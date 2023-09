La famille d’un homme qui a combattu dans l’unité nazie sans savoir qu’Hunka serait honorée au Parlement, selon un ami

Un ami de longue date a déclaré que la famille Hunka ignorait que Yaroslav Hunka, 98 ans, serait honoré au Parlement la semaine dernière devant le président ukrainien, déclenchant une controverse internationale.

Barb Bonenfant, qui vit à North Bay, en Ontario, a déclaré à CBC News que la belle-fille de Hunka lui avait envoyé un message dimanche après le début de la réaction publique.

« Elle a dit que sa famille était choquée par ce qui s’est passé », a déclaré Bonenfant. « Si elle et son mari avaient eu la moindre idée de ce qui allait se passer, ils n’auraient jamais amené cet homme de 98 ans à Ottawa. »

Le Premier ministre Justin Trudeau a présenté mercredi des «excuses sans réserve» au nom du Canada pour les parlementaires qui lui ont ovationné sans savoir que l’ancien combattant ukrainien de la Seconde Guerre mondiale avait combattu pour l’Allemagne nazie. Trudeau a qualifié cela d’« erreur flagrante » qui « a profondément embarrassé le Parlement et le Canada ».

Trudeau a également déclaré que le Canada avait contacté Kiev par la voie diplomatique pour présenter ses excuses au président Volodymyr Zelenskyy.

Le député local de Hunka, Anthony Rota, a présenté ses excuses pour la première fois dimanche, puis à nouveau mardi à la Chambre des communes lorsqu’il a présenté sa démission de son poste de président. Rota a déclaré qu’il n’était pas au courant du passé de Hunka après avoir appris qu’il servait dans la 14e division Waffen Grenadier des SS.

Un panneau Anthony Rota est affiché sur le bord de la route à North Bay, en Ontario. Rota a démissionné de son poste de président mercredi après avoir invité au Parlement canadien un vétéran ukrainien de la Seconde Guerre mondiale qui a combattu pour l’Allemagne nazie. (Olivier Hyland/CBC)

Le bureau du Président a déclaré que « le fils de Hunka a contacté le bureau de circonscription de Rota et a demandé s’il serait possible pour M. Hunka d’assister au discours de M. Zelenskyy à la Chambre des communes ». Le bureau du Président a déclaré avoir accepté cette demande.

La politique du bureau de circonscription de Rota est de transmettre toutes les invitations au bureau du président. Le bureau du Président ne dira pas qui a écrit le discours de Rota.

À la lumière du tollé, B’nai Brith Canada et le Centre d’études sur l’Holocauste des Amis de Simon Wiesenthal réitèrent leurs appels de longue date au gouvernement fédéral pour déclassifier les documents secrets sur les criminels de guerre nazis au Canada.

Cette semaine, le ministre de l’Immigration, Marc Miller, a déclaré que le Canada « a une histoire très sombre avec les nazis au Canada » et qu’il pourrait réexaminer ses demandes de divulgation de documents.

Réaction à North Bay

CBC News s’est rendu cette semaine à North Bay, en Ontario, où les ondes de choc provoquées par la controverse politique se font sentir dans la ville natale de Rota et Hunka.

«La famille se cache ici à North Bay», a déclaré Bonenfant. « Je suis sûr [they’re] peur de montrer leur visage. »

Barb Bonenfant, résidente de North Bay, en Ontario, a déclaré que la belle-fille de Yaroslav Hunka lui avait envoyé un message dimanche disant que leur famille était « sous le choc ». « Ils pensaient simplement qu’il serait dans la même pièce que le [Ukrainian] président», a déclaré Bonenfant. «Ils ne savaient pas qu’il serait attiré l’attention. (Olivier Hyland/CBC)

Larry Fuld est un résident de North Bay qui fait partie de la petite communauté juive de la ville. Il a perdu des membres de sa famille pendant l’Holocauste. Fuld a déclaré que les mots « nazis » et « SS » évoquent des images horribles – et à juste titre.

Fuld a déclaré que Rota l’avait appelé dimanche pour s’excuser personnellement.

« Il a expliqué qu’il avait commis une erreur et que M. Hunka avait été présenté au Parlement et que ses origines étaient inconnues », a déclaré Fuld. « Et il regrette la situation, il regrette toute douleur ou tout inconfort qu’il a causé à la communauté juive. »

Fuld a déclaré qu’il acceptait les excuses. Il a dit avoir dit à Rota qu’il savait qu’il n’y avait aucune intention malveillante.

Fuld a déclaré avoir rencontré Rota il y a environ 20 ans lors d’une collecte de fonds dans une synagogue, ajoutant qu’il était un « fervent partisan d’Israël ».

« Je pense qu’il est tout simplement très regrettable que cette erreur d’enquête et de protocole nous ait amenés là où nous en sommes aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Fuld a déclaré qu’il ne connaît pas personnellement la famille Hunka, mais qu’il sait que le fils de Yaroslav Hunka, Martin Hunka, est un « membre très respecté de notre communauté » qui s’est montré très philanthrope.

Larry Fuld, un résident de North Bay, a déclaré qu’il acceptait les excuses de son député Anthony Rota. Fuld a perdu de la famille dans l’Holocauste et a déclaré que la façon dont toute cette situation s’est déroulée est « très malheureuse à bien des niveaux ». (Olivier Hyland/CBC)

Avant de prendre sa retraite, Martin Hunka était directeur financier chez Redpath Mining, un employeur important à North Bay. Il a également été président de la Fondation de l’Hôpital de North Bay, mais son nom n’est plus mentionné sur le site Web de l’hôpital.

