La famille d’un héros vétéran de la guerre qui a servi dans l’armée pendant 34 ans déclare qu’il a été « abandonné » après un diagnostic de tumeur au cerveau

LA famille d’un ancien combattant qui a servi dans l’armée pendant plus de 34 ans affirme qu’il a été « abandonné » par les chefs de la défense après avoir reçu un diagnostic de tumeur au cerveau.

Le sergent d’état-major Leslie Athersmith, 50 ans, qui a rejoint l’armée à l’âge de 16 ans, a reçu un diagnostic de tumeur cérébrale agressive plus tôt cette année et n’a peut-être plus que quelques mois à vivre.

Le sergent d’état-major Leslie Athersmith, 50 ans, a rejoint l’armée à l’âge de 16 ans, mais il ne lui reste peut-être que quelques mois à vivre. Crédit : Paul Tonge

L’épouse de Leslie, Michelle, photographiée ici avec leurs enfants, a écrit au Premier ministre Rishi Sunak, Ben Wallace et au ministre des Anciens Combattants Johnny Mercer pour demander de l’aide. Crédit : Paul Tonge

Leslie a combattu lors de la première guerre du Golfe et en Irlande du Nord Crédit : Paul Tonge

Mais Leslie, qui a combattu lors de la première guerre du Golfe, a appris que sa vie pourrait être sauvée grâce à un traitement d’immunothérapie expérimental appelé DC Vax L.

Cependant, la thérapie n’est pas disponible sur le NHS et un traitement coûte 250 000 £.

En désespoir de cause, l’épouse de Leslie, Michelle, a écrit au Premier ministre Rishi Sunak, à Ben Wallace, l’ancien secrétaire à la Défense, et au ministre des Anciens Combattants Johnny Mercer pour leur demander de l’aide.

Hormis une reconnaissance de la part du chef du bureau du secrétaire à la Défense, les appels à l’aide de la famille sont tombés dans l’oreille d’un sourd.

Cette révélation a conduit les hauts responsables de la défense à appeler le ministère de la Défense à aider sans délai l’ancien combattant.

Le général Sir Richard Dannatt, ancien chef de l’armée, a déclaré : « S’il existe un traitement qui peut aider ce soldat de longue date, il devrait alors être mis à sa disposition par le NHS, financé par le MOD.

« Si le gouvernement veut vraiment que ce pays soit le meilleur pays où vivre un vétéran, alors financer un traitement comme celui-ci est un très bon exemple de la manière de justifier les affirmations du gouvernement et de sauver la vie d’un soldat. »

Le colonel Richard Kemp, qui a également combattu pendant la guerre du Golfe, a ajouté : « Après ses longues années de service – en fait toute sa vie d’adulte – ce soldat mérite le soutien du pays au moment où il en a le plus besoin.

« Le MOD devrait certainement payer la note pour lui permettre de bénéficier du traitement qui pourrait lui sauver la vie. »

La famille de Leslie a lancé une campagne de collecte de fonds, vendant des voitures et des effets personnels, mais craint désormais de manquer de temps avant de pouvoir réunir l’argent.

Hier soir, Leslie a déclaré dimanche au Sun : « J’ai servi pendant la guerre du Golfe en 1991 et en Irlande du Nord.

« J’ai toujours fait mon travail au mieux de mes capacités et j’ai servi mon pays avec fierté.

« Mais à partir du moment où je suis tombé malade, je me suis senti déçu. Je n’ai pratiquement reçu aucun soutien ou aide officiel de la part de mon unité – juste l’aide de mes camarades.

«Aucun officier supérieur ne m’a rendu visite ni n’a été en contact.

« Ma famille a écrit de nombreuses lettres au secrétaire à la Défense et à d’autres dirigeants pour demander de l’aide, mais nous avons été ignorés. Je me sens totalement déçu.

« Je sais que 250 000 £, c’est beaucoup d’argent, mais si le ministère de la Défense pouvait aider d’une manière ou d’une autre, je lui en serais éternellement reconnaissant. »

Leslie a rejoint l’armée en 1988 et a servi dans le Staffordshire Regiment lors de la première guerre du Golfe en 1991.

Il a ensuite effectué cinq missions en Irlande du Nord avant de rejoindre le service de la prévôté militaire en 2002.

Le père de deux enfants, connu sous le nom d’Ava par ses amis, a reçu un diagnostic de tumeur cérébrale de type gliosarcome le 19 mars de cette année.

Le soldat a subi une série d’examens qui ont révélé qu’il avait une tumeur cancéreuse de la taille d’une balle de golf à l’intérieur de son cerveau.

Après une attente de sept semaines, il a subi une opération pour enlever la majeure partie de la tumeur et a suivi une radiothérapie.

Mais les médecins ont averti la famille que le traitement actuel ne pourrait que ralentir la croissance de la tumeur.

Désormais, la famille place ses espoirs dans le coûteux traitement DC Vax L afin de le guérir.

Il s’agit d’un vaccin dans lequel des cellules immunitaires sont mélangées à des protéines provenant des cellules tumorales du cerveau, dans l’espoir que le système immunitaire de la personne affectée puisse reconnaître et combattre la tumeur.

Michelle, l’épouse de Leslie, 50 ans, réceptionniste à l’hôpital, a déclaré : « Mon mari a été abandonné par l’armée et le ministère de la Défense.

« Après qu’il ait été diagnostiqué et qu’on nous ait parlé d’un nouveau traitement, j’ai écrit au secrétaire à la Défense et lui ai demandé de l’aide, mais personne n’a répondu.

« Je suppose que je ne suis pas assez important.

« Je trouve honteux qu’ils ne prennent même pas la peine de répondre à ma lettre demandant de l’aide.

« Ils lui doivent sûrement beaucoup, après tout ce qu’il a fait pour son pays. »

Elle a déclaré que le nouveau traitement appelé DC Vax L avait conduit à un cas aux États-Unis où une femme avait trois mois à vivre.

Après avoir reçu le traitement, elle a vécu encore 16 ans et est toujours en vie aujourd’hui.

Leslie et Michelle se sont remariées en avril, quelques semaines après le diagnostic de Leslie, mais les deux hommes ont été ensemble pendant la majeure partie de leur vie.

Un porte-parole du ministre de la Défense a déclaré : « Nos pensées vont au SSgt Athersmith et à sa famille en cette période difficile.

« Nous souhaitons à la famille le meilleur pour atteindre son objectif de collecte de fonds. »

Le traitement contre le cancer dont il a besoin n’est pas disponible sur le NHS et un traitement coûte 250 000 £. Crédit : Paul Tonge

La famille place ses espoirs dans le coûteux traitement DC Vax L pour le guérir. Crédit : Paul Tonge