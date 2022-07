La famille d’un ancien membre du personnel de Cuomo tué par une voiture après avoir reçu l’ordre de sortir d’un Lyft sur l’autoroute rend un hommage déchirant

Les membres de la famille DÉVASTÉS d’un ancien membre du personnel d’Andrew Cuomo qui a été frappé et tué par une voiture après avoir été expulsé d’un Lyft sur une autoroute très fréquentée ont rendu un hommage déchirant au père de deux enfants.

Sidney Wolf, 43 ans, est décédé aux premières heures du dimanche matin peu de temps après que lui et un groupe de cinq amis se soient disputés avec leur chauffeur Lyft à Dewey Beach, Delaware.

Un ancien membre du personnel d’Andrew Cuomo a été heurté et tué par un véhicule après s’être disputé avec son chauffeur Lyft au cours du week-end Crédit : Getty

Sidney Wolf, 43 ans, est décédé tôt dimanche matin après avoir été heurté par une Toyota après que lui et ses amis aient été renvoyés d’un Lyft Crédit : Facebook

La source du différend reste floue mais le conducteur s’est soudainement arrêté sur la voie de gauche de la Coastal Highway vers 1 h 44 et a ordonné à Wolf et à ses amis de sortir.

Alors que Wolf et ses amis sortaient de la voiture, une Toyota Corolla venant en sens inverse a fait une embardée pour éviter le Lyft, frappant Wolf qui se tenait au milieu de la route.

Le conducteur de la Toyota, âgé de 27 ans, est resté sur les lieux mais le conducteur de Lyft a pris la fuite.

Wolf, un ancien conseiller politique principal de l’ancien gouverneur honteux de New York Andrew Cuomo, a été déclaré mort sur les lieux. Ses cinq amis sont tous indemnes.

Le père de Wolf, Alan Freed, a rendu un hommage déchirant au US Sun dans un communiqué envoyé par e-mail mercredi.

“Sid était un homme merveilleux, chaleureux, extraverti et intelligent avec un grand cœur et un grand amour pour ses amis et, surtout, sa famille”, a écrit Freed.

“C’était le meilleur père que j’aie jamais vu.”

Lorsqu’on lui a demandé à quoi pourrait ressembler la quête de justice de la famille pour Wolf à la suite de sa mort tragique, Freed a ajouté : “[I] ne suis pas du tout concentré sur la justice.

“Notre fils est parti et nous nous concentrons sur la guérison.”

CONDUCTEUR EN FUITE TROUVÉ

Le conducteur du Lyft a depuis été identifié par la police de l’État du Delaware (DSP) et est décrit comme étant “coopératif” avec les enquêteurs.

Dans un communiqué, DSP a déclaré qu’aucune accusation n’avait été déposée jusqu’à présent et que le conducteur ne serait pas nommé par les autorités à moins qu’il ne soit inculpé.

“La question de savoir si des accusations seront portées ou non sera déterminée au fur et à mesure de l’enquête”, a déclaré un porte-parole.

“Cela peut prendre plusieurs mois car l’affaire continue d’être étudiée.”

Alors que l’enquête se poursuit, Lyft a annoncé que le conducteur en question avait été définitivement interdit de travailler pour le service de covoiturage.

La société a déclaré qu’elle avait eu le “cœur brisé” à la nouvelle de la mort de Wolf et a déclaré qu’elle aidait les forces de l’ordre dans leur enquête.

“Nos cœurs sont avec les proches de M. Wolf pendant cette période incroyablement difficile, et nous avons tendu la main pour offrir notre soutien”, a ajouté un porte-parole de la société.

‘UN GRAND MARI’

Wolf a travaillé pour l’administration Cuomo de 2019 à 2021.

Il a également récemment travaillé sur la campagne de réélection du membre du conseil du comté de Montgomery, Sidney Katz.

Dans un tweet Répondant à la nouvelle de sa mort, Cuomo a déclaré qu’il était “choqué et attristé d’apprendre cette nouvelle tragique”.

“Sid était un fonctionnaire phénoménal qui a travaillé sans relâche pour le bien de tous les New-Yorkais”, a-t-il déclaré.

“Mon cœur va à Lindsey et à ses deux jeunes filles.”

Les voisins de Wolf ont créé une page GoFundMe pour aider sa famille, qui, en début de soirée mercredi, avait collecté près de 70 000 $ sur son objectif de 150 000 $.

Cuomo faisait partie des donateurs, promettant 500 $ à la cause et a même fait la promotion de la collecte de fonds sur sa page Twitter.

L’organisateur anonyme du GoFundMe a rendu hommage à Wolf, se souvenant de lui comme quelqu’un qui “avait toujours le sourire aux lèvres”.

“[Sid] était un mari, un père, un ami et un voisin formidable pour beaucoup d’entre nous. Nous espérons collecter suffisamment de fonds pour que Lindsey n’ait pas à se soucier des dépenses du ménage en ce moment”, indique la légende.

“La famille tient à exprimer sa profonde gratitude pour l’immense élan de soutien de ses amis et de ses proches pendant cette période.”

“JE NE PEUX PAS Y CROIRE”

La sœur de Wolf, Brooke Freed, a également rendu un hommage déchirant à son frère dans un message sur les réseaux sociaux.

“Mon frère était quelqu’un que j’ai toujours admiré. Le gars entrait dans une pièce et devenait instantanément la personne préférée de tout le monde. Cela me rendait fou et puis j’ai réalisé… Je veux être comme ça.

“J’ai tellement de pensées et de sentiments qui me traversent l’esprit. Je n’arrive pas à croire que j’écris ceci.

“Je ne peux pas croire que cela se soit produit. Veuillez garder ma famille dans vos pensées et vos prières.

“J’ai perdu non seulement mon frère, mais un modèle et un ami et une source de réconfort et de sagesse. Je ne peux même pas exprimer toutes mes pensées… J’ai tellement de choses à dire.

“Je t’aime Sid. Cela n’aurait jamais dû arriver et une partie de moi manque et tu me manqueras pour toujours.”

Wolf vivait à Gaithersburg, dans le Maryland, avec sa femme et ses deux jeunes filles.

Il a également été entraîneur d’une équipe de hockey jeunesse locale.

Un GoFundMe a été créé pour soutenir la femme de Wolf et ses deux jeunes filles Crédit : GoFundMe