La famille d’un homme de Toronto qui est tombé à mort dit que la police les a enfermés dans la pièce, ne les a pas laissés lui parler

Les membres de la famille d’un homme qui est mort d’un gratte-ciel de l’ouest de Toronto au début du mois disent qu’ils ont supplié la police d’être autorisée à lui parler, mais ont plutôt été obligés d’attendre dans le bureau d’un surintendant verrouillé pendant les dernières heures de Taresh La vie de Bobby Ramroop.

À travers les larmes et le chagrin, la famille et les amis de Ramroop se sont réunis jeudi, à quelques pas de l’endroit où leur être cher est décédé le 13 octobre, exigeant que la police soit tenue responsable de sa mort.

Ramroop, 32 ans, est décédé après ce que les organisateurs de la conférence de presse de jeudi ont qualifié de “rencontre prolongée et violente impliquant environ 20 policiers de Toronto”.

Ce dont il avait besoin ce jour-là, disent-ils, ce n’était pas une réponse de la police mais plutôt une aide en santé mentale.

Aucune aide de ce type n’est arrivée, affirment-ils.

Au lieu de cela, la famille a déclaré que la police avait confronté Ramroop, qui, selon eux, avait tenté de s’échapper par une fenêtre avant de tomber du 16e étage.

Le chien de garde de la police de l’Ontario enquête sur les circonstances de la mort de Ramroop.

Aucun officier spécifique sous enquête, dit l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales a déclaré que la police de Toronto avait été appelée dans un appartement du quartier Jane et Finch vers 16h30 pour des informations faisant état d’un homme “jetant des objets” d’un balcon.

L’UES dit avoir désigné neuf responsables témoins, dont trois ont été interrogés. Deux témoins civils ont également été interrogés et un examen post-mortem a eu lieu le 15 octobre.

Cependant, le chien de garde de la police de la province affirme qu’aucun agent responsable n’a été désigné à ce jour, c’est-à-dire des agents dont la conduite fait l’objet d’une enquête.

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait que l’UES n’enquêtait sur la conduite d’aucun agent, l’agence a déclaré qu’elle “étudiait actuellement ses options concernant une désignation officielle de sujet”.

À travers les larmes et le chagrin, la famille et les amis de Ramroop se sont réunis jeudi, à quelques pas de l’endroit où il est décédé le 13 octobre, exigeant que la police soit tenue responsable de sa mort. (Martin Trainor/CBC)

Des informations préliminaires suggèrent que trois agents ont tenté de négocier avec l’homme avant que trois autres agents du groupe de travail d’urgence n’arrivent pour lui parler “d’un appartement voisin”, a indiqué l’UES.

“Au cours des négociations, l’homme est tombé de la fenêtre de l’appartement au sol en dessous.”

Selon la police, Ramroop s’est “barricadé”

La police de Toronto a d’abord refusé de répondre aux questions sur l’affaire, mais un porte-parole du chef James Ramer a publié une déclaration jeudi en fin d’après-midi, affirmant que la police avait répondu à plusieurs appels au 911 vers 16 h 36 après que les appelants aient signalé avoir vu des meubles, y compris une unité de climatisation, jetés. d’un appartement, débarcadère près d’une garderie de plain-pied.

Ramroop s’était “barricadé dans une pièce” lorsque les agents sont entrés, nécessitant “un niveau de réponse plus élevé conformément à la procédure”, indique le communiqué de la porte-parole Allison Sparkes.

“Compte tenu du risque élevé de préjudice … ce n’était pas un incident où le MCIT serait déployé pour se rendre sur les lieux”, indique le communiqué, faisant référence aux équipes mobiles d’intervention de crise.

“A aucun moment il n’y a eu de confrontation, de ‘stand-off’ ou de contact physique entre les officiers et l’homme”, ajoute le communiqué.

Parmi les officiers de l’ETF qui sont arrivés avec des ambulanciers paramédicaux vers 17h30, le communiqué indique que deux étaient des négociateurs de crise certifiés et qu’un psychiatre avait été appelé mais n’était pas arrivé à temps.

Le site Web du service de police de Toronto décrit l’ETF comme répondant aux «situations d’urgence à haut risque, à l’exécution de mandats de perquisition, aux personnes armées / barricadées et aux actes de terrorisme». Cependant, dans sa déclaration, le service décrit l’ETF comme étant une unité “à multiples facettes” qui comprend des agents formés aux négociations, à la désescalade et au travail efficace avec les personnes en crise.

Ramroop est tombé à 19h01, selon la police.

“Ils nous ont gardés enfermés dans la pièce”, dit la famille

La déclaration n’indique pas combien d’officiers étaient présents, mais les membres de la famille disent qu’eux-mêmes et d’autres témoins ont vu environ 20 officiers au total.

“Bobby”, comme l’appelaient nombre de ses proches, adorait le graphisme, chantait et portait le sourire partout où il allait, a déclaré sa sœur Vanessa Persaud aux journalistes. Il souffrait également d’une grave dépression, a-t-elle déclaré.

Le jour de sa mort, il avait envoyé un texto à ses deux parents pour dire qu’il avait besoin d’aide, mais sa famille dit qu’il ne voulait pas mettre fin à ses jours. Il a occupé deux emplois, voulait aider à subvenir aux besoins de sa famille et aurait 33 ans le 1er novembre.

