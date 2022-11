La famille d’un homme de l’Okanagan qui s’est noyé en sauvant un chien fait un don pour la recherche et le sauvetage

La famille d’un homme bien-aimé d’Oliver qui s’est noyé en essayant de sauver son chien dans le lac Osoyoos cet été a fait un don à Oliver-Osoyoos Search and Rescue au nom de Tom Dennehy.

“Pendant que nous travaillions sur les détails du don, [Tom Dennehy’s] maman Ruth nous a dit qu’il était une personne active qui aimait les sports de neige et d’autres activités de plein air dans le sud de l’Okanagan », a déclaré Osoyoos Search and Rescue sur leur page Facebook.

«Le don de la famille aidera nos membres à suivre une formation spécialisée, y compris notre équipe K9 et une formation avancée en secourisme. Merci à la famille Dennehy qui a pensé à notre équipe tout en faisant face à la perte d’un être cher.

Oliver-Osoyoos Search and Rescue faisait partie des équipes qui cherchaient Dennehy, lorsqu’il a disparu de son bateau sur le lac Osoyoos le 25 juillet. L’homme de 41 ans s’est noyé en essayant de sauver l’un de ses chiens.

Dennehy, originaire d’Oliver mais originaire du Royaume-Uni, était un pilier très apprécié de la communauté et bien connu dans la zone 27. Il avait une passion pour les courses de motos et un amour pour ses deux chiens.

Le 25 juillet à 20 h 30, la GRC a répondu à un appel au 911 au sujet d’un homme qui était allé sous l’eau au lac Osoyoos près de White Sands et qui n’avait pas refait surface. Dennehy et un ami étaient dans son bateau de surf immobile dans le lac pendant qu’il jouait à chercher avec ses chiens qui sortaient dans l’eau et revenaient avec la balle.

Il semble qu’un de ses chiens soit devenu affligé et Dennehy a nagé pour l’aider, a déclaré le sergent de la GRC d’Osoyoos. Bayda à l’époque.

Dennehy et son chien se sont séparés du bateau à cause du vent et l’ami a vu le chien grimper sur son dos, le pesant. Le chien a réussi à revenir au bateau mais Dennehy n’a pas réussi.

Les amis de Dennehy ainsi que Search and Rescue et Osoyoos Fire ont aidé à la recherche.

LIRE LA SUITE: Le corps d’un homme qui s’est noyé en sauvant un chien dans le lac Osoyoos a été retrouvé

Des bateaux de la GRC et un hélicoptère étaient partis le week-end de la fête de la Colombie-Britannique à sa recherche.

Des membres de l’équipe de récupération sous-marine (URT) de la Division E et de la Division nationale de la GRC ont localisé et récupéré le corps de Dennehy vers 10 h 30, le 3 août.

« Tom était bien connu dans la communauté et la GRC d’Osoyoos aimerait exprimer ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Tom », a déclaré Bayda à l’époque.

