La famille d’un homme disparu demande de l’aide au public – Shaw Local

MORRIS – Le père d’un homme disparu de Morris demande au public de contacter le service de police de Morris avec toute information qui pourrait aider à localiser son fils.

« Nous voulons juste savoir où il se trouve pour pouvoir le ramener à la maison. S’il vous plaît, si vous avez des informations, veuillez contacter le chef adjoint Burke au Morris PD », a déclaré son père, Jim Jenkins, dans un communiqué de presse du département de police de Morris.

Samuel Jenkins, 42 ans, a été vu pour la dernière fois portant une veste en jean et un jean bleu le 23 novembre par sa mère à Morris. Il mesure 6 pieds 1 et pèse environ 200 livres. Il est normalement à pied et ne conduit pas. Personne ne l’a vu ni ne lui a parlé depuis cette date, et il n’a pas non plus accédé à sa carte de débit, selon le communiqué de presse.

Sam souffre de maladie mentale et a lutté contre la toxicomanie. Ceci, combiné à d’autres facteurs, a conduit Sam à se retrouver sans abri. Bien qu’il soit sans abri, il a eu des contacts continus avec sa mère et son père, selon la police.

La police a déclaré que toutes les pistes données au département de police de Morris avaient été suivies. La police de Morris et Kankakee Search and Rescue ont fouillé plusieurs zones boisées dans et autour de Morris, car Sam était connu pour camper dans la région de Morris dans une tente. Sam était également connu pour fréquenter la région d’Ottawa mais n’y a pas été vu depuis la mi-novembre.

Le chef adjoint Paul Burke a déclaré que Jenkins n’avait aucun problème et qu’ils cherchaient à vérifier son bien-être.

Si vous avez des informations sur les allées et venues de Sam ou si vous avez des informations qui pourraient aider à localiser Sam, veuillez contacter le service de police de Morris au (815) 942-2131 ou appelez Grundy County Crime Stoppers de manière anonyme au (815) 942-9667.