La famille d’un employé du Tennessee décédé dans les inondations de l’ouragan Helene intente une action en justice pour mort injustifiée

NASHVILLE, Tennessee — La famille d’un employé du Tennessee tué par des inondations catastrophiques causées par Ouragan Hélène a intenté une action en justice pour mort injustifiée contre l’entreprise pour laquelle il travaillait, arguant que les travailleurs étaient forcés de rester à leur poste même lorsque les dirigeants savaient que les conditions devenaient dangereuses.

Johnny Peterson faisait partie des employés d’Impact Plastics décédés le 27 septembre après que les inondations d’Helene ont frappé Erwin, une petite ville rurale de l’est du Tennessee. De nombreux employés survivants ont déclaré qu’ils n’avaient pas été autorisés à quitter l’usine à temps pour éviter l’impact de la tempête. Au lieu de cela, ce n’est que lorsque l’eau a inondé le parking de l’usine et que l’électricité a été coupée que les dirigeants ont renvoyé les travailleurs chez eux.

Les eaux déchaînées ont emporté 11 personnes et seulement cinq ont été secourues. Deux d’entre eux sont confirmés morts et font partie d’un bilan de près de 250 morts dans six États. Quatre autres personnes de l’usine sont toujours portées disparues après avoir été emportées par les eaux à Erwin, où des dizaines de personnes ont également été retrouvées à environ un kilomètre et demi. sauvé du toit d’un hôpital.

« Sur la base des informations que nous avons découvertes, y compris les témoignages d’employés survivants, nous pensons que cette tragédie aurait pu être évitée », a déclaré Alex Little, un avocat représentant la famille de Peterson, dans un communiqué. « Impact Plastics était conscient des risques d’inondation et, même si les employés ont demandé l’autorisation de partir, l’entreprise n’a pas agi. Nous les tiendrons responsables.

La poursuite, déposée lundi, désigne Impact Plastics et le propriétaire de l’entreprise Gerald O’Connor comme défendeurs. L’avocat d’O’Connor n’a pas immédiatement répondu à un courrier électronique demandant des commentaires mardi.

La poursuite de 28 pages fait valoir qu’Impact Plastics n’avait pas de plan requis pour évacuer les employés en toute sécurité, même si l’usine était située dans une plaine inondable et que de l’eau s’infiltrait régulièrement dans son parking. En outre, la poursuite affirme que, alors que les écoles locales et d’autres entreprises ont annoncé leurs fermetures en raison de l’ouragan Hélène, Impact Plastics a demandé à ses employés de se présenter au travail parce que l’entreprise « voulait respecter les délais de commande ».

Le procès donne également un aperçu des derniers moments de Peterson avec sa famille, y compris des messages texte révélant ses craintes de ne pas échapper aux eaux de crue.

Quelques heures auparavant, le procès indique que les employés ont commencé à recevoir des notifications vers 10 heures du matin exhortant tous ceux qui le pouvaient à évacuer vers les hauteurs. Vers 10h30, les salariés ont été sommés de déplacer leurs voitures car le parking était inondé.

Le procès poursuit en affirmant que la haute direction, y compris O’Connor, avait « furtivement quitté le bâtiment » vers 11 h 35 et que les employés pensaient avoir été licenciés du travail. Peterson, qui était sorti, est retourné dans le bâtiment pour aider les employés « coincés à l’intérieur », mais s’est finalement retrouvé coincé après que l’eau ait rendu impossible toute sortie en voiture.

Peterson a réussi à grimper sur le plateau d’une semi-remorque pour tenter de s’échapper de la zone.

« Johnny savait qu’il ne pourrait pas survivre très longtemps alors que les niveaux d’eau continuaient de gonfler et de frapper la semi-remorque. Il a envoyé un texto à sa fille pour la dernière fois à 13 h 17. « Je vous aime tous », a-t-il réussi à écrire. C’était le dernier SMS qu’Alexa Peterson a reçu de son père », indique le procès.

« Le père de Johnny a essayé en désespoir de cause de joindre les services d’urgence, mais n’y est pas parvenu. À 13 h 27, il a demandé à son fils « Ça va », ce à quoi son fils a répondu « Pas pour longtemps ». C’était le dernier texto que Johnny envoyait à qui que ce soit », poursuit le procès.

Le procès intervient après que le Tennessee Bureau of Investigation a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il était enquêter sur des allégations impliquant Impact Plastics sur instruction du procureur local. Le bureau de la sécurité au travail de l’État a également ouvert sa propre enquête sur les circonstances de ces décès.

Impact Plastics a affirmé avoir surveillé les conditions météorologiques le 27 septembre et que les dirigeants ont licencié des employés « lorsque l’eau a commencé à recouvrir le parking et la voie de service adjacente et que l’usine a perdu l’électricité ».

Pendant ce temps, O’Connor a déclaré qu’aucun employé n’avait été contraint de continuer à travailler et qu’ils avaient été évacués au moins 45 minutes avant que la force massive de l’inondation ne frappe le parc industriel.

L’écrivain d’Associated Press Jonathan Mattise a contribué à ce rapport.