été redémarré avec succès après un traitement sur le terrain.

Il a ensuite été transporté d’urgence dans un établissement médical voisin pour un traitement supplémentaire où il est resté mardi.

Bien qu’il n’y ait pas eu de mot officiel quant à l’étendue de ses blessures, cependant, les amis et la famille du demi défensif ont déclaré qu’il se battait pour sa vie. Ils ont également remercié les fans pour leur effusion de chagrin et de soutien dans les heures qui ont suivi l’incident choquant.

“Je ne peux pas parler spécifiquement de son état de santé», a écrit Jordan Rooney, porte-parole de la famille Hamlin, dans un article en ligne.

“Tout ce que je dirai, c’est qu’il se bat. C’est un combattant. La famille est de bonne humeur. Honnêtement, nous prenons les choses minute par minute, heure par heure. Le plus important est de donner à la famille son intimité. Sa famille vit beaucoup de choses en ce moment.”

Une autre mise à jour de la famille de Hamlin a fait en sorte de noter qu’ils ont été touchés par la vague de soutien qui s’est manifestée depuis l’incident.

Annonce directement de la famille de Damar : pic.twitter.com/MdzgxUmVfg —Jordon Rooney (@jordonr) 3 janvier 2023

“Au nom de notre famille, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude pour l’amour et le soutien apportés à Damar pendant cette période difficile. Nous sommes profondément émus par les prières, les mots gentils et les dons des fans à travers le pays“, a déclaré la famille dans un communiqué.

“Nous tenons également à remercier les premiers intervenants et les professionnels de la santé dévoués du centre médical de l’Université de Cincinnati qui ont fourni des soins exceptionnels à Damar. Nous nous sentons tellement chanceux de faire partie de l’organisation des Buffalo Bills et d’avoir leur soutien.

“Nous tenons également à remercier l’entraîneur Taylor et les Bengals pour tout ce qu’ils ont fait. Votre générosité et votre compassion signifient le monde pour nous. Veuillez garder Damar dans vos prières. Nous publierons des mises à jour dès que nous les aurons.”

Les mises à jour médicales les plus récentes ont déclaré que Hamlin reste sous sédation et dans un état critique.

Plusieurs équipes de la NFL ont annulé les conférences de presse prévues mardi par respect pour Hamlin.

Un entraîneur de la NFL, Mike Tomlin des Steelers de Pittsburgh, a profité de son temps d’interview pour dire à quel point il a été impressionné par Hamlin, un autre natif de Pennsylvanie.

“Je connais ce gars probablement depuis qu’il a environ 12 ans“, a déclaré Tomlin.

“J’ai juste beaucoup de respect et d’amour pour lui en tant qu’être humain. Son engagement à poursuivre ses objectifs et ses rêves de faire ce qu’il fait en ce moment, c’est-à-dire jouer dans la NFL, et de le voir prendre des décisions personnelles et en faire une réalisation, c’est juste un honneur d’apprendre à connaître les jeunes comme ça.

“J’ai eu l’occasion de lui dire ça chaque fois que je le voyais.”