La famille d’un garçon dans le coma cherche à le faire transférer dans un hospice

LONDRES (AP) – La famille d’un garçon comateux qui s’est battue pour empêcher les médecins de mettre fin à son traitement de survie a intenté une action en justice demandant l’autorisation de déplacer leur fils d’un hôpital de Londres vers un hospice.

Les parents d’Archie Battersbee ont annoncé cette décision après que la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté mercredi soir une demande d’intervention dans l’affaire à la suite d’une série de décisions rendues par des tribunaux britanniques qui ont soutenu des médecins qui ont déclaré qu’un traitement supplémentaire n’était pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant de 12 ans parce que il est en état de mort cérébrale.

La famille demande maintenant l’autorisation de déplacer Archie du Royal London Hospital dans l’est de Londres vers un hospice. Ils disent que l’hôpital les a informés que le système de survie serait retiré à 11 heures jeudi à moins qu’une contestation judiciaire concernant le déménagement de l’hospice ne soit soumise avant 9 heures.

“Je voudrais qu’il sorte d’ici aussi vite que possible, vraiment, et dans un hospice paisible pour dire au revoir et passer du temps avec sa famille, sans être interrompu par le bruit et le chaos”, a déclaré sa mère, Hollie Dance, à la BBC.

Le différend est le dernier cas britannique opposant le jugement des médecins à la volonté des familles. Il est courant que les tribunaux britanniques interviennent lorsque les parents et les médecins sont en désaccord sur le traitement d’un enfant. Dans de tels cas, l’intérêt supérieur de l’enfant prime sur le droit des parents de décider ce qu’ils pensent être le mieux pour leur progéniture.

Archie a été retrouvé inconscient à la maison avec une ligature sur la tête le 7 avril. Ses parents pensent qu’il a peut-être participé à un défi en ligne qui a mal tourné.

Barts Health NHS Trust, qui gère le Royal London Hospital, a déclaré comprendre la motivation derrière la demande de la famille, mais une décision antérieure de la Haute Cour exige qu’Archie reste à l’hôpital pendant la fin de son traitement. L’état du garçon est si instable que le déplacer accélérerait la détérioration de son état, a déclaré la fiducie.

“Comme indiqué par les tribunaux, nous travaillerons avec la famille pour préparer le retrait du traitement, mais nous n’apporterons aucun changement aux soins d’Archie tant que les problèmes juridiques en suspens ne seront pas résolus”, a déclaré Alistair Chesser, médecin-chef de la fiducie. dans un rapport.

Les parents d’Archie ont fait campagne pour prolonger son traitement jusqu’à la Cour suprême du Royaume-Uni. Après avoir épuisé leurs recours juridiques en Grande-Bretagne, ils ont demandé à la Cour européenne des droits de l’homme d’intervenir.

Mercredi soir, la CEDH a déclaré qu’elle “n’interférerait pas avec les décisions des tribunaux nationaux pour autoriser le retrait du traitement de maintien de la vie d'(Archie)”.

Danica Kirka, l’Associated Press