“Il a dit à beaucoup de gens que son anniversaire approchait”, a déclaré Persaud, ajoutant qu’il ne méritait pas la fin.

La famille, dit-elle, n’est pas celle qui a appelé le 911.

“Si notre être cher avait eu besoin d’aide, la dernière chose que nous aurions faite aurait été d’appeler la police de Toronto”, a-t-elle déclaré.

Vers 14 h 30 ce jour-là, la mère de Ramroop a reçu un SMS de sa part disant qu’il ressemblait à quelqu’un qui essayait d’entrer par effraction. On ne sait pas quel était le bruit.

Lorsque la police est arrivée, le frère de Ramroop a reçu l’ordre de quitter l’appartement, tandis que la police se dirigeait vers la chambre de Ramroop.

Lorsque sa mère est arrivée à la maison, elle a vu environ 10 officiers, a déclaré Persaud. L’un d’eux l’a physiquement repoussée et lui a dit de ne pas entrer dans le bâtiment. Elle l’a fait quand même et a été obligée d’aller dans le bureau du surintendant et d’attendre, a déclaré Persaud.

La police lui a dit que Ramroop traversait une psychose et qu’ils allaient apporter de l’aide. Peu de temps après, Persaud et son père sont arrivés, voyant ce qu’ils estimaient être 20 officiers, et ont également dû attendre dans le bureau verrouillé.

“Pendant six heures, ils nous ont enfermés dans la pièce”, a-t-elle déclaré, où ils n’ont pas pu communiquer avec leur proche.

“Bobby n’était pas armé, il n’avait pas de drogue sur lui”, a déclaré Persaud. “Nous ne comprendrons jamais pourquoi ces armes, tactiques ou officiers étaient nécessaires alors que nous, en tant que famille, n’avons pas lancé cet appel à la police.”

Corps laissé au sol pendant des heures, selon la famille

La famille dit qu’elle n’a été informée que Ramroop était décédé que des heures après les faits et que son corps a également été laissé au sol pendant des heures.

L’affaire semble présenter certaines similitudes avec la mort de Regis Korchinski-Paquet, qui en mai 2020, est tombée du balcon de son appartement au 24e étage après que sa mère a appelé le 911 pour dire que sa fille avait besoin d’aide. Le SIU plus tard blanchi les cinq officiers impliqués ce jour-là d’actes répréhensibles affirmant que bien que leurs efforts pour désamorcer la situation aient échoué, aucun n’a enfreint la loi.

À la suite de la mort de Korchinski-Paquet, le chef de la police de l’époque, Mark Saunders, a déclaré aux médias que la police avait reçu trois appels au 911 pour une agression, dont deux faisaient référence à un couteau.

En conséquence, a-t-il dit, la police n’a pas envoyé d’équipe mobile d’intervention de crise sur les lieux, Saunders déclarant: “Il n’y a aucun moyen que je mette une infirmière au milieu d’une bagarre au couteau.”

Ni la police ni l’UES ne mentionnent une arme dans le cas de Ramroop.

La police de Toronto reçoit environ 33 000 appels de santé mentale par an. Mais comme CBC News l’a déjà rapporté, au moins un défenseur affirme qu’un nombre insuffisant d’appels de ce type sont renvoyés aux travailleurs d’urgence.

“Financez la police maintenant”, demandent les organisateurs

Alors que la perte de Ramroop a brisé sa famille, leur chagrin s’accompagne d’exigences d’action.

La famille demande la publication de toutes les images de la caméra corporelle de la police de l’incident, des enregistrements vocaux et des noms des agents impliqués. Ils demandent également l’abolition de la police de Toronto, qui, selon eux, devrait être remplacée par une “intervention d’urgence appropriée et bienveillante”.

La police de Toronto dit qu’elle “coopère pleinement” à l’enquête de l’UES et a partagé tous les enregistrements vidéo et audio ainsi que d’autres informations demandées par l’organisme de surveillance.

Des fleurs ont été déposées à quelques pas du bâtiment où Ramroop est mort le 13 octobre. (Martin Trainor/CBC)

Les appels de la famille ont été repris par Butterfly Sabrina Gopaul, organisatrice de Jane Finch Action Against Poverty, qui a qualifié la mort de Ramroop de tragédie qui aurait pu être évitée et a déclaré que la police ne pouvait pas être autorisée à traiter les cas de personnes en crise.

« Assez, c’est assez. Financez la police maintenant », a déclaré Gopaul.

Toronto a fait face à des appels croissants pour réduire le budget de la police de plus d’un milliard de dollars ces dernières années. Le dernier conseil municipal, dirigé par le maire John Tory, a rejeté ces appels à deux reprises, votant plutôt pour maintenir ou augmenter le montant d’argent allant au TPS malgré les efforts de certains conseillers pour forcer une réduction.

Dans une nécrologie en ligne, la mère de Ramroop écrit qu’il est né en Guyane, qu’il était aimé de ses parents et qu’il était le frère de quatre frères et sœurs.

“Si l’amour seul pouvait [have] vous a sauvé, vous auriez [have] n’est jamais mort”, a écrit sa mère. “Nous remercions Dieu de t’avoir créé…”