La famille d’un Autochtone tué après que la police a tiré sur Vancouver demande une enquête publique

La famille de Christopher Amyotte, un Autochtone décédé après avoir été abattu par le service de police de Vancouver avec un pistolet à sac de haricots, demande une enquête publique sur sa mort.

Amyotte a été abattue le matin du 22 août peu de temps après avoir été battue par un ours. Il avait enlevé ses vêtements et couru dans une épicerie pour se verser du lait sur lui-même afin de soulager la douleur causée par le gaz poivré.

Lors d’une conférence de presse jeudi 1er septembre, la famille d’Amyotte a également appelé la police de Vancouver à apporter des changements transformateurs à la façon dont les agents traitent les Autochtones du Downtown Eastside, en particulier lorsque ces personnes sont en détresse visible.

«Le système doit changer pour garantir la mise en place de mécanismes permettant de désamorcer des situations comme celle-ci. Tirer sur quelqu’un avec un pistolet à sac de haricots et utiliser une force létale ne peut pas être la première technique de désescalade utilisée. Les pistolets poires doivent être déclarés armes à feu ou arme mortelle.

Amyotte était un père de sept enfants âgé de 42 ans et membre de la Première Nation de Rolling River dans le nord du Manitoba. Sa cousine, Samantha Wilson, se souvenait de lui comme d’un père de famille créatif, gentil et aimant.

Wilson a déclaré qu’elle avait des sources qui contredisaient ce que la police de Vancouver avait dit aux médias sur les circonstances de la mort de son cousin. Dans une déclaration envoyée par courriel à la Presse canadienne, le Sgt. Steve Addison a déclaré qu’aucun passant n’avait tenté d’aider Amyotte. Addison a également déclaré que les officiers avaient tenté de communiquer verbalement avec Amyotte mais qu’il y avait eu “une altercation”.

Elle a dit que des témoins lui avaient dit qu’Amyotte appelait à l’aide et qu’elle était aidée par ceux qui les entouraient lorsque la police de Vancouver est arrivée et a tiré sur Amyotte avec des sacs de haricots.

“Depuis que je suis ici, j’ai rencontré de nombreuses personnes qui m’ont dit qu’elles avaient essayé d’aider Chris et lorsque l’aide est arrivée, elles leur ont dit que Chris avait besoin d’aide”, a déclaré Wilson. “Vous êtes censé aider les gens, vous êtes censé protéger les gens.”

La police de Vancouver a également déclaré qu’Amyotte n’avait été abattue que d’un seul coup, mais Wilson a déclaré que ses sources contredisaient également cela.

“Je suis ici pour chercher à comprendre et à raisonner derrière la décision prise en une fraction de seconde par cet officier de police d’appuyer sur la gâchette six fois au lieu d’une qui aurait immobilisé Chris et il aurait pu recevoir les soins qu’il réclamait.”

Le Bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique enquête sur la mort d’Amyotte.

Black Press Media a contacté le service des coroners de la Colombie-Britannique pour obtenir des commentaires – le service détermine si une enquête sur un décès doit avoir lieu. Les enquêtes ne déterminent pas la criminalité ou la faute, mais peuvent aboutir à des recommandations d’un jury public.

@SchislerCole

cole.schisler@bpdigital.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.