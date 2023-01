La famille d’un homme de Montréal tué alors qu’il était illégalement emprisonné veut une enquête

La famille d’un homme décédé à la suite d’une altercation avec des gardiens d’une prison de Montréal alors qu’il était illégalement détenu réclame une enquête.

Nicous D’André Spring, 21 ans, est décédé après avoir été équipé d’une cagoule et aspergé deux fois de gaz poivré par des gardiens de prison le lendemain du jour où il aurait dû être libéré de sa détention à la prison de Bordeaux.

La Red Coalition, un organisme à but non lucratif qui vient en aide à la famille de Spring, a déclaré qu’elle déposerait une plainte auprès de l’ombudsman du Québec au nom de la famille et demanderait au bureau d’ouvrir une enquête sur le racisme systémique dans le système carcéral.

La soeur de Spring, Sarafina Dennie, dit que son frère avait besoin d’un soutien en santé mentale mais qu’il a été traité par les gardiens de prison comme un “animal enragé”.

Dennie dit qu’elle s’est engagée à se battre pour que justice soit rendue à son frère et à s’assurer que ce qui lui est arrivé n’arrive pas à quelqu’un d’autre.

Le Département de la sécurité publique du Québec a qualifié la détention de Spring d'”illégale” parce qu’un juge a ordonné qu’il soit libéré le 23 décembre, mais qu’il était toujours derrière les barreaux le lendemain lorsqu’il a subi des blessures qui ont entraîné sa mort.



