La famille d’un homme retrouvé mort avec une corde autour du cou exige des réponses ; le shérif affirme qu’aucun acte criminel n’a été détecté

HENDERSON, Caroline du Nord — La famille d’un homme noir retrouvé mort en Caroline du Nord avec une corde autour du cou sous un arbre exige des réponses et de la transparence de la part des autorités, qui affirment qu’il n’y a eu aucun signe d’acte criminel.

Le bureau du shérif du comté de Vance a quant à lui publié un communiqué mercredi, indiquant qu’un examen effectué par le bureau du médecin légiste en chef de Caroline du Nord avait déterminé qu’il n’y avait aucune blessure défensive ni signe d’agression physique ou sexuelle. Les résultats complets de l’autopsie, y compris une détermination de la cause du décès et des données toxicologiques, étaient toujours en attente.

Le 11 septembre, les enquêteurs ont découvert le corps de Javion Magee, 21 ans, sous un arbre, avec une corde autour du cou, à Henderson, à 64,4 kilomètres au nord-est de Raleigh, selon un communiqué du bureau du shérif. Un appel au 911 avait signalé le corps.

Les avocats de la famille de Magee se sont adressés aux journalistes mercredi pour exiger des réponses après avoir rencontré plus tôt dans la journée le shérif et son état-major.

« C’est une tragédie absolue, quelle que soit la tournure que prend l’affaire. Les faits sont encore en cours d’élaboration, mais nous savons qu’il a été retrouvé pendu à un arbre », a déclaré l’avocat Harry Daniels.

Il a déclaré que la cause du décès n’avait pas été déterminée et qu’il était prématuré de suggérer qu’il s’agissait d’un suicide.

Le bureau du shérif a publié mercredi une chronologie détaillée des faits. Magee, un chauffeur de camion commercial originaire de l’Illinois, était venu en Caroline du Nord après avoir récupéré une cargaison de marchandises en Pennsylvanie. Il a déchargé son camion dans un centre de distribution Walmart à Henderson dans l’après-midi du 10 septembre. Ce soir-là, on voit Magee sur une vidéo de surveillance en train d’acheter de la corde dans un Walmart du quartier.

En quittant le parking de Walmart, Magee a été vu sortant du camion pour donner de l’argent à un sans-abri devant l’entrée. Les autorités ont interrogé le sans-abri, qui a déclaré que Magee leur avait donné 228 $.

Le bureau du shérif affirme que Magee a dit au sans-abri : « Je ne sais pas combien cela coûte, mais si j’en avais plus, je vous le donnerais. »

Il a ensuite garé son camion sur un terrain vague d’une entreprise locale. La vidéo de surveillance le montre marchant seul vers une rangée d’arbres avec un objet à la main peu avant 19 heures, avant de retourner à son camion. Plus tard, vers 19 h 30, la vidéo de surveillance le montre marchant seul vers les arbres, selon le bureau du shérif. On ne le voit pas revenir sur ses pas. Les autorités ont reçu un appel au 911 signalant son corps le lendemain matin vers 10 heures.

Les enquêteurs ont déclaré avoir trouvé Magee assis, la corde serrée autour du cou et l’autre extrémité autour d’une branche d’arbre. La marque de la corde était celle vendue par Walmart, et un détective a utilisé l’emballage pour déterminer que la corde avait été achetée par Magee la veille, selon le bureau du shérif.

Son camion a été retrouvé déverrouillé avec son portefeuille et son téléphone portable à l’intérieur, ainsi qu’un reçu Walmart pour la corde correspondant à la date et à l’heure des images de surveillance. Le bureau du shérif a obtenu des mandats visant à accéder plus complètement à son téléphone.

La mère de Magee, Tiara Roberson, a déclaré à l’Associated Press lors d’une entrevue téléphonique la semaine dernière qu’elle avait reçu un appel d’un enquêteur le 11 septembre lui annonçant que son fils avait été retrouvé pendu à un arbre ce matin-là. Mais certains détails fournis par les enquêteurs sur les circonstances de la mort de son fils concernaient Roberson.

Selon elle, l’enquêteur lui a dit qu’ils avaient un enregistrement de Magee se rendant à Walmart pour acheter une corde et que les preuves dont ils disposaient indiquaient finalement un suicide. Pourtant, la famille et leurs avocats ont estimé que cette conclusion était peut-être prématurée.

Peu de temps après avoir appris la mort de son fils, le père de Javion, Kori Magee, a contacté le propriétaire de la propriété où Javion a été retrouvé, a déclaré Roberson. L’un des employés de l’homme a trouvé le corps de Javion et l’a signalé, a déclaré Roberson. Le propriétaire a également dit à Kori Magee que Javion était avec quelqu’un sur la propriété, mais cette personne était inconnue, a déclaré Roberson.

Magee n’avait jamais effectué de livraison à Henderson avant la semaine dernière, selon l’entreprise de transport pour laquelle il travaillait. C’était également le premier emploi de camionneur du jeune homme de 21 ans, pour lequel il avait été embauché après avoir obtenu son permis de conduire commercial plus tôt cette année, selon les enquêteurs.