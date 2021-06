La famille d’un homme abattu par des députés réclame des comptes

La famille de l’homme abattu par deux adjoints du shérif à Minneapolis jeudi a plaidé en larmes pour la transparence et a défendu son caractère et son histoire.

Bien que les autorités n’aient pas immédiatement divulgué le nom de l’homme, sa famille et ses amis l’ont identifié comme étant Winston Smith Jr., un père de trois enfants âgé de 32 ans.

Lors d’une conférence de presse vendredi, la sœur de Smith, Tieshia Floyd, a déclaré que la réputation de son frère avait été entachée et que les erreurs passées qu’il avait commises ne justifiaient pas sa mort.

« Mon frère était gentil, dit-elle. « Non, il n’était pas parfait. Aucun de nous ne l’est. Il essayait de tourner la page, mais ils lui ont enlevé cela. »

« J’aime mon frère et je ne veux tout simplement pas que le monde le juge pour ce qui se passe là-bas », a-t-elle ajouté. « Je protégerai le nom de mon frère jusqu’à ce que justice soit rendue. »

Les orateurs ont également demandé à toute personne ayant des images de la fusillade sur son téléphone portable de les communiquer.

Aucune séquence vidéo de l’incident n’a été diffusée. Le Bureau of Criminal Apprehension, qui dirige l’enquête, a déclaré qu’il n’y avait pas de séquences filmées par les caméras de l’équipe et que le US Marshals Service n’autorisait pas les caméras corporelles pour les officiers de ce groupe de travail.

Le président de la Minnesota Justice Coalition, Johnathon McClellan, a demandé pourquoi les forces de l’ordre ne voudraient pas publier des images si elles pensaient que leurs actions étaient justifiées, affirmant que les forces de l’ordre pouvaient avoir quelque chose à cacher.

« Il est important que nous ayons de la transparence et de la responsabilité », a déclaré McClellan lors de la conférence de presse.

« Nous remettons également en question ces groupes de travail qui produisent des policiers de cow-boy qui établissent leurs propres règles et contournent les meilleures pratiques, manquent de surveillance adéquate et affichent des schémas et des pratiques qui terrorisent et ne protègent ni ne servent », a-t-il ajouté.

Deux adjoints du shérif – un du comté de Hennepin et un du comté de Ramsey – ont été impliqués dans la fusillade, selon le BCA.

Dans une déclaration envoyée à USA TODAY, le US Marshals Service a déclaré que son groupe de travail tentait d’arrêter l’homme en vertu d’un mandat pour possession illégale d’une arme à feu. Ils ont déclaré que l’homme « n’avait pas obéi aux ordres des officiers » et « avait produit une arme de poing, ce qui a poussé les membres du groupe de travail à tirer sur le sujet », selon le communiqué.

Les proches de Smith se souvenaient de lui comme d’un comédien qui écrivait des sketchs comiques pour les réseaux sociaux et comme d’un père qui ne ratait jamais une fête d’anniversaire ou une occasion de passer du temps avec ses enfants.

« C’est un personnage », a déclaré sa mère, Tijuana Wilson, lors de la conférence de presse. « C’est une personne amusante. Et c’est dommage qu’ils continuent à tuer nos jeunes Noirs. »

« Il va nous manquer », a-t-elle poursuivi.

Le représentant John Thompson a déclaré qu’il en avait assez que des hommes noirs dans son État soient tués par la police et a appelé à une réforme de la police et au réinvestissement des ressources dans les organisations communautaires. Il a dit qu’il savait, « il y aura un autre homme noir mort ici dans l’État du Minnesota cette année à moins que nos législateurs ne prennent sur eux … d’adopter une législation significative ici dans cet État en ce qui concerne la réforme de la police ».

« Nous aurions pu faire quelque chose lorsque George Floyd a été assassiné », a déclaré Thompson. « Nous aurions pu faire quelque chose que Daunte Wright a été assassiné. Combien de personnes doivent mourir jusqu’à ce que nous disions que nous avons un problème de police non seulement dans cet État mais dans tous les États-Unis d’Amérique? »

Les manifestants ont exigé de la transparence pour la deuxième nuit de manifestations vendredi soir. À la tombée de la nuit, des files d’officiers montaient la garde près des feux de bennes à ordures dans la rue.

Minneapolis est sur le qui-vive depuis la mort l’année dernière de George Floyd, un homme noir qui a été cloué au sol par le policier de Minneapolis Derek Chauvin, qui a été reconnu coupable en avril de meurtre et d’homicide involontaire. Des manifestations ont également suivi la fusillade mortelle de la police contre l’automobiliste noir Daunte Wright dans la banlieue voisine du Brooklyn Center en avril.

Avant la fusillade de jeudi, les tensions montaient alors que les équipes retiraient les barrières en béton autour d’une intersection de Minneapolis appelée officieusement George Floyd Square, où des membres de la communauté et des militants laissaient des œuvres d’art et des fleurs dans un mémorial à Floyd.

Contribution : The Associated Press

