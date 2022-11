La famille d’un homme tué par la police de Detroit intente une action en justice de 50 millions de dollars

DETROIT (AP) – La famille de Porter Burks, un homme noir abattu lors d’un affrontement tôt le matin avec la police de Detroit, poursuit la ville pour 50 millions de dollars, a annoncé mardi son avocat.

Cinq officiers anonymes sont également nommés dans le procès pour mort injustifiée déposé mardi par l’avocat Geoffrey Fieger. Elle allègue entre autres une négligence grave et des coups et blessures.

La mort de Burks le 2 octobre a été enregistrée par des caméras du corps de la police alors que les agents l’imploraient de laisser tomber un couteau qu’il portait.

Ils ont d’abord été appelés dans une maison du côté ouest au sujet d’un homme armé d’un couteau qui avait une crise de santé mentale et ont parlé à un homme qui s’est identifié comme le frère de Burks. L’homme a déclaré que Burks avait crevé les pneus de sa voiture.

«Lâche le couteau pour moi, mec. Viens ici très vite. Vous allez bien », peut-on entendre dire à Burks un membre de l’équipe d’intervention de crise du département de police de Detroit. « Vous n’avez aucun problème. Peux-tu juste me parler et laisser tomber le couteau ?

“Tu n’as aucun problème, d’accord ?” continua l’officier. « Je veux juste t’aider. Je veux juste t’aider, mec. D’ACCORD? Pouvez-vous simplement lâcher le couteau pour moi, s’il vous plaît ? S’il vous plaît? Quoi que vous traversiez, je peux vous aider.

Burks – qui, selon la police, souffrait de schizophrénie – a été abattu alors qu’il sprintait vers des agents depuis le milieu de la rue.

Les responsables de la police ont déclaré que 38 coups de feu avaient été tirés en trois secondes. Burks a été frappé 19 fois, selon un rapport d’autopsie fourni mardi par Fieger.

La police de Detroit mène une enquête administrative interne sur la fusillade et les policiers qui ont tiré sur Burks ont été mis en congé administratif. La police d’État enquête également et devrait soumettre ses conclusions au bureau du procureur du comté de Wayne.

Le chef de la police James White a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse deux jours après que Burks a été abattu que la crise de santé mentale à Detroit et dans le pays “est réelle”.

Le 26 juin, Burks a été admis dans un service psychiatrique de l’hôpital de Détroit après avoir été retrouvé marchant dans son quartier “cherchant à combattre quelqu’un”, a déclaré la police.

Il s’est échappé deux jours plus tard en tenue d’hôpital et a été arrêté par des agents alors qu’il courait dans et hors de la circulation.

En août 2020, il a poignardé sa demi-sœur de 7 ans dans le cou. En mars, il a poignardé sa sœur au cou et son frère à la tête.

The Associated Press