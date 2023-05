La famille d’un homme du Colorado tué par la police pendant une crise de santé mentale obtient un règlement de 19 millions de dollars

DENVER (AP) – Les parents d’un homme de 22 ans du Colorado tué par l’adjoint d’un shérif alors qu’il souffrait d’une crise de santé mentale recevront 19 millions de dollars des agences gouvernementales et locales et des changements dans la formation des agents, dans le cadre d’un règlement annoncé mardi .

Le tournage de Christian Glass après que son SUV se soit retrouvé coincé dans la ville de montagne de Silver Plume l’année dernière a attiré l’attention nationale et a suscité des appels à réformer la façon dont les autorités répondent aux personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Dans le cadre du règlement, Sally et Simon Glass ont également négocié des changements qui, espèrent-ils, empêcheront une autre famille de subir une perte comme la leur. Le comté de Clear Creek établira une équipe d’intervention en cas de crise et son bureau du shérif formera et certifiera tous les députés en intervention de crise, selon des documents publiés par leurs avocats.

L’État du Colorado, qui avait trois officiers sur les lieux du meurtre de Glass le 11 juin 2022, en plus de ceux des agences locales, créera un scénario de formation en réalité virtuelle pour la patrouille de l’État du Colorado basé sur le tournage qui se concentrera sur de -escalade dans des situations stressantes impliquant des agents de différents organismes.

Un message vidéo de Simon et Sally Glass sera également montré aux soldats de l’État et aux officiers de la Division des jeux au début de leur formation active de spectateur. Le programme vise à encourager les agents à intervenir s’ils pensent qu’un collègue va trop loin ou doit s’éloigner d’un incident.

Rien n’indique dans les images de la caméra corporelle que des agents d’autres agences aient tenté d’arrêter la brèche du véhicule avant que Christian Glass ne soit abattu.

Un avocat des Lunettes, Siddhartha H. Rathod, a déclaré qu’ils espéraient que le fait d’entendre leur histoire aiderait les agents à avoir la force d’intervenir si nécessaire.

« N’importe lequel des sept officiers présents aurait pu arrêter cela simplement en disant quelque chose. Ils veulent donner aux forces de l’ordre les moyens d’avoir ce courage », a-t-il déclaré à propos de la fusillade.

Le règlement, auquel les communautés de Georgetown et d’Idaho Springs ont également adhéré, est le plus important pour un meurtre policier dans le Colorado, dépassant le règlement de 15 millions de dollars conclu en 2021 pour la mort d’Elijah McClain, et se classe également parmi les meilleurs aux États-Unis, dit Rathod. Son cabinet d’avocats, Rathod Mohamedbhai LLC, représentait également la mère de McClain, un homme noir de 23 ans décédé en 2019 après que la police de la banlieue de Denver à Aurora l’ait retenu de force et qu’un ambulancier lui ait injecté le puissant sédatif kétamine.

L’ancien adjoint du shérif du comté de Clear Creek, Andrew Buen, qui a tiré sur Glass, et son superviseur, l’ancien sergent. Kyle Gould, sont tous deux poursuivis dans la mort de Glass. Un grand jury a découvert qu’ils avaient intensifié inutilement l’impasse après avoir appelé le 911 pour obtenir de l’aide. Gould n’était pas sur les lieux mais regardait les événements se dérouler sur des images de caméras corporelles et a autorisé les agents à retirer Glass de son véhicule, selon des documents judiciaires.

Les avocats des deux officiers ont tenté en vain de faire annuler les charges retenues contre eux. Alors que l’avocat de Buen s’est opposé à la manière dont les informations ont été présentées au grand jury, l’avocat de Gould a fait valoir que Glass devait être évalué pour des problèmes de drogue, d’alcool et de santé mentale et ne pouvait pas simplement être autorisé à partir.

En réponse aux meurtres par la police de personnes en détresse mentale, les réformateurs ont poussé à l’intervention en cas de crise et à une formation à la désescalade pour la police et même à des programmes de police alternatifs où les intervenants en santé mentale sont envoyés à certains appels d’urgence au lieu des forces de l’ordre.

Certaines villes, dont Denver, ont des programmes où des ambulanciers et des cliniciens en santé mentale peuvent être envoyés à la place de la police. Mais la zone où Glass a été tué, à environ une heure de route de Denver, n’avait pas cette option à l’époque.

Glass, dont la voiture est restée coincée sur un chemin de terre, a d’abord dit au répartiteur qu’il était suivi et a fait d’autres déclarations qui, selon l’acte d’accusation, montraient qu’il était paranoïaque, hallucinant ou délirant et qu’il souffrait d’une crise de santé mentale.

Les images de la caméra corporelle des officiers montraient Glass refusant de sortir de sa voiture, faisant des formes de cœur avec ses mains aux officiers et priant: « Cher Seigneur, s’il vous plaît, ne les laissez pas casser la vitre. »

Après environ une heure de négociations, les agents ont décidé de violer la voiture même s’il n’y avait aucune indication que Glass représentait un danger ou était soupçonné d’un crime, selon le grand jury.

Une fois la fenêtre brisée, des images de caméras corporelles montrent des officiers parsemant Glass de sacs de haricots, puis le tasant. Glass a brandi un couteau dans « un état de panique totale et d’autodéfense » avant de se tordre sur son siège pour pousser un couteau dans la direction d’un officier, selon le grand jury. Buen a ensuite tiré cinq fois avec son arme sur Glass.

Le grand jury a conclu qu’à aucun moment l’autre officier n’était en « danger imminent d’être poignardé par M. Glass ».

« Mais pour la décision de Gould de retirer M. Glass du véhicule, il n’y a aucune raison de croire que M. Glass aurait été un danger pour les forces de l’ordre, pour lui-même ou pour tout membre du public », a déclaré l’acte d’accusation. a dit.

Les images de la caméra corporelle ne montrent pas d’officiers d’autres agences – y compris la patrouille de l’État du Colorado, la division des jeux et la police des villes voisines d’Idaho Springs et de Georgetown – tentant d’arrêter la brèche du véhicule.

Lorsque les parents de Glass ont publiquement appelé pour la première fois à rendre compte de la mort de leur fils l’année dernière, Sally Glass a déclaré que Christian était « pétrifié » la nuit où il a été tué et que les officiers n’avaient aucune empathie pour lui. Elle a demandé aux gens de prier pour leur fils et pour un changement structurel dans la police.

« Ils devraient nous protéger, pas nous attaquer », a-t-elle déclaré.

Jesse Bedayn et Colleen Slevin, Associated Press