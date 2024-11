La famille d’un homme du Colorado décédé après avoir mangé des Quarter Pounders de McDonald’s dit qu’il « faisait confiance à ces restaurants »

Il y a eu un décès dans la grave épidémie d’E. coli chez McDonald’s qui a touché davantage de personnes dans le Colorado. que tout autre État. Cette victime – JC Smith, 88 ans – vivait à Grand Junction, et sa famille dit avoir le cœur brisé.

« Tout ce qu’il voulait, c’était déguster un hamburger avec sa femme. Il a fait confiance à ces restaurants, et tout ce que nous voulons vraiment, c’est que notre père revienne », a déclaré sa fille Debbie Bonnell.

JC Smith avec sa femme Doris Famille Smith



L’épidémie a été lié aux oignons utilisé sur les sandwichs McDonald’s Quarter Pounder. Les enquêteurs pensent que ces oignons provenaient du centre de distribution de Taylor Farms à Colorado Springs. Ces oignons ont été retirés des établissements McDonald’s concernés et Taylor Farms a rappelé des oignons jaunes émincés envoyés à d’autres opérateurs de services alimentaires.

Un quart de livre avec du fromage David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images



Il y a eu 90 cas signalés dans 13 États, et le Colorado comptait 26 personnes qui ont signalé la maladie et qui ont pu être attribuées à cette épidémie. Les Centers for Disease Control and Prevention affirment que la plupart des gens se rétablissent de E. colimais certaines personnes ont vu complications graves. Ce fut le cas – au début – pour Smith, dont le nom complet était James Charles Smith.

Smith était un client fréquent de McDonald’s

JC Smith et sa femme Doris sortaient souvent dîner dans l’ouest du Colorado et se rendaient fréquemment au même McDonald’s, situé non loin de chez eux. Ils commandaient le même repas à chaque fois : un quart de livre.

Après une visite fin septembre, il s’est retrouvé très malade et à l’hôpital, selon Bonnell.

Au bout de quatre jours, il a été libéré. Les médecins ont déclaré que les tests de laboratoire avaient montré qu’il s’agissait d’un cas d’E. coli. Sa fille a passé un entretien avec le département de santé du comté de Mesa avant de partir.

« (L’agent du service de santé) a demandé : « Où mes parents mangeaient-ils ? » parce qu’il y a eu une sorte d’épidémie », a déclaré Bonnell. « Mais ils n’allaient pas encore dire où. »

Quelque temps après cette hospitalisation, Smith est retourné au McDonald’s et a pris un autre Quarter Pounder. Cette fois, lorsqu’il a de nouveau ressenti des symptômes et qu’il s’est rendu à l’hôpital, il a fini par mourir. Son décès est survenu le 20 octobre.

Smith a probablement été l’une des premières personnes à être identifiées comme ayant un cas positif à E. coli lors de l’épidémie nationale.

Un homme fort et aimant

Bonnell dit que son père était un vétéran de la Marine et qu’il ne ralentissait pas sa vie.

« Avant de tomber malade, il voulait juste aller faire des choses, même si on m’a dit que ses pieds ne pouvaient pas bouger aussi », a-t-elle déclaré.

Famille Smith



Il a grandi dans le Mississippi et a travaillé comme pompier puis comme employé des services postaux. Le couple a déménagé au Colorado dans les années 1980. Dans le Colorado, il était propriétaire d’une petite entreprise, puis responsable de la maintenance au Vail Run Resort. Il est retourné dans le sud pour un séjour, puis est retourné dans le comté de Mesa.

Cette année marquait le 70e anniversaire de mariage de JC et Doris. Ils faisaient toujours des voyages ensemble et aimaient jouer avec leurs arrière-petits-enfants.

« Dans l’ensemble, mon père était une personne aimante. Il était compatissant. S’il avait besoin d’être sévère, il ne fallait pas être de ce côté-là », a déclaré son fils Jim Smith.

Il avait les oignons, elle pas

Alors que Smith et sa femme ont toujours mangé des Quarter Pounders chez McDonald’s, Doris n’est pas fan des oignons.

« J’ai enlevé le mien et je lui ai donné le mien », a déclaré Doris. « Je me sens coupable maintenant parce que je lui ai donné des oignons. »

Doris dit que le 3 octobre, elle a appelé sa fille pour lui faire savoir que JC, normalement fort, était soudainement devenu faible.

« Ton papa a beaucoup de vertige et il ne veut pas sortir du lit. Il a peur de tomber », a-t-elle déclaré, se souvenant de la conversation téléphonique.

Bonnell a déclaré qu’elle s’était immédiatement rendue chez ses parents.

« Ma mère était debout toute la nuit. Il était aux toilettes toute la nuit et il avait une diarrhée sanglante et il était si faible », a-t-elle déclaré. « Quand je suis arrivé ici, il était si faible qu’il ne pouvait pas marcher. »

Après les quatre jours passés à l’hôpital, la famille ne savait pas qu’il y avait un restaurant spécifique à éviter.

« Elle ne m’a pas dit (pour nous) de ne plus sortir manger », a déclaré Doris, faisant référence aux responsables de la santé.

Lorsque JC est tombé à nouveau malade après avoir mangé chez McDonald’s, cette fois-ci, c’était bien pire.

« Nous avons vu mon père souffrir atrocement pendant plusieurs jours, se débattant avec les bras et les jambes. C’était très dur », a déclaré Bonnell. « Je lui tenais la main, je priais et lui disais d’essayer de se reposer, ‘Nous sommes ici avec vous’ et ‘Nous obtenons de l’aide pour vous.' »

Deux jours après la mort de JC, les autorités sanitaires ont signalé l’épidémie au public.

Partager leur histoire par inquiétude

Jim Smith a déclaré qu’il n’avait pas l’intention que « mon père aille par là ».

« Nous avions encore beaucoup de projets », a-t-il déclaré.

Le petit-fils de Smith, Jim, dit que sa famille est en colère et qu’ils se demandent si on aurait pu faire davantage pour sauver le membre bien-aimé de leur famille. Mais s’ils ont décidé de parler publiquement de ce qui s’est passé, c’est parce qu’ils s’inquiètent pour la santé des autres.

« Si vous travaillez dans ce domaine… et que vous perdez un certain niveau d’inquiétude ou devenez complaisant, des accidents se produisent. Vous serez alors tenu responsable. Et lorsque vous parlez de prendre les proches des gens et de changer leur vie de façon permanente. , d’autres ont besoin de savoir », a-t-il déclaré.

À ce stade, les Smith n’ont pas intenté de poursuite contre McDonald’s ou toute personne impliquée. En ce moment, ils disent que tout ce qu’ils veulent, c’est retrouver l’homme qu’ils ont aimé.