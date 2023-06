La famille d’un enfant trans a fui le Texas pour le Maryland – NBC Los Angeles

Le nombre de factures anti-transgenres ayant déjà doublé dans le pays cette année, de nombreuses familles élevant des enfants transgenres ont des décisions très difficiles à prendre, comme une famille qui a déménagé du Texas dans le Maryland.

« Nous sommes des réfugiés politiques dans notre propre pays », a déclaré Camille Rey.

Le voyage des Rey a commencé il y a trois ans lorsque Leon, maintenant âgé de 10 ans, a révélé quelque chose à ses parents qu’ils n’avaient jamais vu venir.

« Leon passe en arrière-plan, et il dit: » Mais je ne m’aime pas « , et je me suis dit: » Quoi? « », A déclaré sa mère, Camille Rey.

« Il a dit qu’il avait essentiellement un cerveau de garçon dans un corps de fille », a déclaré Homero Rey, le père de Leon.

Camille et Homero Rey, tous deux scientifiques, ont réalisé qu’ils devaient apprendre à élever leur enfant transgenre.

« Mentalement, vous devez, comme, vous recâbler, parce que, oui, vous pensez fille, fille, fille, et maintenant c’est un garçon et c’est un changement mental », a déclaré Homero Rey. « Je l’ai fait avec plaisir parce que je savais que c’était ce dont il avait besoin. »

Camille Rey a déclaré qu’elle n’avait jamais pensé à perdre sa petite fille.

« Non, je n’y vais pas. Non », a-t-elle dit. «Et j’ai rencontré d’autres parents d’enfants transgenres qui traversent ce processus de deuil ou autre. J’étais comme, Non, nous l’avons mal interprété. Il a toujours été lui. Je n’ai rien perdu. »

La famille a fait tout ce qu’elle pouvait pour soutenir Leon – en commençant une thérapie, en utilisant des pronoms masculins et en commençant un traitement d’affirmation de genre, qui a été attaqué au Texas.

« J’étais comme, OK, pas sous ma montre », a déclaré Camille Rey.

Elle est passée de maman à avocate, passant des semaines à protester contre les projets de loi anti-trans au Capitole de l’État d’Austin et à témoigner en faveur d’enfants comme Leon.

« L’accès à un traitement adapté à l’âge des jeunes transgenres est un problème immédiat pour ma famille », a-t-elle déclaré à une commission sénatoriale sur les affaires de l’État.

« Beaucoup de ces parents ne se sont jamais inscrits comme militants, mais ils se sentent obligés de protéger leur enfant, car la vie et le bonheur de leur enfant sont en jeu », a déclaré Rodrigo Heng-Lehtinen, directeur exécutif du National Center for Transgender. Égalité.

Il a dit qu’ils entendaient parler de familles à travers le pays qui ont désespérément besoin d’aide.

«Avec toutes les attaques croissantes, en particulier dans les législatures des États, cela a vraiment envoyé un message aux jeunes transgenres que le monde ne les soutient pas, que le monde ne les aime pas en retour, et c’est un fardeau incroyablement isolant à avoir. à supporter », a déclaré Heng-Lehtinen.

« Il y a quelque chose de très insensible à s’en prendre à une communauté aussi vulnérable comme celle-là, vous savez, des enfants et leurs familles qui essaient juste de les soutenir », a-t-il déclaré.

C’est pourquoi les Rey ont quitté le Texas. Ils ont choisi le Maryland après que Camille Rey ait cherché sur Google « les meilleurs endroits pour élever des familles LGBTQ ».

« C’est bien », a déclaré Léon. « J’aime qu’il y ait, comme, les quatre saisons. »

Camille Rey a déclaré que Leon était un enfant différent dans le Maryland.

« Il ne pense pas à ce problème tous les jours », a-t-elle déclaré. « Nous ne pensons pas à la question tous les jours. »

Mais le combat de la famille pour tous les enfants transgenres continue, vendant des T-shirts pour sensibiliser.

« Leon a eu le courage de se lever et d’être lui-même, et il nous donne la permission de faire de même », a déclaré Camille Rey. « [What] J’ai appris de Leon est d’être moi-même.

« Il est un cadeau », a-t-elle déclaré.

Le Texas ainsi que plus d’une douzaine d’États ont interdit les soins affirmant le genre pour les mineurs. L’American Medical Association, ainsi que d’autres grandes organisations médicales, se sont opposées aux interdictions et ont soutenu les soins aux jeunes lorsqu’ils sont administrés de manière appropriée.