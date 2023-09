La famille d’un homme décédé alors qu’il était admis dans un hôpital psychiatrique accepte un règlement de 8,5 millions de dollars

RICHMOND, Virginie (AP) — La famille d’un homme décédé alors qu’il était menotté et plaqué au sol pendant environ 11 minutes alors qu’il était admis dans un hôpital psychiatrique de Virginie a conclu un règlement de 8,5 millions de dollars avec l’État, le comté et le shérif. dont les adjoints ont participé à son arrestation.

Un juge a approuvé mardi le règlement extrajudiciaire pour décès injustifié, selon les archives publiques.

Irvo Otieno, un homme noir de 28 ans, est décédé en mars après avoir été plaqué au sol de l’hôpital central d’État pendant environ 11 minutes par un groupe d’adjoints du shérif du comté de Henrico et d’employés de l’hôpital. Une vidéo de surveillance montrant comment Otieno a été traité dans l’établissement où il devait recevoir des soins a suscité l’indignation à travers les États-Unis et a appelé à des réformes en matière de santé mentale et de police.

Sa mort a été qualifiée d’homicide par asphyxie. Dix accusés ont été inculpés de meurtre au deuxième degré, mais les charges retenues contre deux des employés de l’hôpital ont ensuite été abandonnées.

La famille d’Otieno a déclaré qu’il avait de longs antécédents de problèmes de santé mentale et qu’il avait du mal à respirer pendant qu’il était maintenu au sol. Certains avocats des accusés ont déclaré qu’Otieno était combatif et qu’ils essayaient simplement de le maîtriser.

L’accord de règlement indique que l’État, le comté et le shérif n’ont reconnu aucune responsabilité et nient que leurs actions aient causé la mort d’Otieno, mais ont convenu de verser collectivement les 8,5 millions de dollars à la famille d’Otieno et à leurs avocats.

Macaulay Porter, porte-parole du gouverneur Glenn Youngkin, a déclaré mercredi que le gouverneur avait fait pression en faveur d’un règlement « dans l’espoir que le faire de manière proactive et équitable pourrait atténuer – dans une certaine mesure – certaines des souffrances auxquelles la mère et le frère d’Irvo ont été confrontés, reconnaissant que aucun règlement ne peut remplacer un être cher.

Les avocats de la famille d’Otieno, dont l’éminent avocat des droits civiques Ben Crump et l’avocat de Virginie Mark Krudys, ont déclaré dans un communiqué que la famille « est heureuse d’avoir pu trouver une résolution en dehors du tribunal d’une manière qui honore la vie d’Irvo ».

Bien que la déclaration de Crump et Krudys qualifie le règlement de « confidentiel », ses conditions ont été décrites dans une ordonnance signée déposée au tribunal de circuit du comté de Henrico.

Il comprend un paiement d’environ 5 millions de dollars à la mère et aux frères et sœurs d’Otieno, après le paiement des frais de funérailles et d’inhumation et des honoraires d’avocat de plus de 3 millions de dollars.

Otieno, qui a émigré du Kenya alors qu’il était un jeune enfant, souffrait de détresse mentale au moment de sa première rencontre avec les forces de l’ordre dans la banlieue de Richmond début mars, quelques jours avant d’être emmené à l’hôpital public, a déclaré sa famille.

Il a été placé en garde à vue pour la première fois le 3 mars, puis transporté vers un hôpital local pour un traitement de santé mentale en vertu d’une ordonnance de garde à vue d’urgence.

La police a déclaré que, alors qu’il se trouvait à l’hôpital local, il « s’est montré physiquement agressif envers les policiers », après quoi ils l’ont arrêté et emmené dans une prison locale, un transfert qui, selon la famille d’Otieno, n’aurait jamais dû avoir lieu. Dans l’après-midi du 6 mars, il a été transféré à l’hôpital public du comté de Dinwiddie, au sud de Richmond, qui dispose d’une unité qui prodigue des soins aux personnes admises en prison ou sur décision du tribunal.

La vidéo de l’hôpital, sans audio, montrait les adjoints du shérif et le personnel de l’hôpital tentant de maîtriser Otieno. Pendant une grande partie de ce temps, Otieno était au sol, coincé par le groupe. La vidéo montre également des efforts de réanimation infructueux.

Une autopsie menée par le bureau du médecin légiste en chef de Virginie a déterminé que la cause du décès était une asphyxie, tandis que les circonstances du décès ont été jugées comme un homicide.

Les avocats de nombreux accusés ont déclaré qu’ils lutteraient vigoureusement contre les accusations portées contre eux.

On se souvient d’Otieno lors de ses funérailles, où l’éloge funèbre a été prononcé par le révérend Al Sharpton, en tant qu’ami, coéquipier et artiste musical empathique, énergique et très respecté.

« Le comté de Henrico continue d’offrir ses sincères condoléances à la famille et aux amis de M. Otieno », a déclaré mercredi Ben Sheppard, porte-parole du comté de Henrico, dans un communiqué.

À la fin de l’année dernière, Youngkin a lancé une initiative de grande envergure visant à remanier le système fracturé de Virginie pour la prestation de services de soins de santé mentale.

« Le gouverneur Youngkin reste déterminé à transformer le système de santé comportementale pour garantir que les personnes en crise recevront les soins dont elles ont besoin et qu’elles les recevront au bon moment et au bon endroit », a déclaré Porter mercredi.

La rédactrice d’Associated Press, Denise Lavoie, a rapporté de Glen Allen, en Virginie.

Sarah Rankin, Associated Press