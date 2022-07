La famille d’un homme disparu de la Colombie-Britannique se tourne vers l’enquêteur derrière un podcast populaire pour aider à résoudre l’affaire

Le cas d’un homme disparu de la région de Quesnel suscite un regain d’intérêt public après l’aide d’un détective privé qui gère un podcast populaire.

Donald Preston, qui avait 57 ans lorsqu’il a disparu, a été porté disparu pour la première fois en août dernier par son colocataire après avoir été vu pour la dernière fois le 31 juillet à son domicile au 7321 Alexandria. La GRC a émis une demande officielle d’information du public le 27 août.

Malgré les efforts de recherche intensifs de la GRC de Quesnel et des membres de la recherche et du sauvetage, aucune trace de Preston n’a été trouvée et ce n’est qu’en mars de cette année que l’espoir de fermeture de la famille a été ravivé à la suite de l’intervention de l’enquêteur privé Ellen White, qui dirige le podcast Localisation Inconnue.

La sœur aînée de Preston, Marilyn Bond, a déclaré que la famille avait approché White, basée à Toronto, mécontente de ce que la GRC faisait pour résoudre le mystère de sa disparition jusqu’à présent.

Le mécontentement de la famille comprend maintenant ce qu’ils appellent une réponse « aléatoire » aux informations fournies à la GRC par White.

Selon les informations de White, il y aurait eu un jeu déloyal. White a également affirmé qu’elle avait des raisons de croire que Preston pourrait être mort avec sa dépouille enterrée dans la région de Quesnel.

Bond a déclaré que sa famille avait contacté White après l’avoir vue sur une chaîne d’information. White dirige Pulse Private Investigations en Ontario et a lancé Whereabouts Unknown en tant qu’initiative bénévole visant à aider les familles de personnes portées disparues au Canada et aux États-Unis.

Le groupe a une large base d’adeptes sur les médias sociaux et se décrit comme une équipe bénévole d’enquêteurs privés, de détectives de police à la retraite, de chercheurs, de spécialistes de la cybersécurité et des médias numériques aidant les familles des disparus à attirer l’attention et la sensibilisation à leurs cas.

White a dit au Observateur que son équipe a commencé à enquêter sur cette affaire le 19 mars, et bientôt plusieurs pronostiqueurs (tous de Quesnel) se sont manifestés pour relayer les mêmes informations – indiquant un acte criminel.

“Je pense qu’au départ, il aurait pu y avoir une présomption qu’il s’agissait d’un suicide à cause des circonstances, ou qu’il aurait pu s’agir d’une personne qui venait de commencer une nouvelle vie”, a déclaré White.

Elle a dit que son équipe était arrivée à la conclusion après avoir suivi plusieurs discussions et éliminé un tas de possibilités.

“Nous ne croyons pas que Donnie [death] était un suicide. Nous ne pensons pas qu’il vient de commencer une nouvelle vie, même si nous aurions aimé que ce soit le cas. Mais nous pensons, d’après nos années d’expérience, qu’il y a eu un acte criminel impliqué dans la situation.

White a également déclaré qu’elle pensait qu’il s’agissait d’un incident ciblé et non d’un problème de sécurité communautaire.

Les pronostiqueurs ont été encouragés à transmettre l’information à la police ou à Crimestoppers.

“En fin de compte, tout doit aller à la police”, a-t-elle déclaré, ajoutant : “Notre fonction est simplement de recueillir des informations et de les soumettre”.

Bien qu’elle pense que même s’ils ont pu découvrir une piste sur l’endroit où se trouve la dépouille de Preston, elle ne peut être exhumée que par l’équipe médico-légale de la police.

White n’a pas divulgué plus d’informations sur les circonstances de la mort présumée de Preston ou sur l’endroit où sa dépouille pourrait se trouver, affirmant que cela pourrait compromettre l’enquête, compromettre la sécurité des pronostiqueurs ou entraîner le déplacement d’un coupable ou d’un coupable.

La famille de Preston a déclaré avoir transmis toutes les informations à la GRC de Quesnel en avril.

«Quand ils ont finalement agi et ont sorti un hélicoptère et ont dit que c’était trop dense pour être vu. C’était donc la fin de cela », a déclaré Bond.

La police lui a dit plus tard qu’ils avaient sorti les chiens et que les chiens n’avaient rien trouvé.

Elle a dit que son frère ne figurait pas dans la base de données des personnes disparues de la GRC (à l’échelle du Canada) et que jusqu’en juin dernier, la police n’avait pas recueilli d’ADN de la famille comme l’exigerait la procédure.

Interrogée, la police a déclaré que son enquête était active et en cours et qu’à ce jour, elle n’avait trouvé aucune preuve d’acte criminel.

Le porte-parole de la GRC de Quesnel, le sergent. Clay Kronebusch a déclaré que la police avait été en contact avec la famille et avait donné suite aux informations qu’elle avait reçues.

“Le seul problème avec l’information est qu’elle était anonyme et (il) n’y avait pas beaucoup de détails”, a déclaré Kronebusch, ajoutant: “Nous n’avons toujours aucune preuve suggérant qu’il s’agit d’un jeu déloyal.”

Kronebusch n’a pas divulgué de détails, mais a déclaré que la police avait également cherché dans un endroit non divulgué les restes de Preston sur la base des informations fournies par sa famille. Il a également déclaré que la police avait ouvert l’enquête dès qu’elle avait été signalée.

“Nous avons continué à le suivre et l’enquête reste ouverte et nous continuerons à suivre toutes les informations dont nous disposons à ce sujet”, a déclaré Kronebusch.

Si quelqu’un a des informations concernant Donald Preston, il est encouragé à appeler son détachement local de la GRC ou Échec au crime au 1-800-222-8477 (TIPS).

personne disparueQuesnel