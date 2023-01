La famille d’un enfant de deux ans mordu par des ours poursuit le zoo du Grand Vancouver

La famille d’une fille qui a été mordue par des ours noirs au zoo du Grand Vancouver à Aldergrove il y a plus de trois ans poursuit le zoo.

Richard Hanson a lancé le procès au nom de Sophia Hanson, qui avait deux ans en 2019, lorsque l’attaque a eu lieu.

Selon un avis de poursuite civile déposé auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver, le 5 août 2019, Sophia a passé son bras à travers «une clôture à mailles losangées non gardée située à l’exposition de l’ours noir» et a été «attaquée et mutilée». par un groupe d’ours.

Le procès prétend que les blessures comprenaient l’amputation partielle d’un doigt, une fracture de l’os de l’avant-bras, une perte de tissu musculaire et des cicatrices et des blessures psychologiques.

Le procès demande des dommages-intérêts pour, entre autres, la douleur et la souffrance, la perte de la capacité de gagner un revenu futur, le besoin de soins futurs et des dommages-intérêts spéciaux pour les médicaments, la réadaptation et la perte de salaire par des tiers au nom de l’enfant.

Une réponse du zoo n’a pas encore été déposée publiquement auprès du tribunal.

À la suite de l’attaque de 2019, le zoo a déclaré que le tout-petit avait en quelque sorte traversé ou contourné la première couche de clôtures qui se trouve entre le public et les ours. Dans ce cas, il s’agissait de trois ours noirs orphelins qui partageaient un même enclos.

Les portes et la première couche de clôtures sont faites de bois et de mailles de chaîne, à hauteur de poitrine chez un adulte, et la couche intérieure est une clôture à mailles de chaîne plus haute.

Sophia a été transportée par avion à l’hôpital et le zoo a été fermé le lendemain de l’attaque.

“L’équipe du zoo est profondément choquée et attristée par l’accident survenu hier et nous travaillons sur tous les fronts pour rassembler toutes les informations avec toutes les parties impliquées”, a déclaré Menita Prasad, aujourd’hui directrice générale adjointe du zoo, en 2019 après L’incident.

“Nous pouvons confirmer que l’incident s’est produit dans notre enclos d’ours noirs et que l’enfant a été mordu par l’un des ours alors qu’il se trouvait dans une zone non autorisée au public”, a déclaré Prasad.

Le procès a été déposé le 19 décembre 2022.

Il allègue que la clôture ou les ours constituaient un danger et que le zoo et ses propriétaires ont fait preuve de négligence.

Aucune des allégations formulées dans le dossier n’a été prouvée devant un tribunal.

