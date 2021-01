La famille d’un garçon de six ans qui a été accidentellement abattu avec une carabine à air comprimé par son arrière-grand-père a critiqué la décision de le libérer 18 mois après le début de sa peine de trois ans de prison.

Albert Grannon, 79 ans, ne s’est jamais excusé pour la mort de Stanley Metcalf au domicile du constructeur naval à la retraite à Sproatley, East Yorkshire en juillet 2018.

La famille de Stanley a été stupéfaite d’apprendre que l’assassin du garçon, qui a été renvoyé en 2019, devait être libéré sous licence cette semaine.

Le jeune garçon est décédé après avoir été frappé par un ricochet de la carabine à air comprimé sur laquelle Grannon a tiré sur une réunion de famille pour pleurer la perte du fils de pompier de Grannon, Andrew, décédé en 2003.

Grannon a été vu emmener Stanley à l’intérieur pour lui montrer sa carabine à air comprimé illégale qu’il avait achetée pour 90 £ pour tirer sur des rats, des lapins et des écureuils.

L’arme avait été modifiée avec un ressort plus puissant, était chargée et avait le cran de sécurité.

Quand les gens à l’extérieur ont entendu un bruit sourd, la mère de Stanley, Jenny Dees, avait pensé que son fils jouait agissant alors qu’il était mourant.

Ce n’est que lorsque sa mère, la fille aînée de Grannon, Kathryn, a soulevé le garçon pour l’emmener dans le jardin. Jenny a repéré une blessure dans l’abdomen de Stanley de la « taille d’un morceau de 5p ».

Il a saigné à mort moins de deux heures plus tard à l’infirmerie royale de Hull.

Grannon a affirmé que la pastille avait ricoché sur le sol de la cuisine jusqu’à ce que les experts légistes discréditent sa version des événements en déclarant qu’elle est entrée directement dans son estomac.

Le lendemain de ce qui aurait été le septième anniversaire de Stanley, un message de Grannon et de sa femme sur les réseaux sociaux les montrait en train de poser et de sourire pour des photos lors d’une croisière.

Il a finalement admis l’homicide involontaire coupable à Sheffield Crown Court en 2019.

Le juge, le juge Lavender, a déclaré à Grannon: « Vous avez mis fin à une jeune vie et vous avez apporté du chagrin et de la misère à ses parents et à toute sa famille. »

Il a dit à Grannon, qui n’a montré aucune émotion alors qu’il se préparait à être condamné: « Ce que vous avez fait était évidemment une chose très dangereuse à faire. Pourquoi diable avez-vous fait cela?

Maintenant, la famille a été informée par le service de probation que Grannon devait être libéré de prison sous licence cette semaine après 17 mois derrière les barreaux.

Un membre de la famille a révélé qu’il sera informé de sa libération le jour même où il sera autorisé à sortir.

«C’était quelque chose qui n’aurait jamais dû arriver», ont-ils dit.

« Il y a eu plusieurs actions ce jour-là, du chargement de l’arme à la pression sur la gâchette, où si elles ne s’étaient pas produites, il y a de fortes chances que Stanley soit toujours là. »

Grannon purgera le reste de sa peine sous licence dans la communauté.

Il ne peut être rappelé en prison que s’il commet une autre infraction ou s’il enfreint les termes de son permis.

Une porte-parole du ministère de la Justice a déclaré: «Les délinquants libérés sous licence sont étroitement surveillés et peuvent être renvoyés en prison s’ils enfreignent des conditions strictes telles que les couvre-feux et les zones d’exclusion.