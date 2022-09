DENVER (AP) – La police qui a tiré sur un homme de 21 ans après avoir appelé le 911 pour une assistance routière a aggravé la situation, entraînant sa mort, ont déclaré ses proches alors qu’ils réclamaient des comptes.

Les parents de Christian Glass doivent tenir une conférence de presse mardi à Denver pour faire part de leurs préoccupations et publier des images de la caméra du corps de la police.

Le Colorado Bureau of Investigation gère les fusillades policières, y compris l’affaire Glass, mais la famille souhaite que les procureurs portent plainte, a déclaré Siddhartha Rathod, l’avocat des parents.

Après la mort du 10 juin dans la petite ville de montagne de Silver Plume, à l’ouest de Denver, le bureau du shérif du comté de Clear Creek a publié un communiqué de presse disant que Glass avait été abattu après être devenu “argumentateur et peu coopératif” et avoir tenté de poignarder un officier lorsque la police a cassé un fenêtre de la voiture pour l’attraper.

“Christian traversait une crise et il a appelé le 911 pour obtenir de l’aide”, a déclaré Rathod, “et pourtant ces agents ont sauté par la fenêtre de Christian, lui ont tiré dessus six fois avec des sacs de haricots, l’ont tasé plusieurs fois avec deux Tasers, puis lui ont tiré cinq fois. .”

Les vidéos partagées avec l’Associated Press montrent Glass refusant de sortir de sa voiture tout en disant à la police qu’il est “terrifié” et en faisant des formes de cœur avec ses mains aux agents. À un moment donné, on peut aussi le voir prier les mains jointes et dire : « Cher Seigneur, s’il te plaît, ne les laisse pas casser la fenêtre.

Lorsque les agents ont brisé la fenêtre, Glass a semblé paniquer et a saisi un couteau.

La police a ensuite tiré sur Glass avec des balles de sac de haricots et l’a électrocuté avec un pistolet paralysant avant que le jeune homme ne se torde sur son siège et ne lance un couteau vers un officier, selon les images. Puis un officier a tiré avec son arme, touchant Glass. Les enregistrements montrent ensuite Glass se poignardant avant de mourir.

La famille a déclaré que les vidéos n’avaient été modifiées que pour brouiller le corps. L’AP a demandé à la police de fournir toutes les vidéos liées à l’affaire.

Rathod a déclaré que Glass n’avait aucun antécédent de maladie mentale et, interrogé sur le comportement anormal de Glass, il a répondu “malheureusement, nous ne le saurons jamais”.

Nichole Lentz, responsable des archives publiques du comté de Clear Creek, a refusé une demande de commentaire et a renvoyé l’AP au Colorado Bureau of Investigation. La porte-parole du Bureau, Susan Medina, a refusé de commenter l’enquête, sauf pour dire qu’elle est en cours.

La fusillade survient au milieu d’un tollé national pour les réformes de la police axées sur l’intervention en cas de crise, la désescalade et les programmes de police alternatifs. À Denver et à New York, des spécialistes de la santé comportementale sont envoyés aux appelants du 911 confrontés à des crises que la police peut ne pas être formée pour résoudre ou même exacerber.

La police n’a pas précisé si des spécialistes de la santé comportementale avaient été appelés pour Glass.

Les experts du recours à la force et de la désescalade qui ont examiné les images pour l’Associated Press ont déclaré que ce cas est un exemple du moment où un spécialiste de la santé comportementale ou une équipe d’intervention en cas de crise – des programmes de plus en plus populaires à travers le pays – peuvent avoir aidé à désamorcer le situation et éviter la mort de Glass.

“Il y a de vrais drapeaux rouges qui suggèrent des problèmes potentiels”, a déclaré Seth Stoughton, ancien officier de police et principal expert en matière d’utilisation de la force, qui a examiné des parties des images. Stoughton a témoigné au procès de Derek Chauvin, le policier qui a assassiné George Floyd.

Alors que les policiers peuvent être justifiés d’utiliser la force une fois qu’une situation s’est intensifiée, “c’est tout ce que nous faisons avant cela en termes de désescalade qui peut faire que ces situations prennent une direction complètement différente”, a déclaré Tamara Lynn, présidente du conseil exécutif de le National De-Escalation Training Center, qui a visionné les images.

En particulier, Lynn et Stoughton ont demandé pourquoi les agents n’avaient pas accepté l’offre de Glass, enregistrée par des images de caméras corporelles, de se désarmer en jetant ses couteaux par la fenêtre de sa voiture.

Bien qu’un couteau lancé puisse constituer une menace, « les agents ont de nombreuses possibilités de manœuvrer et de se mettre dans une position qui ne présente aucun risque », a déclaré Stoughton. “Je suis un peu étonné qu’ils n’aient pas profité de ce qui semblait être une opportunité très claire pour qu’il se sépare des armes.”

De même, Stoughton s’est demandé pourquoi ils avaient besoin de casser la vitre de la voiture. Il a dit que la police n’avait pas toute la journée à consacrer à un seul appel, mais s’est demandé si elle en avait besoin.

“Il n’est pas clair pour moi que cela aurait dû aller aussi loin”, a-t-il déclaré.

Jesse Bedayn est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Bedayn sur Twitter.

Jesse Bedayn, Associated Press