La famille d’un homme abattu par un officier de Memphis veut que l’affaire soit examinée

MEMPHIS, Tenn. (AP) – La famille d’un homme noir de 19 ans qui a été mortellement abattu par un policier blanc de Memphis lors d’un affrontement il y a près de huit ans a demandé au principal procureur de la ville de rouvrir l’affaire, a déclaré un avocat. Mercredi.

Le père de Darrius Stewart, Henry Williams, souhaite que la mort de son fils soit examinée par le procureur du comté de Shelby, Steve Mulroy, qui pourrait convoquer un grand jury pour examiner les accusations de meurtre ou d’homicide involontaire, a déclaré l’avocat de Williams, Carlos E. Moore, dans un communiqué. .

L’officier de l’époque, Connor Schilling, a tiré sur Stewart en juillet 2015 lors d’une lutte à la suite d’un contrôle routier qui s’est intensifié après une tentative d’arrestation pour des mandats en cours.

Un grand jury a refusé d’inculper Schilling malgré une recommandation du procureur de district de l’époque, Amy Weirich, qui a examiné un rapport de 800 pages du Tennessee Bureau of Investigation sur la fusillade, qu’il soit inculpé d’homicide volontaire et d’utilisation d’une arme à feu lors de la commission d’un crime dangereux.

En septembre 2016, un procureur fédéral a annoncé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour déposer des accusations de droits civils contre Schilling.

Schilling a déclaré avoir tiré sur Stewart parce qu’il craignait pour sa vie. Il a pris sa retraite en raison d’un handicap, a indiqué la police, dans un mouvement qui lui a permis de recevoir une indemnité d’invalidité.

“Darrius n’était pas armé et Schilling n’a jamais été jugé ni condamné”, a déclaré Moore dans le communiqué. “Je vous demande de rouvrir l’affaire et de convoquer un nouveau grand jury pour voir si un acte d’accusation de meurtre ou d’homicide involontaire est rendu.”

Le bureau de Mulroy a déclaré que le procureur devait rencontrer la famille de Stewart jeudi et pourrait commenter publiquement par la suite.

Art Quinn, l’avocat de Schilling dans la fusillade de Stewart, a déclaré qu’il n’avait pas entendu parler de nouvelles preuves présentées dans l’affaire. Quinn a noté que le TBI avait déjà enquêté et qu’un grand jury n’avait pas inculpé Schilling.

“Je ne connais aucune raison pour laquelle l’affaire serait rouverte”, a déclaré Quinn à l’Associated Press.

La demande intervient des semaines après l’arrestation, le passage à tabac et la mort en janvier de Tire Nichols, un Noir, à Memphis. Cinq officiers, qui sont également noirs, ont été licenciés et font face à des accusations de meurtre au deuxième degré en lien avec la mort de Nichols. Le bureau du procureur de district a déclaré qu’il examinerait les affaires antérieures impliquant ces agents.

La fusillade de Stewart s’est produite à un moment où les fusillades policières à travers le pays ont suscité un vif débat sur le recours à la force et le profilage racial. Cela a conduit à des manifestations pacifiques et à des veillées à Memphis et a appelé au renvoi de Schilling.

Des militants et le représentant américain Steve Cohen, un démocrate du Tennessee, ont appelé le ministère américain de la Justice à mener une enquête « modèle ou pratique » sur les violations des droits civils dans le département. De telles enquêtes aboutissent souvent à des réformes radicales, y compris des remaniements du personnel et de la formation.

Moore a averti le ministère de la Justice à l’époque d’une tendance mortelle qui a précédé la fusillade de Stewart. “Il y a eu plus de 24 meurtres suspects de civils par des officiers du département de police de Memphis depuis 2009”, a-t-il écrit dans une lettre de 2015 obtenue par AP, “et pas un seul officier n’a été inculpé pour avoir tué des jeunes hommes non armés, en grande partie noirs”.

Le ministère de la Justice a décidé de ne pas ouvrir une telle enquête pour des raisons qu’il n’a pas expliquées à l’époque, et il a refusé de commenter un article du 7 février par l’AP.

Moore a demandé la réouverture de l’affaire Stewart dans le cadre d’une unité d’examen de la justice créée par Mulroy, qui a été élu l’année dernière. L’unité indépendante travaille séparément des poursuites actives du bureau du procureur de district et relève directement de Mulroy.

Adrian Sainz, Associated Press