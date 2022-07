La famille d’un employé d’entrepôt de Toronto tué au travail exige plus de transparence sur les décès au travail

Inquiétude croissante pour les décès et les blessures au travail liés à la COVID

Alors que de plus en plus d’entreprises rappellent les travailleurs sur place, on craint que cela n’entraîne une augmentation des décès et des blessures au travail liés à la COVID-19. Les défenseurs veulent s’assurer que les employeurs prennent des mesures adéquates pour réduire les risques d’exposition sur le lieu de travail.