La famille Hunka a reçu jeudi une demande d’entrevue de CBC News et n’a pas encore répondu.

Bonenfant a déclaré qu’elle connaissait la famille Hunka depuis plus de 30 ans et qu’elle avait une réputation à North Bay pour « son intégrité ». Elle les a décrits comme une « famille honnête, gentille et serviable ».

Tout ce qu’elle savait de Yaroslav Hunka, dit Bonenfant, c’est qu’il est un « fier Ukrainien » qui a soutenu la lutte de Zelenskky contre la Russie.

La famille Hunka ne savait pas à l’avance que Rota lui rendrait hommage lors de son discours ou le qualifierait de « héros », a déclaré Bonenfant. « Ils pensaient simplement qu’il serait dans la même pièce que le président. »

Fuld a déclaré qu’il soutenait les appels des groupes juifs à une enquête sur le passé de Hunka pour « le bien de tous ».

« Soit il devrait être disculpé et nous devrions savoir qu’il est venu ici correctement et qu’il n’y a rien en arrière-plan ; soit nous devrions découvrir qu’il y en a un et les autorités compétentes s’en occuperont », a déclaré Fuld.

Les résidents disent que Trudeau devrait partager une partie du blâme

À North Bay, de nombreux membres de la communauté ont déclaré à CBC News qu’ils estimaient que Rota avait commis une erreur importante et avait raison de démissionner, mais qu’ils estimaient qu’il n’aurait pas dû en assumer seul la responsabilité.

Yaroslav Hunka, à droite, attend l’arrivée du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à la Chambre des communes le 22 septembre. Le Premier ministre Justin Trudeau a ensuite présenté ses excuses pour la reconnaissance par le Parlement de Hunka, qui a combattu dans une unité nazie lors du discours de la semaine dernière du président ukrainien. (Patrick Doyle/La Presse Canadienne)

Les résidents Hana et Ivan Srut ont déclaré que le Premier ministre aurait dû assumer davantage de responsabilités.

« Si vos soldats font une erreur, le général en est responsable », a déclaré Ivan Strut de Trudeau. « Le général devrait assumer la responsabilité de ses soldats. Et c’est peut-être lui qui devrait également se retirer. »

Le couple a fui la Tchécoslovaquie en 1968, disent-ils, à cause des Russes et a commencé une nouvelle vie au Canada. Ils ont dirigé un restaurant local pendant des décennies, aujourd’hui fermé. Hunka et Rota y ont dîné séparément et les Struts ont déclaré qu’ils étaient des habitués et de bons clients.

Ils ont dit qu’ils ne connaissaient pas l’expérience militaire de Hunka.

Les Sruts se demandent pourquoi le bureau du protocole du Parlement ne va pas au-delà d’une vérification du casier judiciaire lorsqu’il autorise des invités à entrer au Parlement lors de la visite d’un leader mondial. Ils se demandent également pourquoi Hunka a été autorisée à vivre au Canada en premier lieu. Ils ont dit que c’était la faute du « système tout entier ».

Hana et Ivan Srut, résidents de North Bay, ont déclaré qu’ils connaissaient Yaroslav Hunka parce qu’il avait dîné dans leur ancien restaurant, mais qu’ils ne connaissaient pas son passé militaire. « Il venait en tant que client, il ne nous racontait aucune histoire de sa vie », a déclaré Ivan Srut. (Olivier Hyland/CBC)

« Pourquoi des criminels de guerre potentiels vivent-ils ici ?

Le professeur de sciences politiques David Tabachnick de l’Université Nipissing a déclaré que North Bay n’est pas une circonscription libérale naturelle, mais que les gens ont voté pour Rota en raison de ses profondes racines en tant que député, ancien conseiller municipal, homme d’affaires et de son travail à son université.

Ceux qui connaissent personnellement Rota « pensent que c’est une terrible honte » de ce qui s’est passé, mais comprennent et « acceptent la nature de la démission », a déclaré Tabachnick.

MONTRE / Le Premier ministre s’excuse pour l’hommage du Parlement à l’homme qui a combattu dans l’unité nazie: Le Premier ministre s’excuse pour l’hommage rendu par le Parlement à un homme ayant des liens avec le nazisme Le premier ministre Justin Trudeau a présenté ses excuses pour l’hommage rendu par le Parlement à un homme qui a combattu pour les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais pour certains, les mots ne vont pas assez loin, et pour d’autres, il faut que cela soit suivi d’action.

« Pourquoi des criminels de guerre ou des criminels de guerre potentiels vivent-ils ici au Canada en tant que membres de notre communauté d’immigrants ? » dit Tabachnick. « C’est l’histoire la plus vaste et je pense que c’est assez révélateur pour de nombreux membres qui ne connaissent pas vraiment cette histoire. »

La famille Hunka est « assez connue » dans la communauté, a déclaré Tabachnick, et certains ont joué un rôle de premier plan dans les affaires, les œuvres caritatives et les collectes de fonds.

« De nombreux membres de la communauté sont très surpris que cette personne soit associée à ce passé », a-t-il déclaré. « Ce qu’il a réellement fait, nous ne le savons pas. »

« Non seulement la réputation d’Anthony Rota est endommagée, mais celle de cette famille est également endommagée. Nous ne ressentons peut-être pas beaucoup de sympathie pour un ancien membre de l’unité SS, mais il a des enfants, des petits-enfants, des amis et de la famille ici dans la communauté dont beaucoup d’entre eux sont probablement Je ne connaissais pas son passé. »